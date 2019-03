Le football suisse fait comme les grands et s’offre la vidéo

Ils font mine d’avoir eu le choix. De s’être longuement penchés sur la question, en pesant scrupuleusement le pour et le contre. Reste que les pontes du football suisse, entre deux phrases bien mijotées, doivent se résoudre à l’aveu: adopter la VAR (video assistant referee) en Super League était une nécessité. Sauter dans le train en marche, ou prendre le risque de rester à quai. «Pour maintenir notre football national au contact des autres ligues européennes, il faut aussi se mettre à niveau en termes d’arbitrage, explique Heinrich Schifferle, président de la SFL. Et si nous voulons que les arbitres suisses puissent s’illustrer sur la scène internationale, alors ils doivent être formés à l’arbitrage vidéo.» C’est là une impitoyable réalité, peu importe le bien-fondé philosophique du concept: si les grandes compétitions ont décidé de franchir le pas (lire l’encadré), la Suisse n’a d’autre choix que celui de suivre le mouvement.

Une centrale à Zurich

Voilà plus d’une année que la SFL planche sur la question. En novembre, la VAR était adoptée par les clubs à une large majorité. Jeudi à Muri (BE), les médias étaient conviés à une séance d’information. Premier exemple projeté au tableau: la «main de Dieu» de Diego Maradona. Clair, indiscutable, typiquement le genre de cas que la VAR réglerait en deux temps trois mouvements. «Ce n’est plus possible que les téléspectateurs sur leur canapé aient plus d’informations sur une action que les arbitres sur le terrain, tonne d’entrée Daniel Wermelinger, chef du département de l’arbitrage à la SFL. On avait déjà de la peine à l’accepter à la fin des années 80; alors aujourd’hui, avec les moyens techniques à notre disposition, c’est devenu un non-sens.» L’assemblée acquiesce.

Fort de ce premier acquis, l’ancien homme en noir dégaine son credo. «Les arbitres vont continuer à arbitrer de la même manière, la vidéo leur donnera simplement un airbag, image Wermelinger. Cet airbag ne s’ouvrira pas en cas de petit accrochage, mais qu’en cas d’accident. La VAR donnera une sécurité supplémentaire à l’arbitre, en cas d’erreur claire et évidente, mais ne changera pas sa manière de conduire une rencontre.»

Voilà pour le principe. Dans les faits, les dix stades de Super League devront être équipés d’au minimum six caméras. Elles seront reliées à une centrale à Zurich où chaque rencontre sera décortiquée en temps réel par trois assistants vidéo. Ces derniers seront reliés à l’oreillette de l’arbitre et pourront l’avertir en cas de jugement fallacieux sur les quatre cas suivants: penalty (ou pas), but (ou pas), carton rouge (ou pas) et erreur sur l’identité du joueur sanctionné. Coût global de l’opération: 3 millions de francs. 1,5 million pour l’ASF, responsable de la formation des arbitres, et 1,5 million pour la SFL, liés au frais de fonctionnement. «C’est un investissement conséquent, à notre petit niveau, estime le boss de la Ligue. Mais je suis convaincu que c’est un bon produit, qui représentera une véritable plus-value pour le téléspectateur.»

Inclure le spectateur

Et pour le spectateur dans le stade? C’est un des deux points d’achoppement du projet. «Nous planchons sur une manière de communiquer et d’expliquer les décisions de la VAR pour les spectateurs dans le stade, explique Philippe Guggisberg, responsable de la communication à la SFL. Il faut absolument qu’ils comprennent les réflexions de l’arbitre, au risque d’engendrer de la frustration.» Second bémol, le nombre de caméras. «Quatre par stade, c’est le minimum dans les critères fixés par la FIFA, explique Schifferle. Nous en aurons six, alors qu’en Bundesliga par exemple, il y a jusqu’à 30 caméras par stade. Plus il y a de perspectives, plus les indications de la VAR sont fiables, c’est une évidence. Lorsque nous renégocierons le contrat des droits télévisuels l’année prochaine, nous demanderons que le prestataire augmente le nombre de caméras dans chaque stade. Pour l’instant, ce n’est pas l’idéal, mais nous devons faire avec les moyens du bord.» Il ne faut jamais être trop exigeant quand on n’a pas le choix.

Quand la vidéo se rate

Nîmes - OM (19 août 2018) À peine la Ligue 1 avait-elle commencé à utiliser la VAR qu’elle a eu droit à sa première polémique. Le Nîmois Téji Savanier retient le Marseillais Valère Germain sur corner. L’arbitre n’a rien vu, mais dans le camion on s’agite. Sauf que personne n’arrive à intimer l’ordre au directeur de jeu d’interrompre la partie et les Gardois reprennent le jeu comme si de rien n’était. L’OM perdra 3-1.

Valladolid - Real Madrid (10 mars 2019) Scandale en Espagne! Lors de la partie de Liga entre Valladolid et le Real Madrid, Sergio Garcia a pensé avoir ouvert le score après un quart d’heure. Une réussite annulée par l’arbitre vidéo. Sauf que la télévision ibère s’est trompée de canal et diffusé les images de la salle de visionnage… vide. De quoi alimenter des théories du complot, alors que le club merengue n’a pas vraiment besoin de ça.

Juventus - Atlético (12 mars 2019) La remontée des Italiens était parfaite (3-0, après une défaite 0-2 en Espagne), mais a été entachée d’un incroyable «oubli», en toute fin de rencontre à Turin. À la 93e, Correa veut aller disputer un ballon dans les 16 mètres adverses, mais est victime d’une charge digne d’un hockeyeur de Chiellini. Personne n’a osé aller revoir la scène à la vidéo. À 3-1, ce sont les Espagnols qui passaient.

Quand la vidéo est décisive

France - Croatie (15 juillet 2018) Sans doute une des actions qui a fait le plus parler. Perisic venait d’égaliser contre la France en finale de Coupe du monde, avant qu’un ballon ne soit dévié sur sa main dans les 16 mètres, à la 38e minute de jeu. L’arbitre de la rencontre va consulter la vidéo et indique penalty. La sanction suprême sera transformée par Griezmann et la France s’envolera vers un nouveau titre mondial (4-2).

PSG - Manchester United (6 mars 2019) Les Parisiens semblaient maîtriser ce match retour des 8es de finale de la Ligue des champions, mais sont menés 1-2 sur leur pelouse du Parc (aller 0-2). Dans les derniers instants de la partie, Dalot tente une frappe désespérée, qui est déviée en corner. Personne ne l’avait vu, encore moins l’arbitre, mais c’était la main de Kimpembe qui a éloigné le cuir. Penalty marqué par Rashford, élimination du PSG.

Porto - AS Rome (6 mars 2019) Le même soir que la mésaventure parisienne, la VAR a également décidé du sort d’un autre 8e de finale de la Ligue des champions. Lors des prolongations entre Porto et la Roma, Florenzi accroche un attaquant adverse presque imperceptiblement dans la zone de vérité. Penalty après visionnage de l’action. Les Italiens ont beau protester, Marega marque et envoie les siens en quarts.

Robin Carrel (TDG)