Live - Safram prend la tête et s'échappe!

Le direct:

12h28: Safram a pris la tête de la course et s'échappe devant la pointe de Ripaille. Realteam est maintenant deuxième. Le Rebat s'efface, la traversée du grand lac s'annonce difficile.

11h57: Safram, le M1 de Rodolphe Gautier réalise une belle remontée. Les conditions sont idéales pour ce bateau qui a pris la deuxième place.

11h23: Le Rebat est posé sur le grand-lac et l'écart se creuse par l'avant. Realteam à touché les airs avant les autre et s'echappe seul vers Lausanne.

11h05: Realtem mène le bal à la hauteur de la pointe de Promontoux. Les airs sont inespéré et posé sur tout le petit lac.

10h34: Trio de Realteam, Alinghi et Safram en tête de course. Un flux de 6 noeuds du nord s'est installé sur le plan d'eau. Le premiers évoluent à dix douze nœud vers la sortie du petit lac.

10h13: Le spectacle offert par les 460 concurrents qui viennent de prendre le départ sous spi est magnifique. Les airs sont timides mais présents.

10h11: Le départ du 81e Bol d'or Mirabaud vient d’être donné.Cabestan et Ladycat ont pris le meilleur départ.

9h44: Les multicoques rejoignent la ligne de départ qui leur est dédiée. Les airs sont très faible sur la zone. Crachin et flux de nord à peine perceptible.

Des airs inespérés propulsent les multicoques vers le Bouveret

Le M1 Safram et le D35 Realteam sont devant la meute. Retour sur les premières heures de course.

On ne prête qu’aux riches. À dix heures pétante, une petite brise du sud-ouest a permis au grands multicoques lémaniques de s’envoler sur le 81e Bol d’Or Mirabaud. Sans surprise les D35 et le M1 Safram ont largué le peloton. Comme cela arrive parfois, le vent est rentré par l’avant avant de s’enfuir pour de bon. Des multis qui foncent sur une seule coque, tandis que les petits monocoques restent scotchés dans la rade. C’est le spectacle toujours particulier de cette régate au long cours. À midi, après deux heures de course, Safram et Realteam passaient déjà au large de Morges tandis que les Surprise n’avaient pas encore doublé la pointe d’Hermance. Cruel.

Le spectacle du départ à une fois encore été superbe. Un rayon de soleil a percé la couverture nuageuse pour saluer les 465 concurrents (sur 480) qui se sont positionnés sur la ligne de départ. Au coup de canon, Rodolphe Gautier et ses équipiers se sont échappés sur leur Safram plus léger et friand de petits airs. En choisissant immédiatement une option le long de la côte suisse, Realteam a réussi à rester au contact.

À la bouée de dégagement de Versoix, c’est pourtant un bateau allemand, Orange Utan, qui a passé le premier en optant pour une route médiane. Mais à peine la bouée franchie, le singe farceur s’est retrouvé planté dans une bulle sans vent, il a été contraint de quasiment faire marche arrière pour repositionner. Pas facile d’appréhender ce lac quand on le découvre. Sans doute aurait-il été judicieux de suivre le groupe de D35 et de Safram.

Car c’est bien parmi ces cadors que se jouera la victoire. Au passage du Bouveret, on en saura un peu plus sur le nombre de prétendants.

Chez les monocoques, le hongrois Raffica menait le bal devant un autre Liera, Principessa. Les deux luges avec leurs échelles gigantesques ont une solide avance sur la concurrence, incarnées par les Psaros 40 (TBS et Syz and Co). Grégoire Surdez

(TDG)