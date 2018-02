L’habit ne fait pas le moine mais il souligne la nouvelle mission olympique de Stéphane Lambiel. C’est sous les couleurs de la Lettonie que le «Petit prince de Saxon» sort de la patinoire de Gangneung. «Oui, ça peut surprendre. Au moins, le grenat rappelle un peu Genève-Servette», sourit-il.

Quatre ans plus tôt, à Sotchi, le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Turin avait joué les ambassadeurs, recruté par le CIO comme «role model», une nomination plutôt honorifique. Mais là, il a quitté les salons feutrés pour retrouver la chaleur de la glace et rallumer ces émotions que seul le patinage peut lui procurer.

Coach de Diana Nikitina et de Denis Vassiliev (quatrième aux derniers Championnats d’Europe), deux espoirs baltes qu’il entraîne à Champéry, il compte bien leur transmettre sa flamme et leur faire profiter de son expérience. Dans les allées du Parc olympique, le double champion du monde se promène libre comme l’air. De Salt Lake City à Vancouver, les Jeux l’ont construit et l’ont inspiré. Aujourd’hui, passé de l’autre côté du miroir, il les vit autrement, mais pas moins intensément.

Comment comparer les deux situations?

Sportif, on est au centre de l’attention, on agit sans aucun recul. Coach, on s’investit à fond, on ne compte pas ses heures. C’est l’athlète qui est notre seule préoccupation. C’est lui qui doit avoir ses heures de sommeil, une organisation aux petits oignons. Il faut sans cesse être à son écoute et répondre à ses besoins. C’est un rôle qui demande bien plus d’implication que ce que je pouvais imaginer.

Quels souvenirs gardez-vous de vos trois campagnes olympiques?

Je n’ai gardé que le meilleur, ma médaille de Turin surtout. Elle a sans doute été le plus beau moment de ma carrière. Je me revois la partager avec mes proches. Sur le podium, c’est à eux que j’ai pensé, à tout ce que l’on a réalisé ensemble. Il n’y a que sur la glace qu’on est seul. Les Jeux, c’est un monde à part, un choc émotionnel, une bataille pour ta vie. Tu as tellement travaillé dur pour y être. Voilà pourquoi j’ai aussi aimé Vancouver, malgré ma quatrième place. Cela a représenté une victoire sur moi-même, la preuve qu’on peut être plus fort que la blessure. Mentalement, ça m’a aidé à dire stop et à bien préparer ma reconversion.

Il y a eu les galas, puis ce besoin de transmettre, d’enseigner l’art du patinage. S’agit-il aussi d’un défi?

En fait, je combine encore les deux activités. Dès la fin des Jeux, je rentre en Suisse pour rejoindre la troupe d’Art on Ice. Ici, je fais tous les jours du fitness. Et j’ai mes patins, il faut juste que je trouve de la glace. Le coaching, j’y suis venu par le biais de mes chorégraphies et des séminaires que j’anime sous l’égide de certaines fédérations. J’ai rencontré Denis (Vassiliev) à Lillehammer, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Il s’est montré intéressé à venir s’entraîner avec moi à Champéry.

Une école que vous souhaitiez ouvrir à Genève…

Il y a eu des problèmes, un blocage politique. On est arrivé dans une impasse et cette affaire a surtout nui aux intérêts du patinage. Mais passons…

Quelle est votre définition du coaching?

C’est une forme d’artisanat. On a entre les mains un potentiel dont il faut tirer le meilleur, un peu comme de la pâte à modeler.

Ici, en Asie, vous bénéficiez d’une immense cote de popularité. À quoi cela tient-il, à votre art du patinage ou à votre physionomie?

C’est vrai que j’ai des traits un peu asiatiques. Ma foi! J’ai dû être samouraï dans une autre vie. Depuis les Mondiaux de Tokyo, en 2007, les fans japonais m’ont adopté. Ils adorent le flamenco, la musique sur laquelle j’ai interprété mon programme libre. À Séoul, où je me suis souvent produit, notamment avec Kim Yuna, la légende coréenne qui a allumé la flamme, je suis aussi très apprécié. J’ai même un fan-club qui sera présent à Gangneung ce week-end. La mentalité et la culture japonaises sont fascinantes. Là-bas, les gens ont une concentration sur ce qu’ils font hallucinante, ils sont toujours en quête d’excellence.

Qu’attendez-vous de vos deux protégés lettons?

Qu’ils ne visent pas un classement, mais bien plus une forme d’accomplissement. Ils ont quelques minutes pour montrer qui ils sont. Pour aller au bout d’eux-mêmes. En patinage, on ne cherche pas, comme au tennis ou dans d’autres sports, la défaite de l’autre.

Avec le prodige américain Nathan Chen et sa surenchère de quads, le patinage actuel ne va-t-il pas trop loin dans la performance athlétique?

Il y a deux écoles. Celle des jeunes, qui multiplient les sauts, et celle des plus anciens, qui privilégient l’expression artistique. C’est un choc culturel qui nous vaudra un concours olympique très ouvert. Avec son charisme et sa forte personnalité, Denis appartient plutôt à la seconde catégorie. Il a de l’élégance et le sens de l’émotion.

C’est un peu vous. En Suisse, le nouveau Stéphane Lambiel est-il né?

La pâte est là, mais il faut encore la modeler. Et c’est un long travail…

Depuis votre retraite et celle de Sarah Meier, la relève helvétique brille par son absence. Pourquoi?

Parce que la Fédération suisse n’a pas été assez proactive. Découvrir de jeunes talents demande beaucoup d’investissement, comme cela se fait notamment au Japon. Et il ne suffit pas d’attendre qu’un prodige tombe du ciel. Il y a bien Alexia Paganini, qui est arrivée en avion des États-Unis. Elle a un joli brin de talent, j’espère qu’elle pourra le démontrer ici et faire des émules en Suisse.

