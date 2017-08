Naples a l’espoir de briser l’hégémonie de la Juventus

Jeudi, face aux caméras de la chaîne du club, JuventusTV, Massimiliano Allegri adoptait un profil volontairement bas. «Gagner un 7e titre consécutif s’annonce très compliqué. Nous abordons certes cette saison en tant que favoris, mais pour espérer poursuivre cette incroyable série, il faudra faire preuve de beaucoup d’humilité et travailler énormément. Dans le cas contraire, il sera inutile d’espérer quoi que ce soit.»

Même si, selon lui, la Juve s’est encore renforcée grâce aux arrivées de Douglas Costa (Bayern), Matuidi (PSG) et Bernardeschi (Fiorentina), les interrogations restent nombreuses. Surtout pour ce qui concerne cette défense qui a été le point fort des Turinois ces six dernières années. Les départs de Dani Alves (PSG) et de Bonucci (Milan), n’ont pas (encore) été compensés. Difficile par ailleurs de trouver un successeur à celui qui orchestrait depuis ses bases arrière le jeu turinois depuis le départ de Pirlo.

Les millions chinois

En bisbille avec Allegri, Bonucci a donc préféré poursuivre sa carrière dans un club qui, grâce à sa nouvelle propriété chinoise, a déjà dépensé plus de 200 millions d’euros en transferts, cet été. Un investissement conséquent qui a permis aux Milanais de recruter, entre autres, des joueurs comme André Silva (Porto), Biglia (Lazio), Conti ou Kessié (Atalanta). Sans oublier Ricardo Rodriguez. Auteur d’une dernière saison mitigée avec Wolfsbourg, le latéral gauche de l’équipe de Suisse a réussi de bons débuts en Ligue Europa au sein d’un club milanais à la recherche de sa gloire perdue.

Avec les nombreux changements que son groupe a connus, il est difficile d’imaginer Vicenzo Montella faire tout de suite de l’AC Milan un candidat au titre. Un objectif que revendique, en revanche, son voisin, l’Inter. Privés de Scudetto depuis 2010 et cette année historique du Triplete (Ligue des champions, championnat et Coupe) le club «nerazzurro» compte beaucoup sur son nouveau coach, Luciano Spalletti (ex-Rome), pour enfin redonner une âme à une équipe composée de nombreuses individualités de qualité.

Dauphin de la Juve au printemps dernier, Rome se profile aujourd’hui comme le grand perdant de l’été. Avec les départs de Spalletti et de Salah (Liverpool) – sans oublier la retraite traumatisante de Totti –, les Romains n’auront d’autre ambition que de terminer la saison parmi ces quatre équipes qui disputeront la nouvelle version de la Ligue des champions en 2018.

Au moment où il est encore impossible de mesurer les répercussions psychologiques causées, dans le vestiaire de la Juve, par la deuxième défaite en trois ans concédée, en juin, en finale de la Ligue des champions, Naples se profile comme un candidat plus que crédible à sa succession.

Naples oublie sa nostalgie

Vingt-sept ans après le deuxième, et dernier, titre de l’histoire tourmentée de leur club, les bouillants supporters napolitains semblent enfin avoir laissé de côté leurs inoubliables souvenirs liés à la période de grâce Diego Maradona. Pour à nouveau se mettre à rêver d’ajouter une grande ligne à un palmarès famélique.

Cette renaissance tant attendue porte le nom de Maurizio Sarri. Révélé sur le tard à Empoli, le technicien toscan (58 ans) n’a rejoint Naples qu’en 2015. En deux ans, il a déjà réussi à faire d’une équipe moyenne une référence au niveau du jeu. L’exigeant Arrigo Sacchi n’hésite d’ailleurs pas à répéter depuis plus d’un an que «Naples est l’équipe qui propose le plus beau football, non seulement en Italie mais peut-être bien en Europe aussi». Des louanges méritées qui sont accompagnées par de très bons résultats. Deuxièmes en 2016, les Napolitains ont terminé un rang en dessous, en mai, malgré cinq derniers mois presque parfaits.

Un léger accroc que Marek Hamsik et Cie sont en passe de corriger. En barrage pour l’accession à la Ligue des champions, ils ont pris leurs distances (2-0) sur l’OGC Nice à l’occasion du match aller. Un résultat qui aurait comblé n’importe quel coach. Mais pas Sarri qui, comme ses joueurs d’ailleurs, regrettait les trop nombreuses occasions manquées. Un changement de mentalité qui montre bien les nouvelles et hautes ambitions des Napolitains.

Après cette défaite concédée au stade San Paolo mercredi passé, Lucien Favre soulignait d’ailleurs les mérites de ses adversaires. «Refaire notre retard mardi prochain sera très compliqué, admettait l’entraîneur de Nice. Naples est une équipe presque parfaite, avec très peu de points faibles.» Des compliments qui inquiètent plus qu’ils ne flattent le perfectionniste, et éternel insatisfait, qu’est Maurizio Sarri. (TDG)