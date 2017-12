Miraculé après une terrible chute, Giraud-Moine a remis ses skis

Il venait de dompter la fameuse Streif de Kitzbühel en se hissant au deuxième rang, juste derrière l’Italien Dominik Paris. Dans la forme de sa vie, il faisait partie, avec Beat Feuz, des favoris de la descente des Mondiaux de Saint-Moritz. Et voilà qu’en ce vendredi 27 janvier 2017, ce coquin de destin s’en est mêlé. Une faute de carre, un grand écart sur le Kandahar et c’en était terminé des rêves de grandeur de Valentin Giraud-Moine. Le Français de 25 ans s’est retrouvé projeté violemment à pleine vitesse dans les filets de protection, les quatre fers en l’air, ses deux genoux luxés, tout cassés. Les ligaments ont cédé, âmes sensibles s’abstenir. Il suffit de taper son nom, chute et Garmisch sur un moteur de recherche: c’est à vous glacer le sang. L’homme que vous avez vu à l’image aurait pu y laisser ses jambes, sa vie. Moins d’un an plus tard, il a quitté son fauteuil, marche normalement. Mieux, il skie à nouveau. «J’espérais reprendre à la fin de janvier et je suis déjà sur des lattes depuis un mois», se réjouit-il. Les chirurgiens qui l’ont opéré à deux reprises à Lyon ont réalisé des miracles. On l’a rencontré à Val d’Isère.

Avez-vous le sentiment d’être dans la peau d’un miraculé?

J’ai beaucoup de chance, c’est vrai. À peine étais-je tombé que cela aurait pu très vite mal tourner. Mais au contraire, tout s’est «bien enchaîné». Alors oui, comme vous le dites, je suis certainement un miraculé.

Il a fallu du courage, de la persévérance, mais aussi de bons médecins…

Quatre ligaments étaient touchés au genou gauche. À droite, la même chose, avec en plus le plateau tibial et le péroné fracturés. Trois ménisques sur quatre étaient aussi révulsés, partis de leur emplacement. Les chirurgiens qui m’ont opéré ont été exceptionnels! Ils m’ont greffé des tissus prélevés sur des donneurs décédés. Ils sont allés au-delà des limites légales en France sur les allogreffes, au niveau du protocole opératoire. Ce système était connu pour des organes vitaux mais un peu moins pour les autres tissus.

Avez-vous craint le pire, l’amputation, ou avez-vous cru dès le départ que vous pourriez skier à nouveau?

Non, non. Au début, quand on ne savait pas s’il était possible de pratiquer une greffe, je savais très bien que c’était très compliqué de me réparer. Que cela aurait été déjà un miracle de marcher. Mais quand on m’a parlé de ces allogreffes, c’est à ce moment-là que j’ai repris espoir. Je me suis bien battu et n’ai rien lâché.

Avez-vous revu les images de votre chute?

Oui, une ou deux fois. Cela m’a fait quelque chose de me revoir arriver dans les filets, tout désarticulé. C’était très violent, vraiment impressionnant. Je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui s’était passé. Je sais juste que ce n’était pas une faute, ce sont mes genoux qui ont lâché.

Quand il y a du ski à la télé, cela vous fait-il envie?

Il est vrai qu’en regardant dernièrement la descente de Val Gardena, où il faisait grand beau, avec cette neige parfaite, cela m’a vraiment démangé!

Sur votre chaise roulante, vous pensiez à quoi?

Il y a eu forcément des doutes. Cela va loin dans le mental avant d’accepter le deal et de relever le défi. On se sent une lavette. J’étais même tellement chargé de médicaments que, pendant les Mondiaux, je n’arrivais pas à enregistrer ce qui se passait. Je sais juste que Beat Feuz a gagné la descente. Pour le reste…

On imagine que le soutien a dû être important…

Oh oui, ma copine et ma famille ont été essentielles. Car si on se retrouve seul durant cette période, cela peut être très, très dur. Le début a été très compliqué, avec des grosses douleurs. J’étais content d’avoir quelqu’un auprès de moi.

