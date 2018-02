Les médaillés suisses ont leur livre de référence

C’est bien plus une quête affective qu’un recensement fédéral. Alain Meury soupèse le fruit de son travail de bénédictin. Il y a là, compilée dans cet ouvrage, la mémoire olympique et glorieuse d’un pays. Le pavé rouge vaut son pesant d’émotions: 4,5 kilos d’épopée! Il est certes un peu moins lourd que le boulet de Werner Günthör mais il recèle, au fil de ses 434 pages, une mine d’or, d’argent et de bronze. Le trésor mis au jour par l’ancien journaliste et producteur de la RTS dénombre 328 médailles, toutes celles remportées par les sportifs suisses depuis 1896 et la rénovation des Jeux olympiques. Mais dans deux semaines, il faudra déjà refaire l’addition. Qui sait, imaginer une réédition! «Oh! je ne crois pas, l’histoire continuera de s’écrire sans moi. Avec Internet, tout est plus facile», sourit-il.

Pour Alain Meury, cette plongée dans les annales a d’abord été un «truc amusant», la prospection d’un passionné de sport. «L’idée m’est venue en 2010, dans le cadre d’une recherche professionnelle en vue des Jeux de Vancouver», raconte le Jurassien. Il se met alors à feuilleter les archives sans se douter que ce passe-temps futile va devenir une fouille méthodique et une course contre la montre. «En fait, je me suis pris au jeu, confie-t-il, heureux d’être venu à bout de cette belle aventure livresque.» Ce bouquin, c’est sa médaille à lui, comme un athlète qui s’est beaucoup donné avant de toucher au but. PyeongChang, c’était aussi son objectif.

Le défi était de taille, comparable parfois à la recherche du temps perdu. «Avant-guerre, les sources et les témoignages manquent, l’information journalistique se résume souvent à quelques entrefilets», note l’auteur. C’est dans la Gazette de Lausanne ou le Journal de Genève qu’il découvrira des perles. Puis sa mémoire, même si elle lui joue parfois des tours, viendra à la rescousse. Avant qu’un simple clic ne lui ouvre toutes les portes. Grâce à la contribution du Musée olympique, la fresque chronologique s’illustre. Le noir et blanc magnifie la figure des pionniers et accompagne le récit de leurs exploits. Mais pour Alain Meury, tous les médaillés ont leur part de légende. À commencer par les prochains. Pour Feuz ou Cologna, il se lèvera la nuit comme aux plus beaux jours…

«Les Suisses aux Jeux olympiques. 1896-2016, Légendes et histoires»

Honneur aux Genevois

Sous la plume d’Alain Meury, on suit les prouesses hivernales des trois médaillés genevois. Le premier héros se nomme Charles Bouvier. C’est un champion en or et en herbe, d’abord titré avec le… FC Servette. Le défenseur grenat aura même les honneurs de l’équipe nationale, avec laquelle il participe en 1924 aux Jeux olympiques de Paris, mais sans y disputer le moindre match. Son jour de gloire, il le connaîtra en 1936 à Garmisch-Partenkirchen, en tant que passager du bob à quatre de Joseph Beerli. Déjà vice-champion du monde une année plus tôt à Saint-Moritz, le pousseur monte cette fois sur la plus haute marche du podium.

Vingt ans plus tard, c’est Renée Colliard, une étudiante en pharmacie de 23 ans, qui reprend le flambeau en s’adjugeant à Cortina d’Ampezzo l’épreuve du slalom. En état de grâce, la jeune femme devance de plus de deux secondes l’Autrichienne Regina Schöpf. Il n’y aura pas de lendemain à ce triomphe pour cette divine championne. Elle donne priorité à ses études avant d’exercer son métier à Crans-Montana, où elle vit toujours. Puis, on saute cette fois 50 ans et on découvre Cédric Grand dans le bob à quatre de Martin Annen, 3e à Turin en 2006. L’ancien sprinter et futur vice-champion du monde amateur de culturisme reçoit enfin la récompense de son talent athlétique et de sa force de caractère. Car son palmarès olympique est aussi riche de trois médailles en chocolat glanées à Nagano, Salt Lake City et Vancouver! P.B.

(TDG)