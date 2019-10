Lara Gut et les Suissesses à la poursuite de l’intouchable Mikaela Shiffrin

Sylvain Bolt et Christian Maillard

Sylvain Bolt et Christian Maillard à Sölden ABO+

Alors que la lutte pour le trône s’annonce passionnante chez les hommes après le départ à la retraite du roi Marcel Hirscher, la révérence effectuée ce printemps par Lindsey Vonn ne va pas changer la suprématie au niveau féminin. C’est Mikaela Shiffrin, la star absolue sur le cirque blanc depuis trois ans…

À moins d’une chute, d’une blessure, d’être attaquée par un virus ou coincée dans l’ascenseur de son hôtel, cette skieuse polyvalente a les moyens de s’imposer dans toutes les disciplines auxquelles elle va participer cette saison, y compris la vitesse où elle a énormément progressé. Dotée d’une technique de loin supérieure à celle de ses rivales, lui permettant d’utiliser mieux que personne son agressivité dans les virages, l’Américaine de 24 ans skie toute seule sur son nuage.

Triple tenante du titre en Coupe du monde, double médaillée d’or aux Jeux olympiques et quintuple championne du monde, Mikaela Shiffrin, victorieuse à soixante reprises sur le cirque blanc, dont 17 fois l’hiver passé, s’apprête encore une fois à écraser la concurrence et viser des records. Victorieuse une seule fois à Sölden, en 2014, elle sera forcément la grande favorite de ce premier géant de l’exercice, ce samedi à 10h sur le glacier autrichien. Mais derrière l’intouchable skieuse du Colorado, trois Suissesses veulent croire à un miracle.



Michelle Gisin

«Cet été, j’étais proche d’elle en SG»

Image: AFP

Elle est tellement heureuse d’être là, en pleine santé. «Dans l’équipe, nous avons été grippées la semaine dernière, mais là, c’est derrière nous!» Opérée fin janvier d’une lésion cartilagineuse et d’une distension du ligament croisé antérieur, Michelle Gisin ne ressent, surtout, plus aucune douleur à son genou droit. «Il est comme neuf, mon médecin et mon entourage ont fait du bon boulot.»

L’Obwaldienne, qui a manqué deux mois de compétition, dont les Mondiaux à Åre, a des fourmis dans les jambes. La skieuse de 25 ans, qui a beaucoup roulé à vélo pour revenir en forme physiquement, se réjouit de courir à Sölden, pour jauger ses progrès en géant, après son 15e rang l’an passé sur ce glacier. «Je me suis bien préparée cet été dans cette discipline où j’espère effectuer un grand pas en avant.»

La championne olympique du combiné de PyeongChang, qui a aussi mis en place ses sauts dans un parc avec le freestyleur Fabian Bösch, s’est fixé de gros objectifs cet hiver, dont le principal est de remporter le Globe de cristal en descente. «Cet été, j’étais proche de Shiffrin en super-G, sourit la sœur de Dominique, prête à enchaîner un maximum d’épreuves.

«Mon but est de réussir ce que je n’ai pas pu terminer l’an passé à cause de cette blessure. Mais pour jouer le général, il faut être au top toute la saison; il va falloir beaucoup de chance.»





Lara Gut

«Dans ma tête, je sais quel ski je veux»

Peut-elle revenir aussi forte qu’il y a trois ans, lorsqu’elle avait remporté le gros Globe de cristal? Son regard volontaire ne trompe pas. Lara Gut-Behrami n’a plus la mine de la skieuse qui traînait son spleen sur les pistes la saison dernière. Or, si la Tessinoise de 28 ans semble bien affûtée avant d’entamer sa onzième saison en Coupe du monde, rien ne dit qu’elle puisse faire tomber Mikaela Schiffrin de son piédestal. Mais qui sait?

Victorieuse à deux reprises (2013 et 2016) de ce géant dans le Tyrol, celle qui compte dans sa carrière 47 podiums, dont 24 succès, a changé de préparateur physique cet été. «J’ai appris de nouveaux mouvements.» Consciente qu’elle dérapait beaucoup trop entre les portes, la championne a beaucoup travaillé avec Patrice Morisod, l’ex-entraîneur de Didier Cuche et de Didier Défago, pour retrouver toute sa fluidité et son toucher de neige entre les portes. Les nombreuses heures passées sur les pistes avec le Valaisan ont, selon elle, porté leurs fruits.

Si elle est à nouveau ambitieuse, elle sait, of course, que son retour au sommet passera par de bonnes performances en géant; donc un bon départ ce samedi. De nouveau à l’aise avec son matériel, Lara Gut-Behrami est prête à lâcher les chevaux. «Dans ma tête, je sais quel ski je veux produire, on verra bien», sourit-elle, comme si elle avait déjà la réponse…





Wendy Holdener

«Je sais que je peux battre Shiffrin»

Il y a la cruelle réalité des chiffres: 22 podiums en slalom, mais pas la moindre victoire au compteur. Wendy Holdener se passerait bien de ces statistiques, qui font d’elle une sorte de Raymond Poulidor des piquets serrés. À chaque fois le même scénario se répète: l’intouchable Shiffrin ou la très régulière Vlhova terminent leurs deux manches avec un bout de spatule d’avance.

«Cette saison, je vise vraiment une première victoire en slalom.» Comme Lara Gut-Behrami, la skieuse de 26 ans a changé de préparateur physique cet été. «J’avais investi beaucoup de temps dans l’endurance, sans résultats. Avec mon nouveau coach (Jan Seiler), nous travaillons des blocs plus courts mais aussi plus intenses. Il m’amène aussi de nouveaux exercices.»

La double championne du monde du combiné gagne ainsi du temps et ressent des améliorations physiques. «Il m’apporte de précieux conseils en matière de diététique et de récupération.» Les ambitions de la triple médaillée olympique ne s’arrêtent pas au slalom. «J’aimerais franchir un cap en géant (elle a terminé 7e de la hiérarchie la saison passée), jouer les podiums et bousculer le top 5 mondial qui est encore un cran au-dessus.»

Elle ne parle pas volontiers de son duel avec Shiffrin. «Je sais que je peux la battre en slalom. Et en gagnant, je peux être en course pour d’autres globes.»