Liverpool a fait passer la victoire avant le jeu

Moins de 30 secondes. C’est le temps qu’il a fallu pour tuer la finale 2019 de la Ligue des champions. À sa première incursion dans le camp de Tottenham Hotspur, Sadio Mané ajustait la poitrine et le bras de Moussa Sissoko, qui replaçait son compère Kieran Trippier du doigt. L’arbitre Damir Skomina appelait l’assistance vidéo et sifflait un penalty que transformait Mohamed Salah. Un à zéro pour les Reds alors que l’on ne jouait même pas depuis deux minutes. Sonnés, les Spurs ne se sont pas remis de ce coup du sort. Jamais ils ne reviendront dans un match dont le score sera scellé par Divock Origi à la 87e minute.

Deux à zéro et une sixième Ligue des champions pour Liverpool. C’est finalement ce que le public retiendra d’une finale qui a unanimement déçu dans la chaleur du Metropolitano Stadium de Madrid. Sauf, évidement, les fans de Liverpool, qui peuvent d’un coup d’un seul effacer la défaite de Minsk, en 2018, face au Real Madrid (3 à 1) et faire le plein d’allégresse, celle qui semble constituer le carburant du moteur de Jürgen Klopp.

Tottenham dans le piège

Peu avant la finale, ainsi que le révèle dimanche «The Sun», le charismatique coach allemand des Reds avait envoyé un message vocal à un fan qui ne pouvait se déplacer en Espagne. Il lui disait: «La seule chose que nous avons essayé de faire durant toute cette année est de donner de l’espoir aux gens. Un peu de joie. Des bons moments à se rappeler. Nous partageons ces expériences et cela cimente notre amitié.» Pour l’Allemand, qui portait encore l’étiquette de chat noir en raison de ses finales perdues quelques heures avant le rendez-vous face à Tottenham, la mission est plus que remplie. Il n’a pas manqué de le souligner face aux médias après le match, en relevant que désormais, il avait changé de catégorie pour rejoindre celle des entraîneurs à succès. Si l’Allemand a réussi ce transfert, c’est probablement parce qu’il a su s’adapter. Car Liverpool n’a pas vraiment fait du Liverpool dans ce rendez-vous, le plus important de l’année. Peut-être à cause de ce penalty précoce qui va encore longtemps alimenter le débat – faut-il vraiment sanctionner quand, à l’évidence, le ballon va à la main? Mais aussi parce que les Reds avaient mis leur football champagne en veilleuse. Comme si Klopp avait décidé de minimiser les risques, avant de songer à attaquer.

Tout à sa joie, le coach n’a pas souhaité expliquer à chaud pourquoi Liverpool avait gagné, préférant savourer les émotions positives du moment. Mais cela viendra. Et peut-être qu’il révélera alors qu’il avait demandé à son trio médian, dirigé avec maestria par le capitaine Jordan Henderson, de rester compact et proche de ses défenseurs. Et à ses attaquants de ne pas perpétuellement produire un pressing dans le camp adverse. Une sorte de piège dans lequel est tombé Tottenham, qui visiblement s’était préparé à attendre, puis à contrer. Et qui, malgré sa réputation d’équipe capable de changer facilement de système de jeu, n’a pas su quoi faire d’un ballon qu’ils ont eu dans les pieds 62% du temps. Ajouté à cela que Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham, avait choisi d’aligner un Harry Kane en manque de compétition, totalement éclipsé par le Joël Matip et surtout Virgil van Dijk, à la pointe de l’attaque, et l’on a la base d’une bonne explication au non-match des Spurs.

Avec un centre du terrain verrouillé, la bataille s’est déroulée dans les couloirs. La preuve par les latéraux puisque ce sont Trent Alexander-Arnold (65) et Andrew Robertson (56) qui ont touché le plus de fois le ballon du côté de Liverpool, animant à la fois l’attaque et offrant des solutions à la relance.

Deux Coupes pour Shaqiri

À Madrid, Liverpool a mis en pratique l’adage qui veut qu’une finale ne se joue pas, mais se gagne pour écrire une nouvelle ligne de son histoire flamboyante. Jürgen Klopp est devenu un héros éternel et Xherdan Shaqiri, le premier joueur suisse – même s’il n’est pas entré en jeu – à remporter deux fois la Ligue des champions (ndlr: en 2013 avec le Bayern Munich). Mais on n’enlèvera de l’esprit de personne que ce point final n’a pas été à la hauteur d’une édition qui a fait rêver par ses nombreux rebondissements.

