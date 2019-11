Le dérapage de trop de Don Cherry, une icône canadienne

La chute de Don Cherry, icône nationale, élu septième personnalité canadienne la plus importante de tous les temps en 2004, a été spectaculaire.

Les propos discriminatoires de l’animateur TV de 85 ans à l’encontre des immigrés, samedi soir lors de l’émission culte «Hockey Night in Canada», ont été le dérapage de trop pour cet homme qui a pourtant bâti sa légende (et sa fortune) en déversant son venin à l’antenne durant 39 années, ciblant en toute impunité ceux qui ne collaient pas à sa vision édulcorée du «bon Canadien»: soit, en vrac, les hockeyeurs européens, qu’il accusait de venir voler des jobs en Amérique du Nord; les Québécois, qu’il ridiculisait en les qualifiant de pleurnichards et en leur reprochant de manquer de courage sur une patinoire; les femmes aussi, comme en 2013, lorsqu’il avait affirmé qu’elles ne devraient pas être admises dans les vestiaires pour les interviews d’après-match.

Sa dernière salve de kalachnikov sur les immigrés a causé sa perte. «Vous autres… Vous qui aimez notre mode de vie. Vous qui aimez notre lait et notre miel. Vous pourriez au moins payer quelques dollars pour un coquelicot (ndlr: marque de soutien envers les vétérans des forces armées à l’occasion de la journée du souvenir, le 11 novembre). Ces gars-là ont payé de leur vie pour ce mode de vie que vous aimez au Canada.»

«Bon débarras», a titré «Le Journal de Montréal» après l’annonce du licenciement de ce personnage haut en couleur adulé par plusieurs générations de Canadiens anglophones qui ont grandi en buvant ses paroles électrisantes et en célébrant sa vision du «bon hockeyeur canadien» chaque samedi soir aux heures de grande écoute.

Lapresse.ca, pour qui Cherry a été «congédié 25 ans trop tard», a mis en garde ses lecteurs: «Sa parole est entendue au Canada anglais. Son message porte. Il attise les tensions ethniques. Il sous-entend qu’il existe deux groupes de Canadiens. Les bons et les méchants. Nous contre eux. C’est déplorable que cet homme ait conservé si longtemps sa tribune le samedi soir. Parce que l’écoute d’un match de hockey devrait nous rassembler. Et non pas nous diviser.»