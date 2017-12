Le CIO disqualifie 11 nouveaux sportifs russes

Le Comité international olympique (CIO) a disqualifié vendredi 11 nouveaux sportifs russes, dont deux médaillés d'argent en luge aux JO de Sotchi en 2014, sur la base des conclusions de la Commission Oswald sur les sportifs impliqués dans le scandale de dopage d'Etat en Russie.

Albert Demchenko, médaillé d'argent en individuel, a été disqualifié tout comme Tatyana Ivanova, avec laquelle il avait remporté l'argent du relais par équipes.

Les neuf autres sportifs disqualifiés avaient participé aux Jeux de Sotchi aux épreuves de patinage de vitesse, de bobsleigh, de ski de fond et de hockey sur glace féminin. Les hockeyeuses Tatiana Burina et Anna Shchukina ont été disqualifiées, après que six autres de leurs partenaires l'ont déjà été.

En ski de fond, Nikita Kryukov, Alexander Bessmertnykh et Natalia Mateeva sont également disqualifés, tout comme les bobeurs Liudmila Udobkina et Maxim Belugin et les patineurs de vitesse Ivan Skobrev et Artem Kuznetcov.

Comme tous les Russes sanctionnés, ces 11 nouveaux sportifs sont suspendus à vie de toutes les futures éditions des jeux Olympiques.

Déjà 43 sportifs disqualifiés

A ce jour, la Commission présidée par le Suisse Denis Oswald, membre du CIO, avocat de profession et ancien président de la Fédération internationale d'aviron, a ouvert des procédures contre 46 sportifs russes. Au total, 43 sportifs ont été disqualifiés et 3 cas ont été classés.

«Dans la mesure où des investigations sont encore en cours, il n'est pas exclu que des éléments puissent justifier l'ouverture de nouveaux cas», a précisé le CIO.

Un rapport d'une commission d'enquête de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a mis au jour un dopage institutionnalisé en Russie au moment des JO de Sotchi.

Sur la base de ce rapport, le CIO a suspendu la Russie des prochains jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang (9-25 février 2018) tout en autorisant des sportifs russes «propres» à participer aux épreuves sous drapeau neutre.

