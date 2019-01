«Ma fille m’a dit: «Papa, tu dois aller aider Stan!»

De leur histoire, on ne saisit que l’écume des choses. L’état de grâce de 2013 à 2017 d’abord, avec un Stan Wawrinka qui trouve l’entraîneur dont il rêvait, autant que Magnus Norman le joueur qu’il lui fallait: 16 titres ensemble, dont les trois en Grand Chelem que l’on sait. Fou! Au moins autant que cette séparation abrupte en octobre 2017, au moment même où le Vaudois a le plus besoin de celui qui est devenu un ami. Il faut croire que, dans une telle relation, tout est complexe. Et qu’il faut se méfier des raccourcis.

C’est de tout cela, ainsi bien sûr que de la forme de son protégé, que le Suédois a accepté de parler. Parce qu’évidemment ce qui unissait ces deux-là est plus fort que ce qui les a séparés. Et que depuis le mois d’avril 2018, ils font de nouveau équipe.

D’abord les larmes

«En fait, en octobre 2017, j’ai dû prendre l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, rappelle Norman. Je me suis séparé de Stan alors même qu’il était blessé et que c’était le pire moment pour lui. Mais il n’y a jamais de bon moment et je n’avais pas le choix.»

Le tennis a beau être sa passion. Les yeux larmoyants de sa petite Estelle, qui avait 6 ans à l’époque, sont sa vie. «Le tennis oblige à partir tout le temps de la maison, explique le Suédois. J’ai des jumelles, Elin et Estelle. Avec Elin, pas de souci. Mais Estelle ne voulait plus me parler, du fait de mes absences. C’en était trop pour moi et surtout pour elle. J’ai décidé d’être présent auprès de ma famille.»

Et un cœur gros comme ça

Cette Estelle qui retrouve alors son papa reste au cœur de l’histoire. Parce que, après quelques mois, c’est elle qui demande à son père des nouvelles de Stan Wawrinka, devenu pendant quatre ans un proche de la famille. «Oui, c’était amusant, rigole aujourd’hui Magnus. Elle m’a dit: «Mais où est Stan, papa?» Je lui ai répondu qu’il soignait son genou blessé. Elle a insisté: «Si Stan est blessé, il faut que tu l’aides, papa.» Gentiment, je lui ai expliqué ce que je lui avais déjà dit. Que si je partais souvent, avant, c’était justement parce que j’étais auprès de Stan et que c’est bien ce qui lui posait problème. Et je lui ai dit que si je recommençais à aider Stan, alors cela signifiait que j’allais de nouveau partir souvent de la maison.»

C’est là que la petite Estelle a réfléchi. Un peu seulement, prenant une décision ferme avec la candeur de ses quelques printemps. «Elle est revenue vers moi, peu après, sourit Magnus, et elle m’a dit: «D’accord papa, tu peux partir, tu dois aller aider Stan!»

Comme tout est merveilleux, Wawrinka venait de renouer contact avec son mentor. «Il m’a contacté en avril 2018, explique l’entraîneur. Nous nous sommes vus deux semaines en Suisse, ensuite pour bosser. Après quoi nous avons décidé de retravailler vraiment ensemble.» Avec la bénédiction de la petite Estelle, donc.

Six mois séparés: et si l’alchimie s’était envolée? «J’ai eu une forme d’appréhension, oui, admet le Suédois. Mais rien n’avait changé entre nous. C’était comme avant.»

Comme avant? Pour ce qui est de la relation, sans doute. Pour le genou gauche de Wawrinka, opéré deux fois en 2017, tout était différent. Mais ils se sont mis au travail.

«Le plus dur, pour Stan, a été de refaire confiance à son genou, explique Norman. Sur un jour, sur les suivants, en effectuant tous les mouvements, par-delà la douleur. C’est depuis le mois de septembre que cela va mieux pour lui. Mentalement, il y a eu une petite baisse en fin de saison passée. C’était normal: il a tellement pensé à son genou. Mais il est fort actuellement. Il a profité de la pause pour bosser dur, notamment avec Pierre Paganini, et il est frais, psychologiquement aussi. Je suis optimiste pour sa saison.»

Un Wawrinka en forme

Avec un retour au premier plan et, qui sait, s’il retrouve tous ses repères, un nouveau sacre en Grand Chelem?

«En tant qu’entraîneur, je ne raisonne pas en ces termes, lance Magnus Norman. Je regarde les choses en fonction de son développement et d’une amélioration des performances globales. Je ne sais pas ce qui va se passer mardi contre Gulbis. Stan peut gagner, ou perdre aussi. Sans que cela ne remette en question le sentiment positif que j’ai, au regard du travail et des performances qu’il peut accomplir de nouveau. Oui, évidemment que s’il part bien dans ce tournoi, Stan pourra être très dangereux. Mais ce résultat ne sera qu’une conséquence du boulot abattu en amont, pas une finalité en soi.»

Il n’empêche: avec un «Stan the Man» retrouvé sur les courts de Melbourne, puissant et dominant, on en connaît une qui sera un peu plus fière que tout le monde. La touchante Estelle. (TDG)