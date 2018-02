La princesse de Plainpalais devient reine des neiges devant une famille en or

Il n’a finalement pas eu besoin de vendre un violoncelle dans sa boutique pour se rendre à PyeongChang. Luthier à Genève, David Höfflin a pourtant longtemps hésité avant d’acheter son billet. Mais, après avoir pesé le pour et le contre, il a tout de même réussi à accorder ses violons au dernier moment et à monter dans l’avion. «Mes parents m’ont un peu aidé, tout le monde a participé, c’est vraiment formidable!» Il a pu, comme dans ses rêves, encourager sa championne en piste pour une médaille et il ne le regrette pas. Quand sa petite merveille exécute de cette manière ses figures de style dans la neige, ce mélomane entend une symphonie de Mozart. Ce samedi c’était la «Messe du couronnement». Sa Sarah est championne olympique de slopestyle.

Soixante-deux ans après le dernier titre genevois aux Jeux d’hiver (Renée Colliard à Cortina), le papa ne pouvait pas rater un tel événement. «C’est le Graal pour un athlète. Et pour nous, les parents, forcément une fierté», sourit un homme comblé à plus d’un titre. Son ex-épouse Karen, remariée, qui vit aujourd’hui dans le sud de la France, mais aussi leurs enfants, Julien et Eliot (le demi-frère), le cousin (Sean) et le beau-père (Niel Cook) étaient tous présents pour cette réunion de famille recomposée exceptionnelle. «Avec mon grand frangin qui habite Sydney, le petit à Birmingham, il est rare qu’on puisse être toujours ensemble. Je suis heureuse qu’ils soient venus pour moi», se réjouissait la princesse de Plainpalais (elle y a passé son enfance), devenue depuis la reine des neiges de Bok­wang.

Émue par le tweet de Federer

Même Roger Federer l’a félicitée sur son compte Twitter. De quoi tourner un peu plus la tête d’une Sarah Höfflin toujours sur son nuage depuis son triomphe aux X Games, mais encore davantage après avoir voyagé dans ces étoiles alignées avec la lune coréenne dont on fêtait ce week-end le Nouvel-An. «Roger Federer? Mais non, c’est vrai? C’est incroyable, trop cool, merci», s’est exclamée, surprise, cette acrobate, avant de lui renvoyer le compliment pour avoir récupéré son trône de No 1 mondial.

Dans le parc glacial de Phoenix, la Genevoise de 27 ans a réussi un véritable feu d’artifice lors de son dernier run: un «switch double neuf» avec beaucoup d’amplitude qui a séduit les juges.

Ce bond pour la gloire lui a permis de dépasser sa jeune coéquipière, l’épatante Fribourgeoise Mathilde Gremaud (18 ans), de trois points. Cela faisait également soixante-deux ans que le ski romand (Madeleine Berthod à Cortina) n’avait plus connu un tel honneur l’hiver; c’est même la première fois qu’il y a un doublé de ce côté-ci de la Sarine. «Je suis presque plus heureuse d’être sur le podium avec Mathilde que de terminer première», lâchait Sarah après avoir séché une larme lors de l’hymne national. Le ski freestyle est une grande famille.

Cocktail détonant

À la Maison Suisse, où l’on célèbre toutes les breloques des Helvètes, le tube de Psy, le héros local, a tourné en boucle: à PyeongChang c’était plutôt, en clin d’œil à Laurent Nicolet, La Gen’voise staïle. «On va manger de la raclette et se faire plaisir», a alors scandé Sarah, bras dessus, bras dessous avec sa jeune dauphine, les deux enveloppées dans un drapeau suisse. La fête a été belle pour cette famille en or, qui en a profité pour refaire le monde.

Des origines néerlandaises et néo-zélandaises par sa mère, une enfance et des études passées au Royaume-Uni et un papa qui fabrique des instruments à cordes à Genève: cela donne forcément un cocktail détonant pour cette fille renversante bien décidée à rester la même. «Je ne vois pas pourquoi je changerais, renchérit-elle. Je vais toujours essayer de continuer à progresser. Ce n’est pas parce que j’ai reçu une médaille que les succès vont tomber du ciel.»

La Genevoise, qui a un pied-à-terre en Angleterre, va maintenant passer quelques jours au Village olympique. «Ensuite je vais prendre des vacances car mon corps me demande de m’arrêter. Là, j’ai mal partout.» Les épaules, les genoux et le cou. «Parce qu’elle est lourde, cette médaille, sourit-elle. À vrai dire, ce n’est pas seulement la mienne, elle appartient aussi à toutes les personnes qui m’ont aidée à arriver jusqu’ici.» À commencer par son père, de retour à Genève devant son violoncelle.

Gremaud, une forte tête

C’est l’histoire d’une fille «un peu fofolle» (Sarah Höfflin dixit) arrivée en Corée du Sud en plein doute et dans la peau d’une mineure. Mathilde Gremaud repassera la douane à l’aéroport de Séoul âgée de 18 ans avec une médaille d’argent autour du cou alors qu’elle n’était pas certaine de pouvoir participer à ces JO. Tout d’abord, cette jeune femme, qui n’a recommencé à skier qu’en octobre à la suite d’une déchirure des ligaments à un genou, a débarqué à PyeongChang sans la moindre compétition dans les jambes. Cette forte tête est ensuite tombée violemment la veille de l’épreuve, ce qui a remis sérieusement en cause sa participation. «On m’a transportée à l’hôpital en ambulance pour passer des examens, j’ai même eu droit aux sirènes, pouffe la Fribourgeoise. Le choc avait été si fort que je ne me souvenais de rien, le trou noir. Or samedi matin, après de nouveaux tests pour savoir si je souffrais d’une commotion, j’ai reçu le feu vert du médecin. Je n’avais plus qu’à savourer, cela m’a enlevé de la pression.» Autant dire que cette médaille a une signification toute particulière. «Elle vaut trois, quatre, cinq médailles d’or, s’exclame-t-elle. Elle représente tout le travail effectué pour revenir à ce niveau.» Sur son petit nuage, à côté de sa «grande sœur», la Gruérienne n’a pas été loin de prendre la place de son aînée. «Mais être battue par Sarah ce n’est pas pareil, c’est une Suissesse, une amie, il n’y a rien à changer à ce scénario.» Mathilde Gremaud, qui aura 22 ans en 2022, reviendra pour gagner… C.MA. (TDG)