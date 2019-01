Les trentenaires trustent tous les Grands Chelems

Si l’on sait tout son malheur depuis sa bouleversante confession, le paradoxe veut que le futur retraité Andy Murray, malgré sa blessure à la hanche, incarne un moment charnière du tennis: il est le dernier vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem qui avait moins de trente ans. Depuis son succès à Wimbledon en 2016 quand l’Écossais avait encore 29 ans, tous les rendez-vous phares de la saison ont été remportés par des trentenaires. Une première pour le tennis moderne puisqu’il faut remonter jusqu’à 1969 et l’année historique de Rod Laver, qui avait raflé les quatre levées, pour concentrer tous les tournois majeurs dans les mains d’un trentenaire. À voir Roger Federer s’imposer tranquillement contre Denis Istomin, dans la soirée moite de son premier tour, on en oublierait qu’il a 37 ans. Que Wawrinka a 33 ans, que Nadal en a 33 et Djokovic 31. Et qu’à partir du succès du Vaudois à l’US Open en 2016, ils avaient tous trente ans révolus en empochant tous les Grand Chelems suivants.

Les gardiens du temple

Les gardiens du temple ne laissent que des miettes à ceux qui sont appelés à les bousculer. Et cela ne manque pas d’interpeller Fabrice Santoro. Il a joué jusqu’à ses 37 ans, comme Federer, qui continue, lui. Le Français est désormais entraîneur, mais n’a pas perdu la mémoire. Il se souvient de cette époque où l’on n’envisageait même pas, ou alors avec la plus grande incrédulité, que le tennisman pouvait avoir un avenir couronné de succès au-delà de ses trente ans. «Quand Andres Gomez a gagné Roland-Garros en 1990, on se disait que c’était incroyable de voir un type de 30 ans remporter un tournoi du Grand Chelem, rappelle le Français. Aujourd’hui, on constate que les quatre Grand Chelems sont détenus par des trentenaires depuis 2017. C’est du jamais-vu.» Mieux: il y a sept vainqueurs de Grand Chelem encore en activité et ils sont tous trentenaires, de Federer à Nadal en passant par Djokovic, Wawrinka, Del Potro, Cilic et Murray.

On mesure bien tous les progrès technologiques et médicaux qui favorisent une parfaite préparation physique des joueurs. C’est un paramètre de l’équation. Mais le secret est ailleurs. Les ténors actuels sont plus forts, tout simplement. Encore un cran au-dessus de cette nouvelle génération qui n’arrive pas à s’imposer vraiment. La réalité, c’est que Federer a remporté son premier Grand Chelem à 21 ans, Nadal à 19 ans, Djokovic à 20 ans et Murray à 25 ans, pour ce qui est du Big Four. Et qu’on attend toujours un jeune dans la vingtaine capable de les imiter aujourd’hui.

Les «vieux» sont là. Intouchables. Mention spéciale pour le trio Federer-Nadal-Djokovic. Depuis 2003 et le premier succès à Wimbledon de Federer, ces trois-là ont remporté 51 des 62 Grand Chelems disputés jusqu’à aujourd’hui! Ahurissant. De quoi écœurer la concurrence. Il n’y a que Murray et Wawrinka par trois fois chacun (c’est dire la teneur de l’exploit), ainsi que Roddick, Gaudio, Safin, Del Potro et Cilic mais à une seule reprise, pour avoir soulevé le trophée du vainqueur à la place d’un de trois «monstres» sur plus de quinze ans.

Pas les meilleurs pour rien

«Franchement c’est impensable, souffle Santoro. C’est la première fois que cela arrive: les trois joueurs les plus titrés de l’histoire du tennis sont tous de la même génération ou presque. Je veux dire qu’ils se sont partagé les succès en étant en même temps sur le circuit. C’est dingue. Ils ont tout raflé, tout!»

Et ils ne sont pas près de laisser leur place. «Les jeunes n’arrivent pas à venir bousculer cette hiérarchie parce qu’il y a des monstres devant eux, même s’ils ont plus de trente ans. C’est simple: quand ils ne sont pas blessés, ils sont aux cinq premières places du classement. C’est comme cela, c’est tout.»

Les blessures, c’est le tribut à payer pour rester au sommet, sans doute. Murray en sait quelque chose. Federer, Nadal, Djokovic ou Wawrinka sont aussi passés par la case «opération». Mais ces géants-là ont surtout su se réinventer en cours de carrière, pour asseoir toujours leur suprématie. C’est Federer avec son revers, c’est Nadal qui recule moins sur les surfaces rapides ou qui s’approprie un nouveau service, c’est Djokovic qui attaque Federer sur son coup droit, c’est Murray ou Wawrinka qui s’adaptent aux trois extraterrestres pour les battre.

Oser sortir de sa zone de confort, avoir le courage de se réinventer pour subsister: ils ne sont pas les meilleurs pour rien. Tiens: et si les jeunes en prenaient de la graine?

Une promenade de santé pour Federer

Le double tenant du titre australien a commencé sa quinzaine sans fausse note, comme tout le monde s’y attendait. Denis Istomin a beau être cet Ouzbek qui avait fait tomber Djokovic au deuxième tour il y a deux ans en Australie, il n’a cette fois pas eu voix au chapitre. Non, intouchable pour son entrée en matière dans le tournoi, Roger Federer a joué au chat et à la souris, dominant les débats du début à la fin, pour une victoire facile 6-3 6-4 6-4. Au prochain tour, il affrontera l’Anglais Daniel Evans, issu des qualifications. On le savait en forme, il ne cachait pas être en confiance: il l’a démontré sans forcer son talent et en distillant des coups géniaux, comme d’habitude. Et puis après, interviewé par John McEnroe, un autre funambule magnifique à l’époque, il a souri quand l’Américain lui a demandé le secret de sa longévité. «Mais je ne sais pas moi-même, en fait, s’est amusé le Suisse. Mon corps me fait plus mal qu’avant, il ne faut pas croire. Je ne pensais pas être un jour double tenant du titre à Melbourne à 37 ans. Mais j’ai beaucoup bossé pour rendre la vie dure aux autres.»

Le dernier secret des «anciens»: le travail. Et sur ce point, pour connaître le sujet, Fabrice Santoro résume le tout très simplement: «Ce que nous montre Federer sur le terrain, c’est fabuleux. Mais ce n’est que 5% de sa vie. Il faut imaginer les blocs d’entraînement qu’il doit s’envoyer pour être capable de faire ça à 37 ans. Le courage, ce n’est pas de jouer devant 20 000 personnes. Ça, c’est la récompense. Le courage, c’est d’avoir tout fait pour être capable d’évoluer à ce niveau. Sans que personne ne suppose ce travail-là.» D.V.

