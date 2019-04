Le nouveau maillot de la Juve suscite déjà la polémique

La présentation officielle du nouveau maillot que porteront les joueurs de la Juventus pour les matches à domicile la saison prochaine n’a pas encore eu lieu mais, déjà, nombre de supporters de la Vieille Dame crient au scandale.

Pensez donc, pour la première fois depuis 117 ans, les tenues ne seront plus zébrées mais auront une moitié noire et l’autre blanche. Les deux teintes seront séparées par une fine bande rose, destinée à rendre hommage à la couleur des premiers maillots du club turinois, entre 1897 et 1902. Car ces célèbres rayures noires et blanches, avec lesquelles la Juventus a façonné sa prestigieuse histoire sur les terrains du monde entier, ne sont pas les couleurs originelles. Elles sont dues, en fait, à une erreur de livraison. Soit lorsqu’en 1902 Tom Savage, alors capitaine anglais de la Juve, a passé commande d’un nouveau stock de maillots auprès d’un fournisseur à Nottingham. Alors qu’il pensait recevoir la même tenue rouge que Nottingham Forest, on lui a fait parvenir celle de Notts County, son voisin et plus vieux club anglais.

Un changement radical qui, peut-on imaginer, n’avait pas suscité autant d’émoi que l’actuel. Au fil des ans, les supporters du club aux 35 scudetti avaient souvent maugréé en constatant que les fameuses rayures rétrécissaient ou s’élargissaient parfois. Mais de là à les voir disparaître, il y a un pas qu’ils n’auraient jamais imaginé.

Ils ne sont pourtant pas à un choc commercial près. Il y a deux ans, le nouveau logo, plus épuré, avait lui aussi été accueilli très froidement; aujourd’hui, il est non seulement accepté mais chacun loue son élégance. En sera-t-il de même avec le maillot? Quoi qu’il en soit, Adidas, avec qui la Juventus a signé un gros contrat sur le long terme, ne l’a pas choisi par hasard mais bel et bien pour qu’il facilite l’approche d’une marque en pleine expansion vers de nouveaux marchés. Comme les États-Unis, par exemple, où la Juventus est encore loin d’être aussi connue que le Real Madrid ou les grands clubs anglais. Et puis, se dit-on peut-être à Turin, avec un peu de chance un tel changement vestimentaire brisera aussi le signe indien qui prive la Juve d’une victoire en Ligue des champions depuis 24 ans maintenant. (nxp)