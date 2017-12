Dans le Team de Cruz, Valentin Tanner, c’est le balèze du balai et l’homme des premières pierres. Il maçonne quand d’autres peaufinent. «Je prends moins de risques que Benoît Schwarz. Lui, ses coups sont cruciaux. Souvent, ça passe ou ça casse. Alors forcément, mes stats, mon taux d’efficacité, sont meilleurs. Mais il n’y a rien d’incroyable à cela. Benoît, lui, finit le travail. Il est blindé. Héros ou zéro, il accepte ce sort antagoniste. Il l’encaisse bien.»

Pour parler curling, sa passion née de l’enfance, Valentin Tanner a convoqué sur son lieu de travail. «Forcément, c’est un peu dépaysant», glisse-t-il en s’amusant de l’effet de surprise. Au Duplexx, les œillades, le discret bâillement des peignoirs invitent quand la crudité des images cathodiques racole. Interview dépouillée pour aller à l’essentiel, à la rencontre d’un sportif pas comme les autres. Le bloc du journaliste est le refuge de la pudeur mais le regard s’y échappe parfois. La distraction est-elle vraiment un vilain défaut?

Il cultive le chaud et le froid

«Moi, Valentin T., 25 ans, curleur et barman dans un sauna libertin.» Le Genevois assume sa double vie et laisse libre cours à ses intuitions. «C’est rigolo, la réaction des gens», dit-il. Un jour, à Tivoli, la curiosité lui a fait découvrir l’étrange univers du curling, juste au-dessous de l’école de danse tenue par ses parents. Une révélation. «J’ai été à l’école chez les sœurs, voilà pourquoi j’ai viré curleur! C’était sympa, on pouvait jouer avec les filles», plaisante-t-il. C’est surtout là que le môme de 8 ans a rencontré Peter de Cruz et Benoît Schwarz. Depuis, les marmots sont devenus champions du monde juniors, puis aujourd’hui candidats à une médaille olympique à Pyeongchang.

«À la maison, c’est vous qui faites le ménage?» leur a-t-on souvent demandé. Une forme d’ignorance a éveillé des sarcasmes que leur notoriété a fini par balayer. «Au Japon, j’ai même dû signer un autographe sur la coque d’un smartphone», se marre-t-il. De retour de Nagano, où l’équipe genevoise a subi comme aux Européens de Saint-Gall la loi des Écossais de Kyle Smith, Valentin Tanner parle des vicissitudes de la vie et du dos chagrin de son skip malmené par un accident ménager. «Peter n’a pas fait le déplacement. On a dû remanier l’équipe en incorporant Thomas Lips, le coach national. Cela m’a valu des doubles séances de balayage. J’en ai eu plein les bras», raconte-t-il.

Au sauna, l’ambiance feutrée lui convient bien. Elle est apaisante. Elle n’est d’ailleurs pas si éloignée de celle des pistes de curling, la moiteur et la sensualité en plus! C’est une petite annonce qui l’a attiré ici. «Tivoli fermait ses portes, je voulais faire autre chose qu’iceman.» Depuis, il cultive le chaud et le froid, adore ce choc des cultures. Mais attention, précise-t-il, «il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Le silence de cathédrale d’un rink de curling peut se briser très vite quand le public se met à scander une chanson – celle de la pub Ricola par exemple! – ou que carillonnent les toupins et les chopes de bière.»

Dans le secret de son âme

Un coup de curl et on se retrouve très vite au royaume des pierres, celles que les Genevois font danser ou valser avec une stupéfiante dextérité. En bout de piste, Pyeongchang n’est plus très loin. «Je me réjouis trop, je suis chaud», s’exclame Valentin Tanner. À Saint-Gall, le cadet de la bande a jugé la performance collective de l’équipe très encourageante. «C’était, malgré notre médaille de bronze, notre meilleur championnat d’Europe. On a joué toute la semaine avec beaucoup de régularité et un parfait synchronisme. Etonnamment, certains de nos supporters se sont montrés plus déçus que nous!»

Entre la bûche de Noël et les vœux de Nouvel-An, les curleurs genevois se retrouvent ces jours à Macolin pour quelques séances de pratique. Le gros œuvre les attend en janvier avec un premier tournoi à Perth (Eco), puis un nouveau séjour au Canada avec la Continental Cup et un Grand Slam où les candidats au podium olympique seront tous là. Ne manquera que Brad Goshue, le champion du monde, évincé lors des trials canadiens par Kevin Koe, «une autre bête des rinks avec ses trois coéquipiers titrés aux JO de Vancouver».

«De toute manière, le tournoi olympique sera du tonnerre», prédit Valentin Tanner. Lors d’un récent «media training» organisé à la RTS, il a toutefois refusé de répondre à un jeu de simulation, comme s’il était déjà médaillé olympique… Par superstition? Non, plutôt pour garder son bonheur dans le secret de son âme. (TDG)