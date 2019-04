Les marins sont devenus de véritables bêtes de course

Peu à peu, la part de mystère s’estompe. On en sait toujours plus. On en voit davantage. Le marin est observé, scruté, jaugé. L’aventurier n’a plus vraiment droit de cité sur le pont. Il fait désormais place au sportif de haut niveau. On connaissait l’importance d’une bonne préparation pour les bateaux. Désormais, les hommes et les femmes qui prennent la mer ne sont pas en reste. Ils se livrent sans compter, prêts à suer sur terre pour mieux se muer en machine de guerre sur les océans les plus hostiles.

Alan Roura est actuellement en pleine phase d’entraînement. Tandis que son bateau subit son nettoyage de printemps, le skipper de La Fabrique se forge un corps d’enfer. Avec son entrée dans la cour des grands, le Genevois n’a pas eu le choix. Il a dû adapter son comportement. Le jeune homme insouciant de la Mini Transat 2013 est allé se rhabiller. En octobre dernier, à Saint-Malo, on a retrouvé un marin qui carburait à l’eau à quelques jours du départ. Les excès, la fête, il laisse ça aux autres. Et le rhum, presque sans modération, il se le gardait pour l’arrivée à Pointe-à-Pitre. «Mon statut et mes responsabilités ne sont plus du tout les mêmes, témoigne le Genevois. En Mini, j’étais mon propre patron. En peu de temps, et depuis la fin du Vendée Globe, j’ai toute une équipe avec moi, des sponsors, des gens, toujours plus nombreux, qui me suivent, je me dois d’être exemplaire. Vis-à-vis des jeunes notamment, je ne me verrais pas sur les pontons avec une cigarette. Personne, d’ailleurs, ne se le permet plus, me semble-t-il.»

Des bateaux exigeants

La voile est entrée dans une nouvelle époque. Il est fini le temps où les marins refaisaient le monde à l’Univers, le bar mythique de Saint-Malo, avant de prendre la mer. «Les enjeux sont énormes et surtout les bateaux sont devenus très exigeants. On peut encore faire une course sans trop de préparation, sourit Alan Roura, mais alors ce ne sera pas pour jouer les premiers rôles. J’ai pris conscience de la nécessité d’avoir une bonne condition physique lors du Vendée Globe. Par la force des choses – on était totalement à la bourre pour boucler le projet et terminer la préparation du bateau, on n’avait pas pu se préoccuper du bonhomme. C’est finalement en course, au fil des jours, que j’ai fait ma prépa.»

Cette expérience autour du globe a permis au marin suisse de déceler ses propres points forts et faibles. «Il y avait du boulot un peu partout, rigole-t-il aujourd’hui. Au niveau des bras, j’étais pas trop mal. Mais j’avais une vraie faiblesse dans le bas du corps. C’est important d’avoir une bonne musculature des jambes car sur un bateau, on se déplace peu, par la force des choses, mais on a besoin de points d’appui solides pour tenir debout dans un espace sans cesse en mouvement. On est également souvent un peu plié en deux du fait de l’espace restreint. C’est donc superimportant d’avoir un bon gainage du dos et du torse.»

Depuis l’an passé, Alan Roura s’est attaché les services d’un préparateur physique pour se transformer en bête de course. Stéphane Eliot est l’une des références dans le milieu et il travaille pour plusieurs skippers basés en Bretagne, dont Jérémie Beyou, multiple vainqueur de la Solitaire du Figaro, 3e du Vendée Globe en 2012. «On fait deux à trois séances hebdomadaires, explique le skipper de La Fabrique. En ce moment, vu que le bateau est à chantier, à sec, c’est plutôt trois. Les entraînements ont toujours lieu en plein air, si possible sur la plage. Pour moi, c’est important que cela soit varié pour prendre un minimum de plaisir. Pas question d’aller courir pendant deux heures. Mes jambes n’aiment pas ça et elles se croisent. Je ne sais pas courir en fait…»

Stéphane Eliot concocte donc des séances iodées basées sur une succession d’exercices courts et intenses. L’idée, c’est aussi de reproduire les gestes du marin qui sont très répétitifs. Avec les bras, on tire, on enroule. Avec les jambes on se plie et on se déplie. Le gros des efforts, en mer, est déployé lors des manœuvres. Lorsqu’il faut virer ou empanner, le solitaire se lance dans un sprint de demi-fond qui peut durer près de vingt minutes (pour un empannage) selon les conditions. Il y a des voiles à affaler. D’autres qu’il faut envoyer. Il y a des bouts sur lesquels il faut tirer pour border, des winches sur lesquels il faut s’escrimer. Et il y a tout ces sacs qu’il faut matosser (transporter d’un bord à l’autre) pour assurer le meilleur équilibre du bateau. À chaque coup, ce sont plusieurs centaines de kilos qui passent de bâbord à tribord.

La différence au physique

En solitaire, le coup de mou est interdit. Impossible de compter sur quelqu’un d’autre que soi-même. «L’aspect mental est très important, témoigne Alan Roura. Mais sans une bonne condition physique, c’est beaucoup plus compliqué de gérer le stress. Sur la dernière Route du Rhum, j’ai pu mesurer tout le bénéfice du travail effectué en amont. Que ce soit lors des premiers jours de course, dans la tempête, mais surtout lors du final. C’est clairement au physique que je parviens à dépasser mon adversaire direct dans les dernières manœuvres en approche de la ligne. C’est bien de s’en souvenir pour accepter de souffrir.» (TDG)