La Ville de Genève prépare tous les scénarios pour endiguer le virus

C’est un petit parc qui respire la tranquillité, juste derrière le Museum d’histoire naturelle, c’est le quartier général de Sami Kanaan, le magistrat en charge de la culture et des sports à la Ville de Genève. Depuis que le coronavirus a fait son apparition, on a surtout entendu les mesures d’urgence prises par les autorités fédérales. À l’échelon cantonal, c’est justement à la Ville, notamment, de les appliquer. Sans paniquer, en définissant une ligne de conduite.

Certains cantons sont allés plus loin que ce que demandait le Conseil fédéral (manifestations publiques ou privées de plus de mille personnes interdites). Neuchâtel et Berne ont placé la barre à 500 personnes. La commune de Coire est descendue à 50. Genève? «Nous restons dans le cadre défini par le Conseil fédéral et le Canton, sans aller au-delà de ce qui a été demandé, explique Sami Kanaan. C'est donc aux organisateurs qu'incombe la responsabilité de maintenir ou pas des manifestations qui draineraient moins de 1000 spectateurs. La recommandation, dans la mesure du possible, c’est d’annuler ou de reporter, mais si c’est maintenu, il y a nécessité de suivre les consignes de l'Office fédéral de la santé publique et de la Direction générale de la santé du Canton, comme par exemple prendre les coordonnées des personnes présentes ou inciter les personnes à risque de ne pas participer.»

C’est donc ce qui devrait se passer pour les ligues inférieures, en dessous de la Première ligue. «Si nous sommes approchés par un club, nous renvoyons vers le Service du médecin cantonal pour évaluation et conseils, précise le magistrat. Ce n’est pas la Ville qui décide.» En attendant, le sport paie un lourd tribut à ces interdictions. Un play-off de hockey à huis clos, le cas échéant, c’est plus de 200'000 francs de recettes qui s’envolent. Le football professionnel, mais également la Promotion League et la Première ligue sont également touchés. Le basketball pareil (lire ci-contre).

«C’est inquiétant pour les clubs, qui sont considérablement affectés financièrement par ces mesures, lance Sami Kanaan. Je sais que le Parlement à Berne a évoqué la possibilité d’un fonds de compensation. Cette question risque bien d’être soulevée bientôt. Parce que la plupart des clubs ne sont pas assurés contre cette perte de gain, avec pour cause un virus. Je ne veux pas préjuger du rôle que devra peut-être jouer la Ville, mais dans certains cas extrêmes, avec un risque de faillite par exemple, on pourrait envisager d’aider financièrement, à notre niveau. Même si nous n'avons aucune obligation en la matière et que nous n’avons pas de montants budgétés à cet effet.»

Il s’agit aussi d’élaborer plusieurs scénarios pour faire face, avec des effets boule de neige. Le hockey? Le début des play-off a été reporté au 17 mars. Au mieux. Au Vernets, il est prévu de longue date les Mondiaux de gym acrobatique, pour la deuxième partie du mois d’avril. Sans glace. Le problème se devine aisément. «Nous avons encore un peu de temps pour dégager des solutions, nuance Sami Kanaan. Mais c’est le type de problème auquel nous devons faire face si les play-off retardés devaient durer longtemps.»

Cela touche de près le sport professionnel. Mais si les mesures devaient se durcir pour faire face à une épidémie galopante, alors les sportifs amateurs pourraient aussi en subir les conséquences. «S’il nous est demandé de fermer les piscines, par exemple, il faudra le faire, explique le magistrat. Cela pourrait toucher les gens dans la pratique individuelle de leur sport. Et il faudrait en appeler à la responsabilité individuelle de chacun dans l’observation des mesures qui seraient décidées.»

Dans le petit parc, les arbres frémissent en silence. Ce n’est pas l’Italie du Nord, mais toutes les mesures extraordinaires sont envisagées.

Les Lions Genève se serrent la ceinture

Les Lions de Genève sont comme tous ces clubs professionnels frappés de plein fouet par les mesures anti-coronavirus. Le championnat de basket est suspendu, comme le foot ou le hockey. «Il a fallu annoncer jeudi à l’équipe qu’elle ne jouerait pas samedi, ce n’est pas simple pour les joueurs», explique Imad Fattal.

Ça l’est encore moins pour lui, le président du club. Parce que ne pas jouer, c’est forcément se priver des recettes du match, avec les spectateurs présents notamment. Ici, pas de budget pharaonique. Mais, justement, une entreprise qui a besoin de ces rentrées-là. «Financièrement, on ne pourra pas tenir longtemps comme cela, lance Imad Fattal. La vie du club n’est aucunement menacée, mais il va bien falloir prendre des décisions face à cette situation. Parce que les sponsors ne vont pas payer non plus pour des prestations qui tombent. Alors si on peut rattraper le retard et jouer les matches prévus ensuite, très bien. Mais il faudra être fixé à fin mars au plus tard.»

En filigrane, l’impossible horizon: un championnat qui ne va pas au bout, qui est arrêté. «Je n’imagine pas jouer à huis clos, je ne peux pas penser à un match de basket sans spectateurs, précise le président. Si nous devions stopper la saison, il faudrait alors voir comment faire pour la suite. Nous n’allons pas nous mettre dans le rouge, il faudra prendre peut-être des décisions drastiques avant. Notamment avec les contrats de travail des joueurs. En tant qu’avocat, je regarde ça de près. Il faudrait en appeler à la compréhension de tous face à une situation exceptionnelle. Libérer tout le monde et recommencer la saison prochaine seulement. C’est à étudier, le cas échéant.» D.V.