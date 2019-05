L’ombre du «parrain» Justin Gimelstob plane sur Madrid

Samedi, Stan Wawrinka et Novak Djokovic se sont entraînés ensemble au «tennis garden» de la Caja Magica. Et selon «radio vestiaire», l’explication entre quatre yeux qui suivit la séance fut de loin l’échange le plus intense. Les deux hommes s’estiment, ils n’ont jamais eu peur de se parler. Mais depuis Indian Wells et le «putsch» réalisé par les représentants de joueurs contre Chris Kermode, le CEO de l’ATP, la personnalité d’un homme secoue leur relation de confiance ainsi que tout le petit monde du tennis. Son nom: Justin Gimelstob.

De qui et de quoi parle-t-on? Ancien joueur besogneux (63e en 1999) devenu coach-commentateur-producteur hyperactif, cet Américain avait réussi le tour de force de devenir «le» personnage incontournable du circuit. Son credo? L’augmentation des «prize money». Sa méthode? Le bagout et la multiplication des casquettes, parfois jusqu’à l’incarnation du conflit d’intérêts. Bosseur insomniaque, capable de coacher en costume-cravate, Justin Gimelstob était de toutes les fêtes et de toutes les réunions. Un travail de sape qui lui avait permis, à Indian Wells, de faire rouler la tête de Chris Kermode, bien aidé par Novak Djokovic, président du Conseil des joueurs, et ses «soldats» nord-américains (Isner, Querrey, Pospisil). C’était il y a deux mois. L’ambitieux se rêvait sans doute en futur CEO de l’ATP. Il a été depuis rattrapé par la justice.

Une histoire sordide

Le 22 avril, Justin Gimelstob a en effet été condamné pour l’agression particulièrement violente de l’ami de son ex-épouse, Randall Kaplan, lors de la soirée de Halloween 2018. C’est une histoire sordide (50 coups portés à terre, fausse couche) au schéma tristement commun: divorce, ressentiment, agression. L’affaire aurait pu rester un dérapage «intime». Mais le passé de l’accusé et son attitude lors de son procès ont déclenché un raz-de-marée médiatique. «Son comportement indique qu’il n’accepte pas sa responsabilité, a même prévenu le juge Upinder Kalra. S’il ne peut pas se contrôler dans un tribunal, comment pourrait-il se contrôler face au jury de l’opinion publique?»

Comme libérée par la sentence des tribunaux, une partie du vestiaire a donc subitement fait le compte de tout ce qui la dérangeait chez l’Américain. Murray, Cahill, Navratilova, Mauresmo, entre autres, ont réclamé sa démission. Avec succès puisque après un tête-à-tête avec Novak Djokovic mardi dernier, Gimelstob a décidé de ne pas se présenter à sa réélection au board de l’ATP (le 14 mai).

L’affaire et ses retombées sont-elles pour autant réglées? Stan Wawrinka ne le pense pas et l’a écrit avec ferveur dans «The Times». «Ce que je constate depuis des mois, c’est un inquiétant déclin des standards moraux. […] Je suis soulagé que Justin Gimelstob ait enfin eu la décence de démissionner après sa condamnation. Mais je suis consterné de voir le temps qu’il a fallu attendre. […] Je veux être représenté par des gens avec des valeurs et un sens de l’éthique.» En choisissant de dénoncer un entre soi déconnecté des réalités et la course au profit menées par quelques-uns alors que «le petit circuit» vit la pire crise de son histoire, le Vaudois a reçu énormément de soutien. Mais pas toujours parmi les joueurs en activité. Roger Federer a ainsi tenu un discours nettement plus apaisant dimanche. «J’ai parlé avec quelques représentants du conseil pour prendre le pouls. C’est bien que Justin soit parti de lui-même; comme ça, on peut avancer et apprendre de cet épisode.»

Dans quelle direction?

Avancer, certes. Mais avec quel chef et dans quelle direction? À l’heure d’accompagner ses icônes vers la sortie, l’ATP veut-elle promouvoir une élite recroquevillée sur ses acquis ou respectueuse du monde réel et de son équilibre historique? Le 14 mai, ils seront une douzaine de candidats à postuler au siège laissé vide par Justin Gimelstob. Pour avoir une chance, les favoris et les autres devront échanger avec Novak Djokovic. Or, lundi, le Serbe a tenu un discours offensif (lire ci-dessous): «Justin a été le meilleur atout des joueurs durant la décennie écoulée». Même évincé, le «parrain» Gimelstob plane donc toujours sur Madrid et l’avenir de l’ATP.

Djokovic: «Certains ne veulent pas s’investir»

Avec un jour de retard, Novak Djokovic est finalement venu s’expliquer lundi dans la grande salle de la Caja Mágica. Le président du Conseil des joueurs était préparé et il a livré un exercice de communication de crise de haut vol.

Oui, «la situation était devenue trop lourde» et il «soutient» la démission de Gimelstob, lequel «doit retrouver ses esprits et son équilibre avant de peut-être revenir dans le tennis». Mais, non, il «rejette les critiques» qui ont fait de son conseil un conclave qui décide seul et dans son propre intérêt. «Je ne montre personne du doigt, mais les gars doivent être atteignables s’ils veulent s’engager (politiquement). (…) Certains ne veulent pas s’investir car cela coûte du temps et c’est bénévole. (…) De plus, parler dans la presse sans avoir toutes les informations n’est pas la bonne approche.» Roger Federer, qui s’était étonné de ne pas avoir été consulté à Indian Wells, et Stan Wawrinka, devenu un leader d’opinion, ont dû avoir les oreilles qui sifflent. À ce rythme, la course à la succession de Chris Kermode (fin 2019) s’annonce tendue. (TDG)