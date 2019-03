La Suisse s’écroule et rumine un nul fou

De vieux fantômes sont revenus hanter les lieux et les esprits quand tout était limpide. Il faut croire que si la Suisse est capable de revenir des enfers contre la Belgique pour s’imposer 5-2 après avoir été menée 2-0, elle peut encore s’effondrer alors qu’elle menait 3-0 à la 83e minute de jeu. Chronique d’un purgatoire douloureux. À Bâle, devant une assistance minuscule (18 352 spectateurs), il aura fallu dix minutes en fin de match pour que le Danemark, en balançant des ballons improbables dans les 16 mètres de Sommer, parvienne à égaliser. Dix minutes de black-out pour les hommes de Petkovic et sans doute pour le sélectionneur lui-même, puisque rien n’enrayait cette crispation grandissante.

Dans quelques mois, quand la Suisse aura terminé à la première ou à la deuxième place de son groupe pour se qualifier directement pour l’Euro 2020, tout cela aura valeur d’anecdote. Sauf que cette Suisse n’en est pas encore là et que si l’admirable première période ou la gestion des poussées danoises d’après pause racontent une belle histoire, pleine de promesses, ces dix minutes de panique intégrale en guise d’épilogue rappellent aussi la fragilité d’une transition.

Tout s’est évanoui

On sait la Suisse de Petkovic en reconstruction. Les grognards de la campagne de Russie sont désormais remplacés par des joueurs plus jeunes. La logique de cette transition est inattaquable, tout cela est nécessaire. L’espace de 83 minutes, on a même cru que cette nouvelle Suisse était déjà promise à la maturité, comme par enchantement. Trois tirs cadrés, trois buts, une maîtrise globale impressionnante, un Xhaka en métronome et en buteur, des assurances offensives et défensives. Même sans Shaqiri, Seferovic ou Schär, ce dernier étant en tribunes après son choc à la tête en Géorgie.

On allait croire que même privé de ses cadres, les internationaux helvétiques étaient forcément à la hauteur. Sans doute Petkovic lui-même l’a-t-il pensé. Seulement voilà. Rodriguez a cédé sa place à Benito à la pause et Xhaka a été remplacé par Sow à la 80e, légèrement touché aux adducteurs. Il y avait 3-0, rien ne devait porter à conséquences.

Mais c’est à ce moment que tout s’est évanoui. Les belles certitudes ont été balayées par un vent de panique. Le 3-5-2 qui avait fait le bonheur des Suisses avant la pause avait été revisité dans une sorte 5-3-2 sans le ballon et un 4-4-2 avec la balle, en seconde période. La Suisse contrôlait et avait la réussite pour elle: au but de Freuler de la 19e, celui de Xhaka et celui chanceux d’Embolo avaient porté le score à 3-0. C’est dans le désordre de trois buts encaissés sous pression que les limites de l’exercice ont été visibles. Multiplier les systèmes, c’est bien, mais cela expose parfois à ce genre d’écueil.

Pas d’excuses: la Suisse a perdu deux points alors qu’elle avait le match en poche. Mais au moment des regrets, il ne faudra pas oublier ce qui est en jeu: la préparation de l’avenir. Après ce match nul si frustrant, la Suisse n’a à rougir que de sa fin de rencontre. C’est beaucoup et c’est peu à la fois.

Apprentissage douloureux

Les retours de Shaqiri, Seferovic, Schär (qui a tant manqué dans les ultimes minutes), serviront les intérêts de la sélection. De sa capacité à apprendre de ces dix minutes affreuses dépend aussi la progression de cette jeune équipe de Suisse. L’apprentissage est douloureux, c’est certain. Mais il ne remet pas en question les assurances qui doivent demeurer fortes. Celles qui sont basées sur le jeu. Même si celui-ci s’est dérobé lors des dix dernières minutes.

Une affluence très décevante et des sifflets à la fin

18 352 spectateurs, c’est tout. Et c’est peu. L’ASF avait choisi d’organiser ce match au Parc Saint-Jacques, ce qui semblait être une bonne décision vu la qualité de l’adversaire et le fait que la Suisse sortait d’un magnifique match à Lucerne face à la Belgique (5-2), dans un stade un peu trop petit. Il est hors de question de critiquer la décision de l’ASF, mais il est juste de souligner que l’affluence a été très décevante vu ce que montre l’équipe de Suisse depuis plusieurs mois. L’horaire tardif (20 h 45 un mardi) et le fait que ce match soit le premier des qualifications à domicile n’expliquent pas le fait que cette rencontre se soit déroulée sous la barre symbolique des 20 000 spectateurs.$

Une partie d’entre eux a d’ailleurs sifflé l’équipe nationale à sa sortie du terrain. Mécontents des six dernières minutes, les supporters de la Nati l’ont fait savoir à des joueurs encore sonnés par ce qui venait de leur arriver. Tout avait pourtant plutôt bien commencé en tribunes, malgré le stade à moitié rempli (l’anneau du haut était fermé d’office et Saint-Jacques, dans cette configuration, ne peut accueillir que 30 000 personnes). Le public était enthousiaste, positif, criant son amour pour ses joueurs et notamment pour Breel Embolo et Manuel Akanji, deux anciens joueurs du FCB encore très appréciés. L’ambiance était bon enfant et les 700 supporters danois peinaient à se faire entendre. Ils ont d’ailleurs à peine célébré le 3-1 de Mathias Jörgensen à la 84e, s’enflammant un tout petit peu plus sur le 3-2 de Christian Gytkjaer à la 88e. Avant de devenir littéralement fous de joie à la 93e lorsque Henrik Dalsgaard est venu égaliser.

L’euphorie avait changé de camp et le Parc Saint-Jacques a vécu une nouvelle soirée magique, après toutes celles que le FC Bâle lui a offertes en Ligue des champions. Celle-ci restera également dans beaucoup de mémoires, mais l’épilogue aura été malheureux pour les supporters de l’équipe de Suisse.

Tim Guillemin (TDG)