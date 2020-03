Le championnat du monde 2020 attend son inéluctable annulation

Ce n’est pas encore officiel. Mais ce n’est plus qu’une question de jours avant que le comité exécutif de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) annule l’édition 2020 des championnats du monde prévus à Zurich et Lausanne entre le 8 et le 24mai. Il n’y a plus d’autre choix. «Je ne vois pas comment on pourrait disputer le tournoi cette année, souligne Raphaël Berger, directeur général de FR Gottéron, dont le gardien Reto Berra aurait dû être l’un des piliers de la sélection. D’une part d’un point de vue logistique et sanitaire en raison du coronavirus, d’autre part d’un point de vue sportif puisqu’il serait inimaginable de demander à des joueurs qui n’ont plus eu la possibilité de s’entraîner de se remettre à niveau du jour au lendemain.»

Mardi, la Fédération internationale a annulé deux autres tournois prévus à la fin du mois prochain: le championnat du monde de Division 1 du groupe A prévu à Ljubljana en Slovénie, ainsi que celui du groupe B qui aurait dû avoir lieu à Katowice en Pologne dès le 27 avril.

Pour quelles raisons l’IIHF n’a-t-elle pas encore franchi le cap avec l’événement phare de son calendrier, alors que la planète hockey s’est arrêtée de tourner depuis plusieurs jours? Pour des raisons financières liées à une somme d’assurance à hauteur de 60 millions de francs, a révélé l’«Aargauer Zeitung» dans son édition de mercredi. Les treize membres du comité exécutif du Conseil de l’IIHF se sont réunis mardi en conférence téléphonique avec les représentants des seize nations qualifiées pour les Mondiaux 2020, mais aussi avec le comité d’organisation du tournoi, l’agence de marketing de la compétition Infront, ainsi qu’un spécialiste des assurances, sans toutefois parvenir à résoudre ce problème complexe au vu des enjeux financiers, sanitaires et logistiques. Il est toutefois avant tout question de savoir quelles conditions contractuelles doivent être réunies pour décider de l’annulation des championnats du monde sans perdre la somme d’assurance en jeu. Ce qui expliquerait pourquoi l’IIHF, avec à sa tête le président fribourgeois René Fasel, en théorie démissionnaire, n’a toujours pas pris une décision qui semble pourtant inéluctable.

Internationaux résignés

Même les joueurs internationaux ont abandonné leurs derniers espoirs de voir le tournoi se dérouler cette année dans de telles conditions. «Des convocations auraient dû nous être transmises mercredi, mais on nous a averti dans la matinée que ce ne serait finalement pas le cas, explique le défenseur du LHC, Joël Genazzi, confiné dans son appartement de la région lausannoise. Et puis, je ne sais même pas comment faire pour me maintenir en forme. Tout est fermé au moins jusqu’au 19 avril et je n’ai plus de possibilités d’entraînement. Je vis dans un appartement, je n’ai même pas un vélo d’intérieur. Tout ce que je pourrais faire, c’est des pompes et des abdos…» Pas idéal pour préparer ce qui aurait dû être sa quatrième grande compétition depuis 2017.

Membre important de la sélection suisse depuis 2018, Noah Rod ne se fait plus d’illusions et attend le verdict final. «Je ne vois vraiment pas comment cela pourrait encore avoir lieu», soupire le capitaine de Ge/Servette, qui continue malgré tout de s’entraîner dans le sous-sol de sa maison de la région genevoise, où il a aménagé une salle de fitness.

«Depuis les matches à huis clos de la fin de saison, nous devinions déjà qu’il n’y aurait sans doute pas de tournoi cette année, poursuit Genazzi. Je ne suis pas un expert, mais lorsque l’on voit la situation évoluer dans le monde, avec des frontières fermées un peu partout et des gens confinés chez eux, comment est-ce que les joueurs des autres pays feraient pour venir en Suisse?»

Si les deux internationaux ont tiré un trait sur le grand rendez-vous «à domicile» qui aurait dû constituer le point culminant de leur carrière, ils espèrent que ce ne sera que partie remise. «Je pense à tous ceux qui se sont investis pour cet événement et j’espère que la Suisse pourra organiser le tournoi l’an prochain, je veux croire qu’une telle option est envisageable», souligne Genazzi. Rien ne permet encore de l’exclure, en effet. À ce sujet comme sur d’autres, les débats de ces prochaines heures seront vifs.