Quand vous avez annoncé à votre compagne ou à votre mère que vous vouliez rechausser vos skis, que vous ont-elles dit?

Même si cela a été un choc pour mes proches, ils ont toujours compris les risques que je prenais. Mais je dois avouer que cela leur a fait bizarre que je veuille y retourner. De toute façon, avec ma chérie, on se connaît depuis quinze ans, elle sait comment je suis. Je ne vais pas changer maintenant!

Il y a eu ensuite la mort de David Poisson: quel choc!

Cela nous a forcément tous touchés. C’est terrible, injuste. On sait que le ski est très dangereux, que l’on prend de gros risques, mais on pense très rarement à la mort. Et là, avec en plus le décès d’un jeune Allemand, ça en fait deux coup sur coup, c’est incompréhensible que cela puisse arriver. David, c’est un concours de malchance qui a dégénéré et c’est dur.

Après le décès de David Poisson, vous êtes-vous demandé s’il était raisonnable de vouloir recommencer?

Quand on a appris la nouvelle, on avait tous envie de tout jeter, de se barrer. Mais bon, au final, lui, on ne sait pas ce qu’il aurait voulu qu’on fasse. Il faut rester calme…

Avez-vous encore des douleurs?

Il y en a un petit peu de temps en temps, mais c’est très léger. Par rapport à une blessure au genou classique, comme un croisé, c’est dans la norme. Tout skieur doit malheureusement passer par là.

Avez-vous eu l’appui d’un psychiatre?

Oui, et c’était important. Il a fallu quand même sortir ce que j’avais dessous, en parler et continuer à travailler avec lui. Surtout après l’accident de David, je me suis posé beaucoup de questions. J’ai l’hiver pour travailler sur tout ça et me préparer correctement en vue de la saison prochaine.

Dans quel sentiment allez-vous regarder les Jeux de Pyeongchang?

Si j’avais vu passer les Jeux d’assez loin il y a quatre ans, je pense logiquement que j’aurais pu faire partie du voyage en Corée. J’ai déjà manqué les Mondiaux de Saint-Moritz alors que j’étais dans la forme pour aller chercher une médaille sur une piste qui me convenait. Après, voilà, c’est trop tard. Il y aura les Mondiaux d’Åre l’an prochain. Enfin, j’espère… Retournerez-vous un jour à Garmisch? Non! Non, non! Je ne pense pas que je remettrai les pieds là-bas…

À Lake Louise, fin 2018…

Dès que le médecin vous a donné son feu vert, quelle a été votre réaction?

J’appréhendais qu’il me dise «on a fait de notre mieux mais le genou n’est pas stable, on a peur que ça relâche», puis non. Je ne suis pas trop du genre à crier, mais à l’intérieur, il y a eu de l’émotion…

Et quand vous avez remis vos skis il y a un mois à Tignes?

Il y a aussi eu de l’appréhension, forcément. J’ignorais quelles seraient mes sensations. Et dès que je me suis mis sur mes skis, j’ai été tout de suite très stable, c’était très rassurant. Musculairement, j’étais présent, j’ai pu réattaquer et tailler des courbes avec plaisir. C’était vraiment un grand moment.

Et maintenant?

Je vais profiter de l’hiver, faire du hors-piste, ce qu’on n’a pas trop l’occasion de pratiquer quand on est en compétition. J’ai choisi le ski de descente parce que j’étais bon et que j’adorais cette adrénaline mais je suis surtout un amoureux du ski. Le hors-piste est idéal pour faire travailler mes genoux, pour retrouver de la force, de l’équilibre et mes sensations avant de préparer l’hiver prochain avec les préparateurs physiques. Mon but est d’être prêt pour la première descente à Lake Louise, fin 2018. C.MA. (TDG)