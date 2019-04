Le coach romand qui a séduit Zidane

À 43 ans, Patrick La Spina a derrière lui une modeste carrière de joueur, qu’il a arrêtée aux portes de la première équipe du FC Sion, au milieu des années 90. «J’ai joué jusqu’en réserve», précise-t-il. Mais très vite, à l’époque déjà, ce Valaisan d’origine sicilienne allait se passionner pour l’aspect technique du jeu au point d’en avoir fait son métier.

À la base de sa réflexion, un constat tout simple: «On ne respecte pas la spécificité du footballeur. Les clubs ont des préparateurs physiques, des entraîneurs de gardien, des nutritionnistes, souvent un coach mental… Mais il y a rarement un entraîneur technique, celui qui corrige le geste. On croit, à tort, qu’un joueur professionnel est un produit fini.» D’où une relative pauvreté technique, même dans le haut niveau.

Face à l’«élève» Zidane

Partout en Europe (France, Espagne, Belgique, etc.), en Suisse aussi – Bâle et le FC Sion collaborent régulièrement avec lui au niveau des espoirs –, La Spina prêche une autre parole, celle de la méthode Coerver (lire encadré). Et c’est à ce sujet qu’il a récemment pu s’entretenir avec Zinédine Zidane, venu tout spécialement de Madrid, pour assister à des exercices pratiques, dispensés dans le cadre du centre Z5 que le coach du Real a ouvert à Aix-en-Provence.

«Il nous avait déjà donné son accord avant qu’il reprenne le Real. Sa nomination a quelque peu compliqué les choses mais il a quand même tenu à se déplacer. On a profité pour cela de la pause internationale… Il est même venu avec sa famille, notamment sa sœur.»

Face à l’«élève» Zidane, le maître du jeu a pu mettre en lumière les avantages de son enseignement. «Je n’ai pas vraiment stressé. Évidemment, se retrouver seul devant «Zizou» à faire le professeur, c’est un peu déstabilisant. On est face à un monument de l’histoire du foot. Ce qui l’a séduit, c’est que l’on parle foot. Dans l’échange, on a eu le même feeling. Je voulais d’ailleurs que notre rencontre se passe sur un terrain pour qu’il sente le truc…»

L’exercice a duré près d’une heure, avec une douzaine de jeunes footballeurs en guise de «cobayes». Et alors? «Zidane s’est montré très curieux. On sent qu’il y a toujours du joueur en lui. Plusieurs fois, il m’a dit: «Votre exercice, je m’imagine très bien pouvoir le refaire avec mes joueurs.» On sera sûrement amené à se revoir…»

Partout où il passe, dans le cadre aussi des camps qu’il organise en Suisse romande pour les plus jeunes, le formateur (re)met le ballon et la technique au centre du jeu. «Dans les sports collectifs, l’enjeu consiste à trouver des solutions quand on reçoit le ballon, alors que les espaces se réduisent considérablement au même moment. Le technique répond à une prise de décision. Le geste est produit par l’environnement. Quand Messi part en dribble, c’est le contexte qui lui souffle ce qu’il va réaliser l’instant d’après.»

Perfectionner ses gammes

Dans son approche, le fondateur de Foot Lab (basé à Genève) privilégie la circulation du ballon. «La connaissance, c’est le lien entre différentes informations. Ça ne sert à rien de bien toucher le ballon, seul pour soi. La technique doit être au service du jeu.» Perfectionner ses gammes à l’infini comme le fait un Federer en tennis ou un soliste devant un piano Steinway, voilà bien la base, pourtant souvent négligée. «Dans certains centres de formation, déplore La Spina, le football peut devenir parfois lui-même tabou. On aime y parler recrutement, tactique, physique, hygiène de vie, mais trop rarement technique. Quand on travaille individuellement en Suisse, c’est souvent… en salle de musculation!»

En dépit de quelques opportunités, l’ancien milieu de terrain offensif ne s’est jamais assis sur un banc d’entraîneur. «Ce que j’aime, c’est le développement du joueur, sa progression. Ce n’est pas de faire gagner des équipes.»

Pour ça, il y a coach Zidane.

(nxp)