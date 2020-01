Le vol de nuit vire au drame dans le ciel vaudois

Ce devait être une activité de vol de nuit de l'aérodrome d'Écuvillens, au sud de Fribourg. Un Piper PA-28 Archer II a décollé à 19h36. Selon le site Flightradar24, il s'est écrasé aux Pléiades, dans la région de Saint-Légier, à 20h02. Situé dans le secteur de La Châ, sous le départ du nouveau téléski, le lieu de l'accident est difficilement accessible. L'appareil a été retrouvé vers 22h suite aux recherches menées par les polices vaudoise et fribourgeoise à l'aide de deux hélicoptères et, selon «Blick», d’un F/A-18 militaire venu de Payerne et chargé de localiser l’engin accidenté. Ses deux occupants sont décédés.

L'appareil, construit en 1989, appartenait à l'Aérodrome régional Fribourg-Écuvillens et était exploité par Air Fribourg Services. «On ne comprend pas ce qui s'est passé», déclare Louis-Armando Dupraz, administrateur de l'aérodrome. Les deux occupants fribourgeois, âgés de 64 et 71 ans, étaient selon nos informations des pilotes actifs sur cette place d'aviation.

Sur le retour?



D'après Flightradar24, le Piper a d'abord volé en direction d'Yverdon-les-Bains. Il a ensuite bifurqué en direction de Lausanne, qu'il a survolée avant de suivre la rive du Léman. À la hauteur de Vevey, il a mis le cap vers Châtel-Saint-Denis (FR), manifestement en direction d'Écuvillens. La police cantonale partage cette interprétation: «L'avion était semble-t-il sur la voie du retour vers Écuvillens», déclare Christian Bourquenoud, porte-parole.

L'avion qui s'est écrasé à Saint-Légier est de type Piper PA-28. (Photo: Wikicommons/CC-BY-SA 3.0/Stahlkocher)

Les activités de vol de nuit sont très encadrées. Un spécialiste fribourgeois explique qu'il s'agit de «vol à vue de nuit» et non de vol aux instruments. Les pilotes qui le pratiquent disposent d'une extension de leur licence et ils sont régulièrement contrôlés.

Il existe en quelque sorte «une saison du vol de nuit». En effet, à Écuvillens, les décollages sont interdits après 20h. Il est en revanche possible d'atterrir jusqu'à 22h. Dans ces conditions, l'hiver est propice à ce type d'activité puisque le décollage peut se dérouler de nuit. En été, il fait jour trop tard pour pouvoir voler dans l'obscurité en respectant les horaires légaux.

Sources fermées

Sur les lieux du crash, le syndic de Saint-Légier, Alain Bovay, précise que deux sources d’eau ont été fermées pour éviter une pollution aux hydrocarbures. L'impact a en effet eu lieu dans une zone de protection des sources.

Le bal des hélicoptères et des voitures de police n’est pas passé inaperçu dans le secteur, à entendre David Tarnowski, le chef de cuisine bien connu de l’Auberge de la Veveyse: «Je m’apprêtais à reprendre mon service lorsque j’ai entendu les hélicoptères, puis les voitures de la gendarmerie. Tout cela n’a pas manqué d’inquiéter mes clients. Mais ils ont pu être rassurés par la police elle-même, qui est venue effectuer un point de la situation sur notre parking. Sans toutefois divulguer ce qui s’était passé.»

À l’exception du syndic Alain Bovay, qui a été averti en soirée, la plupart des habitants n’ont appris que jeudi matin ce qui s’était effectivement produit, à l’exemple de Sébastien Dumusque, responsable du domaine skiable des Pléiades. «J’ai entendu les hélicoptères mercredi soir, sans savoir de quoi il s’agissait. Je n’ai été informé que plus tard qu’une colonne de secours s’était aussi rendue en soirée sur les lieux.»

Quant au restaurant de La Châ, aux Pléiades, situé en amont du lieu du crash, il était fermé mercredi soir. «Nous n’étions pas là lorsque l’avion est tombé, confie Régis Rath, le patron. En revanche, nous avons pu constater que des hélicoptères ont continué à survoler le secteur de l’accident ce jeudi.» Les engins collectaient en effet les débris de l’avion pour les besoins de l’enquête.