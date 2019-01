Michelle Gisin: «Dans ma tête, je ne suis pas encore totalement libérée»

Le chemin qui mène à la victoire ou sur un podium de Coupe du monde est parfois étroit, obscur et parsemé d’embûches. «Tout est une question de confiance», estime Lara Gut-Behrami, encore une fois loin derrière les meilleures, ce vendredi, un an après son dernier succès sur la Tofana. Le chronomètre est souvent cruel pour elle ces derniers temps, et sans scrupules pour une championne qui a pris l’habitude dans sa carrière de jouer la gagne. Il a fait du mal à la Tessinoise mais aussi à la Schwytzoise Corinne Suter qui, moins de trois ans après un 4e rang à Lake Louise, n’a jamais été aussi proche de monter sur la «boîte». Il ne lui a manqué qu’un minuscule centième, rien du tout.

Alors que l’Autrichienne Ramona Siebenhofer (27 ans) a pu enfin fêter à Cortina d’Ampezzo le premier succès de sa carrière à ce niveau, Michelle Gisin, quatorzième de cette première descente à 1’’03, juste devant Lindsey Vonn, a retrouvé, elle, le sourire. Elle n’est plus très loin de raccrocher ce train qui roulait à haute vitesse derrière Mikaela Shiffrin avant qu’un élément indépendant de sa volonté ne la dépose sur le quai peu avant Noël. «J’ai skié un peu trop rond sur le haut et j’étais un peu de travers sur le bas, mais dans l’ensemble j’ai déjà effectué un grand pas en avant», sourit la sœur de Dominique, qui compte bien sauter dans le (bon) wagon ce samedi pour la deuxième descente du week-end. «Je sais qu’après ma période difficile, c’est en train de revenir…»

Cette «période difficile», c’est la chute de son frère, Marc, en décembre, à Val Gardena. Si c’est bientôt derrière elle, un tel choc ne s’efface pas en remettant la gomme sur la piste. «Même si je sais que mon frère va mieux, il reste encore des images, dans ma tête je ne suis pas totalement libérée.» C’est plus fort qu’elle, la petite dernière revoit encore le grand frangin rebondir comme un pantin désarticulé sur la Saslong. «Lorsque les genoux, souvent les ligaments croisés, sont touchés, c’est plus facile, sourit l’Obwaldienne. Cela fait presque partie de nos vies. Mais la tête et les poumons de Marc, c’était un autre niveau. J’ai un lien très étroit avec ma famille et là j’étais tout simplement impuissante. Quand cela a été à mon tour d’aller à Val Gardena, j’avais les jambes sur des échasses, totalement tendues, même mes bras étaient acidifiés. Je pouvais à peine lever mes skis dans la zone d’arrivée. L’incertitude quant à savoir si Marc allait pouvoir remarcher ou pas absorbait toute l’énergie de mon corps. La joie de skier était totalement partie mais il était important pour lui, pour moi, que nous nous réconcilions très vite avec ce lieu de l’accident.»

Forcément que Michelle en a beaucoup parlé avec lui, sa grande sœur et ses parents, pour évacuer ce traumatisme. «Mais j’ai aussi eu besoin de l’énorme support de mon entraîneur mental et de mon petit ami pour retrouver des émotions positives et le droit chemin.» Un chemin qui passe par Cortina ce week-end.

(TDG)