L’homme qui doit savoir dire non à des tentations irrésistibles

Qu’y a-t-il de plus impatient qu’un as du freeride devant une montagne gorgée de poudreuse? À part deux riders devant la même montagne, Nicolas Hale-Woods, 50 ans, connaît très bien la réponse: personne. Initiateur de l’Xtreme il y a bientôt 23 ans, le boss du World Tour a déjà tout vu et a déçu presque autant de sportifs – au moins une fois. Car c’est à lui qu’incombe la responsabilité d’autoriser les meilleurs riders de la planète à dévaler les pentes de freeride les plus terrifiantes. Ce week-end, ce sera encore à lui de donner le feu vert sur le Bec des Rosses de Verbier, théâtre de la grande finale annuelle du World Tour.

«Bien sûr que ça fait mal»

Il y a quelques hivers, lors d’une étape en Alaska, deux images nous avaient stupéfiés. Celle, à notre arrivée, de la regrettée double championne du monde Estelle Balet, nous demandant si nous avions «pris un jeu de cartes» pour passer le temps. Comme un signe de ce petit monde qui a dû s’habituer à la patience. Et cette image d’un bus plein à craquer de riders, la mine déconfite, de retour vers le hameau de Haines quelques minutes après être redescendus bredouilles de la montagne. On les avait pourtant hissés en hélicoptère au sommet de la face de compétition, avant de renoncer en raison d’un vent trop présent sur l’arête. Quand mère Nature gronde…

«Il y a un moment où l’on dit non, assène Nicolas Hale-Woods. Et bien sûr que ça fait mal, quand tu as fait monter cent personnes sur la montagne, une tente de production d’images avec 3,5 tonnes de matériel, quand tu as préparé l’événement depuis une année, mobilisé des gens sur place et des externes…» Mais le plus dur à gérer, ce sont bien sûr les velléités des riders eux-mêmes.

Rebelote lors de la dernière étape en Andorre, où les athlètes ont dû patienter une semaine avant que la compétition ne soit finalement reprogrammée. Non sans une fausse alerte, lors de laquelle tout le monde s’est retrouvé au sommet de la face pyrénéenne, prêt à s’élancer. Là encore, le vent, la neige de printemps n’étaient pas favorables. Pas à cette heure-là, pas ce jour-là, pas comme ça. «Les facteurs climatiques sont nombreux, et les riders ne les ont souvent pas tous en leur possession. Mais leur avis compte bien sûr aussi. Nous avons d’ailleurs un «board» composé des riders les plus expérimentés. Nous les consultons régulièrement.»

La décision, elle, se prend d’abord en triumvirat: le boss est assisté d’un chef guide (Claude-Alain Gailland ou Jérôme Ruby) et d’un chef juge (Laurent Besse). À eux trois, ils possèdent un aperçu général. Mais ce sera Nicolas Hale-Woods qui prononcera la sentence.

Le fait de ne s’être jamais trompé – entendez par là aucun décès mortel sur le World Tour –, lui permet-il de mieux dormir? «Surtout, je dormirai mieux à la fin de ma vie si je n’ai pas poussé à partir avant un accident grave. Et si ça devait arriver, je dois pouvoir me regarder dans la glace en me disant que c’était purement sportif, et non parce que l’on a dépassé les limites.»

Ils pleurent d’angoisse

L’exemple andorran, il y a deux semaines, est typique. Le matin de la compétition, il y avait des larmes au restaurant où étaient réunis les riders. Des pleurs d’angoisse d’une snowboardeuse, craignant pour la santé de ses copains. «On y est habitué. Parfois, les riders pleurent, parfois ils vomissent. Souvent, la compétition a quand même lieu et tout se passe bien. Et le soir, devant une bière, ils me disent qu’ils n’ont pas réussi à gérer objectivement leurs émotions.» Ce jour-là, toutefois, Nicolas Hale-Wood a tout annulé.

Et lui, ne doute-t-il jamais? «Bien sûr que si! On reste des êtres humains. Tout réside dans l’équilibre entre l’échange constructif avec les riders et la responsabilité de trancher. Car si tu commences à demander «qui veut partir?» tu es mort.» Ce qui n’empêchera d’ailleurs pas certains riders de s’abstenir d’eux-mêmes. Même si ceux qui abandonnent sont rares. «Il y en a très peu. J’ai juste le souvenir d’un excellent freestyler qui avait renoncé en découvrant le Bec des Rosses il y a quinze ans.»

Nicolas Hale-Woods reconnaît lui-même que la compétition évolue vers plus de sécurité. Certaines étapes dont on aurait donné le départ il y a quelques années sont reportées aujourd’hui, dans les mêmes conditions. Il y a deux ans, la catégorie du ski masculin avait été purement annulée à l’Xtreme. La raison? «Le niveau a évolué si vite que les riders vont toujours plus haut, plus vite, plus loin. Si tous les facteurs ne sont pas réunis, ça pourrait être fatal.»

D’où l’importance d’avoir à la tête du World Tour un homme qui sait dire non.

