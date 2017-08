Le grand soir pour Lucien Favre et Mario Balotelli?

Lucien Favre ne s’en cache pas: malgré la défaite concédée la semaine dernière à Naples (2-0) en match aller des barrages, il veut toujours croire en une qualification de «son» OGC Nice pour la phase de poules de la Ligue des champions. Et c’est ce mardi soir que les Aiglons chercheront à prendre leur envol contre une formation qui les a dominés mercredi dernier. «On devra être au top dans tous les domaines pour le faire», a soutenu lundi leur coach en conférence de presse.

Une chose est sûre: grâce aux titularisations de Mario Balotelli et de sa recrue Wesley Sneijder (tous deux indisponibles en Italie), le «Gym» pourra se reposer sur ses meilleurs arguments offensifs. Et même si ce sont d’autres secteurs de son jeu qui font peur – le gardien (Cardinale n’est guère convaincant en ce début d’exercice) et la défense – rien ne semble ébranler la confiance du technicien vaudois.

«Lulu» voit dans les deux «ex» de l’Inter Milan les hommes capables de renverser la vapeur au cours d’un match retour qui pourrait être fou, fou, fou dans une Allianz Rivera bondée. «Naples est l’une des plus belles équipes italiennes en termes de jeu, mais Mario et Wes peuvent faire un grand match et nous aider à passer le cap, dit Favre. Tous deux sentent le football et devraient bien s’entendre…»

C’est peu dire que malgré le score défavorable du match aller, Nice se prend à rêver très fort de rejoindre le PSG et l’AS Monaco en Ligue des champions. Et Dante, son défenseur qui a embrassé le trophée en 2013 avec le Bayern Munich, partage ces songes: «Si l’on parvient à ouvrir la marque assez vite, tout le stade sera en feu, assure le Brésilien. On doit se faire violence, mais il va aussi nous falloir garder la lucidité.»

Si cette fameuse lucidité qui avait permis aux «Aiglons» de terminer sur le podium de L1 la saison passée est au rendez-vous, alors oui, ils auront le droit d’avoir la foi. Et le mage «Lulu» avec eux.

