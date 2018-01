Les salades d’Usain Bolt

Usain Bolt aime le football. Comme un gamin, comme un fou – c’est beau. Mais est-ce une raison suffisante pour prendre les gens pour des imbéciles? Évidemment pas, d’autant que, dans le tas, il y a des gamins qui avalent tout ce que leur idole raconte. Le Jamaïcain de 31 ans, ex-dieu du sprint, vient d’annoncer pour la énième fois qu’il allait s’entraîner avec le Borussia Dortmund, en mars prochain. Parfait pour la visibilité du sponsor commun. Mais de grâce, halte au faux conte de fées!

Usain Bolt, parce qu’il doit encore leur vendre des chaussures, ne pouvait certes pas dire aux enfants de toutes tailles que derrière cette mascarade se tapit l’entourloupette marketing. Mais de là à leur mentir de façon aussi frontale et éhontée, il y avait un 100 mètres à ne pas courir. Depuis des années maintenant, l’octuple champion olympique clame qu’il veut devenir footballeur professionnel (rires). Avec les meilleurs (merci pour eux) et sous le maillot de Manchester United si possible, car c’est son club de cœur (cette partie de l’histoire a l’air vraie).

Depuis mai 2017, moment où il confiait au magazine So Foot son ambition toute simple de devenir «l’un des cinquante meilleurs joueurs du monde», le discours d’Usain Bolt a encore pris de l’épaisseur. La supercherie aussi: «Je veux jouer au plus haut niveau. Gagner une Ligue des champions, ce serait vraiment plus fort que tout ce que j’ai connu en athlétisme», a-t-il lancé dans les colonnes du dernier Sunday Express.

Un stage flamboyant ce printemps à Dortmund, un contrat de quatre ans avec Manchester United et le goal victorieux (oh oui, la remise altruiste de Zlatan!). S’ils croient à cette histoire merveilleuse, préparez gentiment vos enfants à vivre une déception. Et comme disait ma grand-mère: «Les plaisanteries, c’est comme les distances, les plus courtes sont les meilleures.» Usain Bolt a le droit de vendre toutes les chaussures de la terre avec ses partenaires du Borussia Puma. Mais s’il pouvait mieux veiller à la qualité de ses salades, ne serait-ce que pour l’alimentation de nos enfants…

(TDG)