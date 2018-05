La furieuse envie du FCZ a terrassé le champion

Quelques observateurs avertis disent volontiers qu’il a «l’âme d’un entraîneur». S’il est bien sûr trop tôt pour augurer du parcours qui sera effectivement celui de Ludovic Magnin dans sa nouvelle profession, le Vaudois a tout de même réussi, dimanche après-midi, dans un Stade de Suisse frappé d’une rare effervescence, une première performance de choix. À faire figurer en bonne place sur son palmarès personnel. Le défi était pourtant de taille: déjouer le pronostic de cette finale de Coupe de Suisse, soit battre le nouveau champion, dans sa maison, en jouant de surcroît près de trente minutes en infériorité numérique (expulsion de Sarr pour deux cartons jaunes). Cette victoire permet par ailleurs au FCZ d’accéder directement aux poules de l’Europa League. Autrement dit un carton plein.

Sans doute à l’image de son coach, Zurich a d’abord mis en avant sa force morale et son envie immense, furieuse même. Se jetant littéralement à la gorge d’un adversaire qu’il savait intrinsèquement supérieur, il l’a littéralement rendu méconnaissable. Ou en tout cas parfaitement inefficace. Habilement servi par Pa Modou, Frey aurait d’ailleurs pu ouvrir le score après… 93 secondes. Une dizaine de minutes plus tard, dans une défense encore trop large, le même Frey a placé une frappe sèche hors de portée de Wölfli. Il faut toujours se méfier des joueurs qui ont une revanche à prendre. Et l’attaquant bernois du FC Zurich l’a clairement rappelé en passant rageusement devant Adi Hütter, l’entraîneur autrichien des Young Boys, qui n’avait pas souhaité le conserver dans son effectif à l’été 2017.

Des Bernois ramollis

YB a mis plus d’une demi-heure à émerger. Mais l’équipe bernoise restait encore bien loin des standards auxquels elle avait habitué son public. Si l’éloge peut avoir comme effet de ramollir les esprits, les Bernois en ont pleinement fait l’expérience lors de ce dernier rendez-vous de la saison 2017-2018. La longue période de fête(s) qui a suivi l’obtention d’un titre attendu depuis trente-deux ans n’y est sûrement pas pour rien, même si cette thèse a le don d’agacer les joueurs. «Ça me tape sur le système d’entendre ça, réagissait à chaud Steve von Bergen, le capitaine des «jaune et noir». On n’aurait pas dû fêter? Si on a perdu aujourd’hui, c’est simplement que Zurich s’est montré meilleur.»

Intensité hors norme

Très incisif à la récupération du ballon, très direct aussi dans son jeu, le FC Zurich aurait pu mener 2-0 dès la 13e minute (sauvetage du pied de Wölfli devant Winter). Mais il aurait aussi pu concéder l’égalisation au moins deux fois avant la pause: sur une volée d’un Assalé par ailleurs très effacé (formidable sauvetage de Thelander sur la ligne, 21e), puis sur une tentative de Hoarau (43e). L’absence de Mbabu (suspendu) sur le côté a sans doute prétérité le volume offensif général des Bernois. D’ailleurs, Adi Hütter a tenté d’amener un peu de souffle en changeant dès la mi-temps Lotomba pour Schick.

La rencontre a pris une autre tournure après la pause, avec un FCZ davantage dans la gestion de son avantage. Avec une question: pourrait-il résister à l’équipe la plus prolifique du pays? Certes, YB a alors dominé, adressant de nombreux centres dans la surface adverse, tirant nombre de coups de coin, mais l’édifice zurichois est resté solide, même à dix contre onze. Mieux même, Marchesano s’est offert une jolie action en solo pour le 2-0. La réduction du score (tête de Sulejmani) n’a rien changé au verdict final, dans cette partie plutôt moyenne sur le plan technique, mais âpre, tendue et disputée avec une intensité vraiment hors norme, en tout cas dans notre pays. (nxp)