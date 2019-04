Matteo Badilatti en mission en Terre Sainte

Depuis quelques années, on parle souvent de «mondialisation du vélo», avec des courses qui poussent comme des champignons aux quatre coins du globe ou presque. Mais là où il y a des courses, il n’y a pas forcément d’équipes, comme par exemple... la Suisse, qui est obligée d’aligner une équipe nationale sur le Tour de Romandie et le Tour de Suisse pour faire la promotion de sa relève. Mais il y a aussi des contrées où il y a des formations cyclistes, sans que des épreuves y soient programmées.

C’est le cas de la Terre Sainte, où un milliardaire canadien du nom de Sylvan Adams, qui a fait son «alya» (terme désignant l'acte d'immigration en Terre d'Israël pour un juif) il y a quatre ans, a lancé une équipe de cyclisme à peu près à la même époque. Cet homme, ayant découvert la petite reine à 40 ans et devenu ensuite double champion du monde «Master», a choisi «d’utiliser le sport pour créer des liens et porter l’image du pays». Résultat, autour des juniors locaux, le groupe est une véritable auberge espagnole, au sein de laquelle court Matteo Badilatti, un Grison de 26 ans très italophone, «prêté» cette semaine à l’équipe de Suisse.

«Sacrée mission»

«Dans cette équipe, les esprits sont très ouverts. C’est assez unique dans ce milieu, nous a-t-il dit dans un grand sourire. Parmi les trente coureurs qui forment le groupe professionnel, il n’y a pas moins de dix-huit nationalités différentes (ndlr: un Colombien, deux Français, deux Canadiens, un Autrichien, deux Italiens, un Irlandais, deux Australiens, un Belge, deux Norvégiens, un Suédois, un Letton, un Espagnol, un Tchèque, un Espagnol, un Estonien, un Néerlandais, un Suisse donc et des Israéliens)! C’est une sacrée expérience. En plus, on a accueilli des stagiaires locaux lors d’un camp d’entraînement sur place. Eux et nous n’oublierons jamais ça de notre vie. Ils essaient de développer le cyclisme local et d’exporter les athlètes ensuite. C’est une sacrée mission.»

En plus, le Suisse s’éclate au sein de cette formation de Continental Pro. Cette saison, il a notamment pris une belle onzième place au classement général du Tour de Sicile, après avoir fini huitième au sommet de l'Etna au début du mois d'avril. Un mois avant, Badilatti était monté sur le podium final du Tour du Rwanda. En février, c’est au Tour de Colombie qu’il avait débuté sa saison. Autant dire que le jeune homme voit du pays...

Prophète en son pays?

«On n'a pas encore couru en Israël, mais on y a fait des camps d’entraînement. Une fois, on est parti de Tel-Aviv et on est allé jusque sur les rives de la mer Morte, avant de revenir sur Jérusalem, le tout en sept jours. C’était incroyable, jubile-t-il. Je n’aurais jamais rêvé ne serait-ce que de visiter cette contrée, c’est donc une expérience gigantesque. Je me réjouis d’y retourner, même en vacances, hors saison cycliste. C’est unique!»

En attendant, il a un Tour de Romandie à courir. Avec son maillot national cette fois. «C’est un grand honneur de porter ce maillot et de représenter mon pays dans mon pays, sourit le Grison. Une opportunité unique dont on se réjouit énormément. Je suis heureux que mon équipe m’ait laissé faire cette course avec la sélection suisse. J’ai eu de bons résultats cette saison et là, je rentre d’un camp d’entraînement en altitude, donc on verra! Je me réjouis que la montagne arrive, c’est là que je m’exprime le mieux. Courir avec les couleurs suisses, c’est différent, mais très motivant pour tout le monde.» A vérifier samedi si Badilatti peut aussi être prophète en son pays. (nxp)