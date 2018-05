«Lulu» va découvrir une institution, mais il est armé

À croire qu’il existe une véritable histoire d’amour entre la Suisse et le Borussia Dortmund. En s’engageant pour deux saisons avec le club de la Ruhr, entente officialisée mardi, Lucien Favre est devenu le huitième détenteur du passeport rouge à croix blanche à se lier avec le BVB.

Andy Egli (1984-1985) avait lancé le mouvement, relayé et renforcé par Stéphane Chapuisat (1991-1999) puis Alexander Frei (2006-2009). Philippe Degen (2005-2008) avait tenté sa chance à son tour. Avant que «Lulu» ne rejoigne une organisation où sont installés Roman Bürki (depuis 2015), Manuel Akanji (depuis l’hiver dernier) et Marwin Hitz (depuis samedi).

Trêve d’histoire. Car si Lucien Favre (60 ans, ex-Nice désormais) a été désigné comme l’entraîneur en mesure de permettre à Dortmund de tenir la dragée haute au Bayern Munich en Bundesliga et de briller en Ligue des champions, ce n’est pas en raison de la couleur de son passeport. Non, c’est davantage une affaire de pedigree et de trace que le technicien vaudois a laissée, principalement en Allemagne, où sa cote est importante. N’a-t-il pas marqué les esprits, tant au Hertha Berlin (4e en 2009) qu’au Borussia Mönchengladbach, qu’il a sauvé de la relégation puis emmené sur le podium de l’exercice 2014-2015 et en Ligue des champions?

Une philosophie qui colle

Le crédit. C’est justement ce qui devrait favoriser un climat de confiance au début de son mandat. Utile, lorsque l’on débarque pour la première fois de sa carrière dans une institution de l’envergure du Borussia Dortmund, où les impératifs de résultats ainsi que la pression populaire et médiatique sont présents au quotidien.

Lucien Favre a-t-il les épaules pour assumer sa nouvelle fonction et tous les paramètres (du point de vue de la méthodologie, de la gestion et de la communication également) qui vont avec? S’il a décidé de faire le grand saut, c’est qu’il se sent prêt. Une chose est sûre, la philosophie du BVB (miser sur des jeunes joueurs et proposer un jeu dynamique, axé sur la maîtrise du ballon) correspond à ses principes. Et il connaît tous les rouages de la Bundesliga.

