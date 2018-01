Les Corées officialisent leur rapprochement historique à Pully

Le cordon de sécurité déborde de photographes, cameramen et journalistes. Sur le parvis du siège du CIO, provisoirement déplacé à Pully en raison des travaux d’agrandissement à Vidy, une bourrasque renverse le drapeau de Corée du Nord. Le vent d’un changement annoncé pour la République autoproclamée populaire et démocratique?

À moins de trois semaines de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, une réunion quadripartite s’est tenue samedi matin. L’enjeu: décider de la participation ou non des deux Corées sous la même bannière. Rappelons que les voisins du nord avaient boycotté les Jeux de Séoul en 1988.

La perspective d’une décision historique n’a pas laissé les médias indifférents. Ils étaient une centaine venus de Suisse, France, Angleterre, États-Unis, Corée du Sud (aucun représentant du nord), Chine ou encore du Japon. Soudain, un ballet de Lexus noires (sponsor des JO oblige) défile sur l’Avenue Général-Guisan. Arrivés comme des vedettes sur le tapis rouge de Cannes, des délégués du Sud, du Nord, de Pyeonchang 2018 et du CIO se succèdent. Comment distinguer la délégation du régime de Kim Jong-un? Facile! À la coupe de cheveux d’un de ses membres, identique à celle du dictateur.

Lorsque le ministre de la Culture du sport et du tourisme de Corée du Sud apparaît, un journaliste de Séoul lui soumet une question, à la criée. En coréen, of course. Le ministre lui répond. Vu notre niveau de compétence limité dans cette langue, nous nous approchons du reporter, afin de lui demander ce que le ministre lui a rétorqué. «Do Jong-hwan est le leader de notre délégation, précise Jin Hyun Park, journaliste à la chaîne TV KBS. Il a dit qu’il était confiant.» $

Un sujet sensible

Le reporter explique aussi que cette journée est capitale pour le petit monde du sport coréen. Car le ministère de Do Jong -hwan a proposé la formation d’une équipe féminine de hockey sur glace, comprenant des représentantes du Nord. Or, cette question divise la Corée du Sud. Il y a ceux qui y voient un signe de paix. Et ceux qui estiment que cela se ferait au détriment des athlètes du Sud. «Le sujet est sensible, puisqu’en théorie, on ne peut plus augmenter les contingents des délégations, explique Jin Hyun Park. Il y aura des victimes collatérales parmi les hockeyeuses qui rêvaient de disputer ces Jeux à domicile. Dans notre pays, tout le monde est suspendu à la décision du CIO et veut savoir si oui ou non le contingent pourra être renforcé.»

Pas de lésés

C’est vers 13 h que Thomas Bach a pu rassurer tout un peuple, lors d’un petit cérémonial au Musée olympique au cours duquel un bureau du baron Pierre de Coubertin a été déplacé pour signer l’accord. Vingt-deux représentants de Corée du Nord, ainsi que 24 officiels et 21 membres des médias pourront traverser la frontière et rejoindre Pyeongchang durant les Jeux. Douze hockeyeuses supplémentaires viendront ainsi compléter l’effectif de 23. Il s’agit d’une première historique dans le cadre de Jeux olympiques. Cette équipe portera les couleurs de la Corée unifiée et au moins trois Nord-Coréennes devront griffer la glace à chaque match.

Les autres athlètes du nord qualifiés participeront aux épreuves de patinage artistique (2), de short track (2), de ski de fond (3) et de ski alpin (3). Par ailleurs, les deux comités nationaux défileront sous un même drapeau, lors de la cérémonie d’ouverture, le 9 février. (TDG)