Les leaders suisses slaloment entre les vannes et les piquets

Plus que coéquipiers, ils sont potes. À la Maison Suisse, les Romands du groupe de technique se marrent, se chambrent et se prennent en photo. Arrivé légèrement en retard pour le rendez-vous du jour, Luca Aerni n’échappe pas aux piques de Daniel Yule. «C’est maintenant que t’arrives, toi? Ben bravo!»

Les certitudes emmagasinées depuis deux mois aidant, l’atmosphère est des plus détendues. Le podium du premier cité, le 22 décembre dernier à Madonna di Campiglio (2e), a été synonyme de libération, après huit ans d’attente pour le slalom suisse. Il a également résonné comme une confirmation que l’équipe actuelle regorge de potentiel. D’autant que Daniel Yule (3e à Kitzbühel puis à Schladming en janvier) et Ramon Zenhäusern (victoire au City Event de Stockholm il y a trois semaines) ont suivi ses traces depuis.

Un groupe homogène

Le renouveau est bien là, l’avenir semble radieux, car le groupe est jeune (24 ans de moyenne d’âge à PyeongChang), dense et homogène. Quatre jours après l’élimination prématurée de Justin Murisier en géant, celui-ci se met en scène entre les piquets de Yongpyong, dans la nuit de mercredi à jeudi. Avec l’ambition et la capacité de décrocher une médaille olympique, la première pour la Suisse en slalom (chez les hommes) depuis le bronze du Fribourgeois Jacques Lüthy en 1980. «Il y a les extraterrestres Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen et, derrière eux, une dizaine de sérieux outsiders qui vont tout faire pour essayer d’aller les chercher, dont nous», résume Daniel Yule.

Avant le début des explications sur la piste, les trois leaders helvétiques de la discipline (devant Loïc Meillard, 4e représentant au départ) ont accepté de jouer le jeu des présentations croisées dans la bonne humeur. Anecdotes et vannes garanties.

Présentation croisées

Daniel Yule: «Le superstitieux»

Âge: 25 ans Ski-club: Champex-Ferret (VS) Général du slalom: 5e

Ce qu’en pense Ramon Zenhäusern: «Ce qui me frappe chez Daniel, c’est sa constance. Il ne sort pratiquement jamais (ndlr: une seule élimination en Coupe du monde cette saison) . Dans le même ordre d’idées, il est très stable émotionnellement et ne laisse rien transparaître en compétition. Peut-être que ce sont ses superstitions qui paient. Dormir à droite, toujours! Et puis, regardez ses sous-vêtements thermiques en course. On a reçu 10 couleurs différentes, mais lui ne porte que le vert. En plus, c’est celui qui est prévu pour les grands froids. Il doit avoir tellement chaud au printemps»

Luca Aerni: Le Suisse allemand

Âge: 24 ans Ski-club: Les Barzettes (VS) Général du slalom: 6e

Ce qu’en pense Daniel Yule: «Il est techniquement tout proche de la perfection. Sur la piste, sa ligne est posée, ses skis taillent la courbe de manière idéale. Mentalement, il a une grande force: celle de savoir saisir les opportunités qui se présentent face à lui. C’est rare qu’il passe à côté de son affaire quand il est bien placé (ndlr: cinq top 5 en Coupe du monde cette saison). Dans la vie, Luca est un mec très consciencieux. En fait, c’est même un peu le Suisse allemand de la bande. D’ordinaire, si on a rendez-vous à 7 h, tout le monde arrivera à 7 h 02. Sauf lui, qui sera déjà là depuis 6 h 55»

Ramon Zenhäusern: «La touche finale»

Âge: 25 ans Ski-club: Bürchen (VS) Général du slalom: 7e

Ce qu’en pense Luca Aerni: «Ramon m’impressionne parce qu’il en a fait des manches, cette saison, entre la Coupe du monde, la Coupe d’Europe et les courses FIS (ndlr: dix-huit épreuves). Et il n’est pas fatigué. C’est le signe d’une condition physique exemplaire. Ramon est un énorme bosseur, un gars qui ne lâche jamais. Dans la difficulté, il s’est accroché et ça a payé à Stockholm. Sinon, on met tous l’ambiance dans l’équipe, on envoie tous des vannes, mais lui apportera la touche finale, pour boucler la chose en beauté. Avec son accent qui nous fait bien rire» (TDG)