Marquis Addison montre la voie aux Lions

Lorsqu'une veine apparaît sur le front dégarni de Vedran Bosnic, ce n'est pas bon signe pour ses joueurs. Fou de rage lorsque Monthey est revenu à quatre points de ses Lions, en début de deuxième quart-temps, le coach a rappelé tout le monde à lui. Temps mort. Marko Mladjan, sentant arriver la tempête, a tenté de rester un peu à l'écart, tout à gauche du banc. Pas de bol, le très talentueux numéro 22 des Lions s'est fait griller et a été "prié" par son entraîneur de s'asseoir tout près de lui, histoire de bien prendre le vent de face pendant une trentaine de secondes. Pauvre Marko Mladjan et pauvres Lions, qui ont essuyé un sacré coup de gueule. Les spectateurs du Reposieux, hilares, ont chambré à n'en plus pouvoir, se moquant de Coach Bosnic, allant même jusqu'à l'imiter. Imperturbable, sans un regard pour la foule, le Suédois a continué à hurler. Un très joli "Il est cinglé machin!", a-t-on ainsi pu entendre descendre des tribunes, prononcé avec un accent valaisan relativement marqué.

Cinglé, Vedran Bosnic? Pas un seul instant, non. Le stratège des Lions a fait tout juste avec sa "remise à l'ordre psychologique". De retour sur le parquet, Marko Mladjan (17 points et 11 rebonds au total) a enchaîné deux jolis paniers pour redonner huit points d'avance aux Genevois. Mais Monthey, qui mérite mieux que son classement (7e), est revenu dans le match, réussissant un deuxième quart-temps de feu, poussé par un public enthousiaste. Genève, mené de six points à la pause, s'est fait très peur et a frôlé la défaite de peu.

Heureusement, les Genevois ont trouvé les ressources en toute fin de match pour dresser les valeureux Montheysans et conforter leur deuxième place. Emmenés par un très bon Marquis Addison (logiquement couronné meilleur joueur du match avec ses 24 points et sa classe ballon en main), les Lions se sont imposés 71-66. Ouf.

Décisif en fin de partie grâce notamment à une claquette bien inspirée, Arnaud Cotture était conscient d'être passé tout près de la défaite: "C'était du 50-50, vraiment. Ca s'est joué sur des détails, une balle qui tombe du bon côté, un ballon arraché... On a couru après le score, mais on a fini par repasser devant". Et tenir bon jusqu'à la fin.

La veine frontale de Vedran Bosnic pouvait ainsi enfin disparaître... jusqu'à la conférence de presse, lorsqu'il lui a été demandé s'il était satisfait du match de son équipe. "Je leur ai dit durant le troisième quart-temps qu'ils pouvaient être heureux de n'être menés que de cinq points avec ce qu'ils montraient. Il faut féliciter Monthey, une belle équipe, bien coachée. Ils vont gagner beaucoup de matches ici et c'est une belle performance d'avoir gagné sur ce parquet. Notre qualité de jeu? Elle aurait pu être meilleure", a simplement lâché l'entraîneur des Lions, pressé de quitter les lieux pour aller retrouver son équipe dans l'intimité des vestiaires.

Les Lions n'ont pas été brillants ce samedi, on l'a dit, mais ils ont gagné. La marque d'une équipe sûre d'elle et en confiance, à l'image de l'interception et du dunk de Marquis Addison à la 32e pour ramener le score à 53-52. Le TopScorer genevois a enchaîné son show avec un trois points très élégant. Brûlant et chambreur, le Marquis a montré qui était le patron. (TDG)