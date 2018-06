Le Mondial, ou quand tout se joue dans la tête

C’est le dernier endroit qui se dérobe encore aux regards indiscrets. D’un footballeur professionnel, on peut tout savoir ou presque: sa taille, son poids, sa pointe de vitesse, ses qualités techniques, physiques, physiologiques, son tropisme à dribbler plutôt vers la droite, sa propension à relancer sur le côté gauche. Tout. Mais jamais on ne pourra entrer dans sa tête. Et c’est peut-être là que tout se joue.

Le Mondial de football porte au paroxysme la pression avec laquelle un joueur doit composer. I doit être performant, infaillible si possible: intensité de l’attente à vivre seul. Il doit aussi passer plusieurs semaines coupé des siens, prolongeant une saison déjà longue, en s’accommodant des autres. Ces 22 coéquipiers, pas tous des amis. Ce staff technique qui encadre la sélection. Cet entraîneur qui décidera s’il jouera ou pas. Une dynamique de groupe implacable se met en marche, qui a sa part dans la réussite non seulement individuelle, mais surtout collective d’une équipe nationale. C’est tout l’aspect psychologique de la compétition.

Lucio Bizzini, psychologue du sport et ex-international suisse, est le mieux placé pour évoquer la face cachée d’un Mondial, ces coulisses où les alchimies se nouent ou pas.

Les facteurs d’influence

«Il y a un ensemble de facteurs qui peut influencer positivement ou négativement une équipe ou un individu, explique-t-il. Cela va de la compatibilité entre les joueurs, qui ont tous des profils psychologiques différents, à la vie en communauté entre des personnes qui ont leurs propres origines socioculturelles. Cela prend ou pas, le choix du sélectionneur est important. Mais il n’y a pas nécessité, pour les 23 internationaux suisses, d’avoir des liens personnels ou affectifs. Il faut davantage une compréhension partagée que la force du groupe réside dans sa capacité à vouloir atteindre ensemble le même objectif. Et cela doit se vérifier sur le terrain, mais en dehors aussi.»

À l’entraîneur en chef de gérer tout cela. «Oui, parce que son rôle, au-delà des options tactiques et stratégiques, de la préparation technique du groupe, c’est de sentir la dynamique du groupe. Et de savoir d’adresser aux uns et aux autres en s’adaptant: un chef d’orchestre ne parle pas de la même manière à un trompettiste qu’à son violoniste solo.» C’est là que dans certaines sélections intervient un psychologue du sport ou un coach mental. Qui peut travailler individuellement ou collectivement. À l’heure où le staff enfle de plus en plus, avec des spécialisations dans tous les domaines, y compris donc l’aspect mental, la Suisse fonctionne pourtant sans aide psychologique à disposition des joueurs.

L’exemple allemand

La liste des avantages potentiels est pourtant grande: gestion du stress et de l’agressivité avec la mise en place de routines. C’est la fameuse pub avec Zidane qui l’a mis en image: «D’abord la jambe gauche…»; gestion de l’agressivité avec une «palette d’exercices de relaxation, via la respiration par exemple», dit Bizzini; concentration et motivation, avec une phrase ou une image pour activer un certain état d’esprit au moment voulu.

«L’Allemagne s’est attachée les services d’un psychologue du sport depuis longtemps, précise Lucio Bizzini (ndlr: Hans-Dieter Hermann, depuis 2004 déjà). Joachim Löw cherche toujours le 1% ou les 2% en plus. C’est un sélectionneur qui s’est constamment demandé comment progresser, il est ouvert à tout. L’Allemagne a toujours été à la pointe du progrès, sur l’aspect médical, sur le plan de la nutrition et donc sur l’aide psychologique apportée.»

La Suisse est-elle au-dessus de tout cela pour s’en priver? «Il n’y a aucune obligation à travailler avec un psychologue, assure Bizzini. Cela peut parfois avoir l’effet contraire, comme avec le Brésil, il y a quatre ans quand Neymar s’est blessé. Appeler une psychologue, tout mélanger avec la religion au milieu: c’était ridicule. Pour la Suisse, il y a Vladimir Petkovic, sans un spécialiste de l’aide mentale. S’il a les compétences nécessaires, qui suis-je pour dire qu’il a tort. Non, avec son expérience d’assistant social à ses débuts quand il est arrivé au Tessin, il a une trajectoire. Et sans doute une sensibilité. De plus la Suisse a l’habitude de fonctionner ainsi: l’arrivée d’un thérapeute, si elle n’est pas anticipée, peut interroger un groupe. Et puis beaucoup de joueurs, dans le foot d’aujourd’hui, ont leur propre coach mental.» C’est notamment le cas de Lichtsteiner ou de Sommer pour ne citer qu’eux.

La vérité de Ludovic Magnin

Le reste, cela se joue entre les joueurs. Il en est un qui a connu la vie à 23 lors des Mondiaux 2006 et 2010: Ludovic Magnin, l’actuel entraîneur de Zurich. «La force mentale du groupe, c’est décisif dans un grand tournoi, lance-t-il. Je dirais que la santé psychologique d’une équipe, c’est 80% de sa performance. Au moins. Et le personnage central, c’est le sélectionneur, qui doit veiller aux impulsions à donner.»

À Vladimir Petkovic de jouer.

(TDG)