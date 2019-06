Les Lions de Genève peuvent avoir des regrets

Les bêtises, c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Même avec une bonne foi qui peut être convaincante, qui renverse des montagnes, de l’audace et cette farouche envie de se surpasser. Ce n'est souvent pas suffisant pour avoir le dernier mot. Les Lions de Genève, qui menaient encore de seize points à un quart d’heure de la fin (31-47), peuvent vraiment nourrir de gros regrets, ils avaient tout dans leur jeu pour réussir à égaliser dans la série.

Mais voilà, Fribourg Olympic ne s’en est pas laissé conter. Le champion en titre a mis une pression si forte au troisième quart, avec Jérémy Jaunin et Axel Louissaint en feu et un Tim Derksen toujours aussi sobre et efficace, que le match a tourné une nouvelle fois du côté d’Olympic, invaincu depuis le 16 mars faut-il le rappeler, avec treize victoires d’affilée, finale de Coupe de Suisse comprise.

Si décevant samedi, Terry Smith, cette fois-ci dans un état de grâce (29 points), a certes poussé les Fribourgeois dans leur dernier retranchement. Mais l’Américain ne pouvait pas gagner le match tout seul. Avec un public qui joue à la perfection son rôle de sixième homme, Saint-Léonard a fini par exploser.

La chemise trempée, après avoir beaucoup crié, le président Imad Fattal, comme les supporters des Genevois, y a pourtant cru. «On a malheureusement flanché mentalement pour retomber dans nos travers», regrettait l’avocat genevois.

Dans une rencontre complètement folle, partie dans tous les sens, il est vrai que les visiteurs ont fini par payer cher leurs nombreuses erreurs au mauvais moment. «Comme en début de match où on avait perdu cinq ballons, on a fini par craquer nerveusement sur la fin. C’est dommage car ce match, on devait le gagner et revenir dans la série…» Le président est frustré.

Entre un Popov qui a mis ses 209 cm et du poids dans la raquette, un Kazadi qui trouve de plus en plus ses marques et un Smith intenable, les joueurs de Vedran Bosnic étaient bien revenus après un début de match catastrophique (16-6, 6e). «Ensuite, une fois qu’on est lancé et qu’on joue en équipe en appliquant notre système, on devient chiant, reconnaît un Jérémy Jaunin content du sale tour qu’il a joué à son ancienne équipe. Je pense que là, les Genevois ont pris un gros coup sur la tête…»

Fribourg Olympic se retrouve avec trois balles de match, la première samedi au Grand-Saconnex. «Il faut retrouver les ressources mentales pour revenir ici dans dix jours, soupire le président Fattal. Même devant nos fans, cela va être compliqué.» Mais on l’a vu encore mercredi soir, rien n’est jamais joué d’avance en basket…

(TDG)