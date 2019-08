Le tennis suisse cherche la femme qui l’emmènera loin

Martina Hingis a eu un bébé. C’est probablement ce que le tennis suisse a réussi de plus beau cette année chez les femmes, sans se départir d’une ambiance de cris et de larmes. Les promesses sont nées il y a longtemps déjà, et elles continuent de rendre les fous joyeux: Belinda Bencic a la science, Jil Teichmann l’aisance, Viktorija Golubic la dextérité, et Timea Bacsinzsky un peu tout, quand elle cherche bien. Mais aucune ne maîtrise dans la durée le difficile amalgame de l’autorité et du charme.

Car le talent n’est jamais qu’un don, distribué au hasard des berceaux et des provenances; il est la facilité à portée de tous, jusqu’au dernier des imbéciles, et ça ne va pas plus loin: à partir d’un don, très peu de gens, dans le tennis, réussissent à faire fortune. «L’investissement n’est généralement pas à la hauteur», a lancé Tracy Austin à un groupe d’adolescents américains, vendredi.

«Je suis comme ça»

C’est ainsi que deux des quatre Suissesses engagées à New York sont déjà reparties avec les 58 000 dollars (brut) délivrés à chaque participante. Première éliminée, Viktorija Golubic reste un anachronisme déchirant, aussi adroite dans le jeu court que vulnérable dans tous les autres secteurs; limitée dans ses perspectives par une balle qui virevolte, mais n’avance pas – pulvérisée, cette fois, par la Chinoise Shuan Zhang, 6-2 6-1.

Timea Bacsinszky est venue à New York, c’était son devoir d’athlète, mais ce n’était pas trop son trip. «J’aspire au silence, à m’aimer et me faire du bien», gazouille-t-elle au contact des plumitifs. «Je devais participer à ce tournoi. Déjà pour ne pas fuir, a-t-elle expliqué lundi. C’est vrai que ces derniers mois, mon esprit a beaucoup vagabondé. En posant le pied à New York, j’ai pu remettre certaines idées en place, mais c’était un peu tard, oui… Je suis comme ça, je vis les émotions plus fortement que la moyenne des gens.»

De déceptions profondes en introspections abyssales, Timea Bacsinszky a fêté ses 30 ans loin des surfaces de tennis. Opposée à une jeune prodige américaine qui lui rendait treize ans (Catherine McNally, vainqueur 6-4 6-1), elle a montré des signaux de détresse caractéristiques, ceux qu’elle envoie habituellement lorsque sa tête ne répond plus: slices de coup droit «horribles», selon un coach suisse présent dans les tribunes, balles scotchées dans la raquette côté revers.

«Depuis deux ans et mon opération à une main, je n’arrive plus à enchaîner trois matches d’affilée. Alors que j’en aurais tant besoin.» Le tennis a-t-il encore une place dans sa vie? «Je veux continuer. Tant que je serai fâchée après une défaite, je remonterai sur le court. Je n’ai pas fini d’écrire l’histoire.»

Pas une bête d’entraînement

À 22 ans, Belinda Bencic est souvent blessée, elle aussi, et c’est un peu la même histoire. Répulsive à l’effort physique rudimentaire, «BB» a le corps fatigué des artistes maudits, de ceux qui jouent avec leur forme sans trop se préoccuper du fond. Mardi, malgré des douleurs à un pied, la jongleuse de diamant a régalé (6-3 6-2 contre Mandy Minella). Mais après?

«Quand j’étais petite, les trophées que je voyais à la télé étaient une source d’inspiration. J’aimais jouer des points, des matches. Tout le monde sait que je n’ai jamais été une bête d’entraînement, même si j’ai appris à passer par là», reconnaît-elle avec une spontanéité troublante. «Honnêtement, ma saison est presque parfaite. J’ai réintégré le top 30, je n’en espérais pas tant.»

Jil Teichmann, 22 ans, WTA 60, est sans aucun doute une nouvelle promesse. Du moins est-elle la préférée du coach français Jean-René Lisnard: «Son tennis est très beau, nettement meilleur que son classement. En fait, Jil joue comme un garçon, avec beaucoup de main. Le problème vient plutôt de la tête. Tout part toujours de l’ordinateur central…»

Elles sont toutes les descendantes de Martina Hingis, d’une certaine façon, issues de la culture du plaisir et de la sagacité, joueuses ou frondeuses. Mais à ce jour, la princesse de Trübbach n’a qu’une héritière: Lia, 6 mois.