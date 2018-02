La Corée du Nord crève l’écran

Il suffit de jeter un œil aux télévisions des différents sites olympiques pour saisir le caractère exceptionnel de ce qui est en train de se produire en Corée du Sud. Et de ce à quoi va être confrontée l’équipe de Suisse féminine de hockey, samedi à Gangneung. Du direct à longueur de journée sur les chaînes nationales. Mais pas que du sport, loin de là. En même temps… Un bus de pom-pom girls dépêchées de Pyongyang qui traverse la zone démilitarisée. Un bateau nord-coréen qui franchit la frontière maritime pour déposer une troupe d’artistes. Vingt-deux athlètes qui arrivent au compte-gouttes en provenance du territoire voisin. C’est du jamais vu, entre deux pays techniquement toujours en guerre.

Atterrissage historique

Vendredi en début d’après-midi, les écrans TV sont restés figés durant près d’une heure sur le tarmac de l’aéroport d’Incheon, près de Séoul. Dans l’attente de «l’atterrissage de la journée», de «l’atterrissage des soixante-cinq dernières années», même. Celui d’un avion marqué du drapeau à l’étoile rouge transportant la délégation d’officiels venus assister à la cérémonie d’ouverture. Dont Kim Yo-jong, 30 ans, petite sœur du commandant suprême Kim Jong-un. Historique. Et impensable il y a quelques semaines à peine.

Les gros plans sur le sourire fier, limite narquois, de la femme la plus puissante de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ont d’ailleurs été proposés sous tous les angles, scrutés par des journalistes locaux circonspects.

Jusqu’à ce que la jeune dame ne disparaisse dans le train express en direction du Stade olympique, entourée de sa horde d’imposants gardes du corps aux lunettes de soleil vissées sur la tête. Moment choisi par la télévision pour repasser les images en boucle, des dizaines et des dizaines de fois. Avant de revenir sur le spectaculaire défilé militaire, missiles balistiques intercontinentaux compris, organisé jeudi par Kim Jong-un pour célébrer le 70e anniversaire de ses forces armées. Deux mois et demi avant la date prévue et, comme par hasard, à la veille de la cérémonie d’ouverture des JO.

Offensive de charme

Pas besoin de parler coréen pour comprendre que les analystes se posent des questions au sujet des véritables intentions du dirigeant rival avec son offensive de charme à PyeongChang (de la poudre aux yeux?). Malgré le signal positif pour le futur envoyé par la reprise du dialogue depuis janvier. Une partie du peuple du Sud a, elle, manifesté son mécontentement plus tôt dans la semaine. Alors que Séoul rêve des «Jeux de la paix», les opposants n’hésitent pas à détourner l’appellation de l’événement en citant la capitale ennemie («Jeux de Pyongyang»).

Suissesses en première ligne

Au centre de la controverse, le défilé des athlètes des deux nations sous la même bannière, celle de l’unification. Et surtout la formation d’une équipe féminine conjointe de hockey, qui affronte la Suisse samedi à Gangneung. Le principal souci? Les places que les joueuses sud-coréennes vont devoir céder sur la glace à leurs camarades du nord (il y en a douze dans le contingent et trois d’entre elles doivent impérativement figurer dans l’alignement, selon les termes fixés par le CIO).

Chez les adversaires, quelques dents ont également grincé, notamment du côté helvétique, où le porte-parole de la Fédération, Janos Kick, avait évoqué un «problème d’équité» au milieu du mois dernier. Pas sûr, toutefois, que le mélange soit gage de succès, quand on sait que la coach Sarah Murray a dû composer avec deux façons différentes de communiquer (les deux Corées n’utilisent pas le même vocabulaire sportif), de s’entraîner et de jouer. «Au départ, j’avais imaginé le pire, a expliqué la technicienne nord-américaine au micro de la chaîne canadienne RDS. Mais, au final, l’alchimie sur la glace est meilleure que ce à quoi je m’attendais. Et, en dehors, les filles font tout ensemble. On est une famille.»

Délégation unifiée

Une «famille» qui a marché de manière unie, vendredi dans le stade olympique de PyeongChang. Kim Yo-jong y était arrivée en fin d’après-midi. Avec ses gardes du corps, son sourire et les caméras braquées sur elle. Gros plans, repassés en boucle, encore et encore. À la limite de la science-fiction.

Ce sera certainement le cas durant les trois jours de sa visite en Corée du Sud, pour ce qui est censé faire office de nouvelle étape dans le processus de rapprochement entre les deux pays. Et où elle est accompagnée du chef honorifique de la RPDC, Kim Yong-nam, désormais plus haut dignitaire du Nord ayant franchi frontière depuis 1950. En dépit des doutes et des controverses, le symbole est fort.

Un symbole fort et une mise en scène sophistiquée

Les XXIIIes Jeux olympiques d’hiver sont ouverts à PyeongChang.

Elle n’a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Dans l’enceinte éphémère d’Alpensia, la cérémonie d’ouverture a brisé un verrou et entrebâillé une porte. Deux peuples frères qui se haïssent se sont tendu la main. Puis, ils ont marché ensemble derrière une même bannière. Puis, ils ont porté ensemble le flambeau, guidé par une colombe céleste. «C’est un message de paix. C’est ainsi que vous montrez le pouvoir unique du sport d’unir les gens. Merci à vous», a déclaré Thomas Bach, le président du CIO.

La grandiloquence du message avait des accents prophétiques. Mais deux Corées qui n’en font qu’une, est-ce un rêve qui se concrétise ou une trêve qui ne s’éternise pas? Déjà, à Sydney ou à Turin, les deux pays ennemis avaient défilé côte à côte, sans que les missiles du Nord n’arrêtent leur vol menaçant. Pour le mouvement olympique, empêtré dans le guêpier du dopage russe, c’est au moins une échappée belle. Pascal Bornand PyeongChang

Derrière ce symbole fort, à la mise en scène aussi sophistiquée que diplomatique, le spectacle a répondu aux canons du genre, celui estampillé Philippe Découflé, le génial chorégraphe des Jeux d’Albertville. On nous promettait un conte de fées, on s’est laissé embarquer par la magie d’une fresque enchanteresse, au son des tambours, des mélopées et de la K-pop sud-coréenne. D’ailleurs, on s’est cru parfois dans une immense discothèque à ciel ouvert. La clim à fond et le chauffage en panne. Le froid sibérien, les organisateurs avaient dit en faire leur affaire. Leur barrière antivent et leur cargaison de kits de survie n’ont toutefois pas suffi à museler ses morsures. Ah, Rio.

Mais faisait-il vraiment si froid à voir la délégation des Bermudes déambuler en bermuda ou l’extravagant Pita Taufatofua s’exhiber en pagne tongien, le torse nu et huilé comme il y a deux ans au Brésil? Oui, à voir la parade des athlètes déguisée en défilé de mode d’hiver, avec festival de doudounes et collection de bonnets. Porte-drapeau d’une imposante délégation helvétique, Dario Cologna avait belle allure. Dimanche, il changera pourtant de style.

Pour ne pas risquer l’hypothermie collective, le dernier acte pyrotechnique a fini par mettre le feu au stade. On remettra ça dans quinze jours avant de démonter l’enceinte: 85 millions partiront alors en fumée. En attendant, vive les Jeux.

