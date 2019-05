Le plan s’affine, la Suisse chatouille la Turquie

«Le plan se met petit à petit en place. On se bat et l’on commence à embêter nos adversaires.» Anne-Sylvie Monnet ne triomphe pas encore. Ce n’est pas le genre de la maison. Mais la directrice technique de Swiss Volley sait reconnaître les progrès. Et lundi, l’équipe nationale féminine a prouvé qu’elle continuait d’avancer. Face à la Turquie, en match d’ouverture du Montreux Volley Masters, elle a fait mieux que se défendre. Après être passée à un cheveu du gain du deuxième set, la formation de Timo Lippuner s’est offert la troisième manche d’un match accroché. Au final, l’équipe de Turquie s’est tout de même imposée 3 à 1 (25-20 26-24 21-25 25-20)

Le «plan» évoqué par Anne-Sylvie Monnet, élue meilleure joueuse suisse de l’histoire, est simple sur le papier, de longue haleine dans la réalité. Il s’agit d’amener une «bande de copines qui ont du plaisir à passer de nombreux mois ensemble dans des salles de gym en se dévouant pour leur sport» à un niveau international. En se qualifiant pour la première fois pour l’Euro 2019 à Bratislava, en janvier dernier, la Suisse est parvenue à gravir une première marche. L’objectif sera de faire bonne figure dès le 23 août, tout en continuant d’apprendre.

«Avec une moyenne d’âge de 21 ans, la marge de progression est grande. Mais c’est en participant régulièrement à ce type de compétitions que l’on avancera. Car c’est aussi une motivation pour les joueuses, quand il s’agit de décider de sacrifier leurs mois d’été», continue la Neuchâteloise, qui souhaite plus que tout éviter que l’hémorragie qui a suivi l’Euro 2013 coorganisé par la Suisse ne se reproduise. «Près de 95% de l’effectif s’était alors retiré de l’équipe nationale.»

Un mauvais point pour la continuité, mais qui a permis de construire l’équipe actuelle, dont certaines filles étaient ramasseuses de balle il y a six ans. De quoi susciter des rêves. Le groupe se connaît depuis longtemps, au gré des sélections nationales juniors. Ce qui permet d’éviter les tensions, malgré les longues semaines passées ensemble depuis la fin du championnat – trois blocs de vie commune de plusieurs semaines sont prévus jusqu’au terme de l’Euro en Slovaquie. Mais le calme règne aussi grâce au fait que les joueuses n’ont pas que le volley en tête: «Beaucoup étudient encore, explique Anne-Sylvie Monnet. Elles ont des contrats de douze mois avec leurs clubs, ce qui leur permet de financer leurs études et l’été passé avec l’équipe nationale. Mais en ce moment, à l’hôtel, c’est plutôt le study hall. Les joueuses sont presque toutes dans un coin à préparer leurs examens.»

Deux professionnelles

Presque, car la Suisse compte désormais dans ses rangs deux joueuses professionnelles évoluant en Allemagne: la capitaine Laura Künzler et Maja Storck. Deux leaders qui ont assumé leur statut face à la Turquie, sauvant des ballons impossibles dans les moments chauds, marquant des points décisifs avec hargne et malice lorsque le destin du match ne tenait qu’à un fil. Au final, la «Nati», 52e au classement mondial, a volé un set au 12e, et cela aurait pu même être deux. Inimaginable il y a quelques années encore.

Après la partie, le coach national, Timo Lippuner, faisait preuve d’un réalisme satisfait. «Il ne faut pas oublier que la Turquie n’alignait pas sa meilleure formation. Mais c’était positif pour nous. Nous avons pu exercer nos schémas.» Et remarquer qu’ils pouvaient fonctionner. Néanmoins, pour le coach qui quittera ses fonctions à la fin de l’été, le plus grand progrès se niche ailleurs: «Nous acceptons mieux les différences de niveau, qu’il est normal que l’adversaire puisse être plus fort. Sans pour autant renoncer à vouloir le mettre en difficulté. Avant, nous réagissions par la déception après un point négatif. Ce n’est plus le cas, l’attitude est meilleure.» Et de glisser: «Je pense que l’équipe de base est déjà supérieure à celle qui avait joué l’Euro 2013 après avoir passé quatre étés ensemble.» Un constat sous forme de promesse que le public de Montreux pourra observer ce mardi face à la Thaïlande.

