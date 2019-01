L’avis de Federer sur ce tennis qui cherche à se réinventer

Une chatte y perdrait ses petits. Dans le tennis actuel, il y a: une compétition mixte par équipe, la Hopman Cup; une sorte de Ryder Cup de la balle jaune avec la Laver Cup, Europe contre reste du monde en exhibition; une Coupe Davis mal agendée en fin de saison et qui n’a plus que le nom de sa tradition; une World Cup Team qui renaît en février 2020 et qui fera concurrence directe au format de la nouvelle Coupe Davis, avec dans les deux cas beaucoup d’argent promis. Autant de nouveautés avec lesquelles il faudra composer, sur un fond de luttes d’influences entre instances organisatrices, la fédération internationale ou l’ATP. Tiens: il y a même une guéguerre interne à l’ATP pour la présidence de l’association.

Chacun défend sa part du gâteau, ses intérêts surtout. Et le sentiment de voir le tennis partir dans tous les sens n’est pas loin quand tout le monde veut se nourrir sur une bête qui ne s’est jamais aussi bien portée. Roger Federer, lui, est au-dessus de la mêlée. Il a bien sûr contribué à l’apparition de la Laver Cup, avec son agent Tony Godsick. Mais s’il regarde les choses avec un certain détachement, cela ne l’empêche pas d’avoir un avis. Est-il inquiet?

Un moment important

«Non, inquiet ce n’est pas le bon mot, explique Federer. Je suis toujours intéressé, mais jusqu’à un certain point. D’autres que moi sont en charge de l’aspect politique des choses. Le tennis d’aujourd’hui n’est pas dans une mauvaise phase, on ne peut pas dire ça. Il n’a même jamais été autant dans la lumière. Mais il traverse un moment important de son existence. Il y a des choses qui changent, c’est vrai. J’ai envie de regarder cela de la manière positive. Après, comme toujours quand on bouge les lignes, notamment les dates de certaines compétitions, avec de nouvelles épreuves qui se greffent sur le programme, cela devient compliqué. Je peux comprendre. Mais les choses doivent aussi évoluer.»

L’évolution touche aussi le jeu. Le coaching est autorisé sur le circuit féminin WTA (mais pas sur les Grand Chelem). Pas encore chez les hommes. Federer y est d’ailleurs opposé. «Je trouve que cela n’est pas fair-play, lance-t-il. Moi, j’ai les moyens d’avoir un coach. Le 80e mondial moins. Et puis j’aime l’idée d’être seul sur le terrain. Le tennis est l’un des rares sports où tu es livré à toi-même: c’est toi seul qui dois trouver la solution quand il y a un problème, ça me plaît bien.»

Où sont les jeunes fans?

Le tennis est plus que jamais en mouvement. Désordonné? Patrick Mouratoglou, qui dirige une académie et qui entraîne Serena Williams, observe tout ça de près. «C’est un sujet qui me préoccupe, forcément, assure-t-il. Ce qui est arrivé à la Coupe Davis est très regrettable, mais c’est la conséquence du manque de vision des instances dirigeantes. Qui n’ont pas envie de perdre leur pouvoir. C’est perturbant, oui. En fait, il aurait fallu penser en amont, avec certaines de ces nouvelles compétitions, à quelque chose d’important: le renouvellement des fans, qui fait cruellement défaut. Le tennis a des fans extraordinairement âgés. Aujourd’hui, il y a plus de 70% des passionnés de tennis qui ont plus de 35 ans et plus de 30% qui ont plus de 55 ans. C’est assez inquiétant.»

Davantage d’émotions

Mais quelle solution alors? Pour Mouratoglou, là aussi il y a un manque de vision, à tout le moins de concertation, entre des instances dirigeantes qui se regardent en chiens de faïence. «Il fallait réfléchir à comment rendre le tennis attractif pour les jeunes. C’est pour ça que la Laver Cup est née, parce que Federer et son team, eux, se sont posé ces questions et ont apporté des réponses. Je ne dis pas que c’est la panacée, mais il y a beaucoup de très bonnes choses dans la Laver Cup. Il y a tout ce qu’on devrait trouver sur les tournois ATP et sur les Grand Chelem: des émotions, du collectif, on rend l’événement fun, non pas artificiellement, mais en permettant aux gens de s’investir émotionnellement. C’est pour ça que je plaide pour le coaching depuis des années. Et c’est très bien que la WTA ait pris cette initiative pour le circuit féminin. Je suis aussi pour qu’on laisse les joueurs s’exprimer un maximum sur le court, sans les brimer par des pénalités. Parce que ces deux choses vont ensemble: cela permet aux fans, aux jeunes, de s’identifier aux joueurs.»

Le tennis de demain est en marche. Il a tout intérêt à aller dans le bon sens en écoutant tous les avis.

