L’Escalade se réinvente pour répondre aux goûts des coureurs

Plus que du vide, c’est du surplace que la Course de l’Escalade a horreur. Voilà pourquoi elle se réinvente sans cesse, par nature comme par nécessité, dans un permanent souci de perfectionnement. L’an passé, en réaction à une 40e édition en 2017 surpeuplée, elle s’était déployée sur deux jours. Objectif visé: se donner de l’air et échapper ainsi aux embouteillages et au stress. Globalement bien accepté malgré un couac dans le branle-bas du walking, ce changement de programmation (et d’habitudes) sera reconduit cet automne avec l’adjonction, le dimanche, de trois nouvelles catégories.

Bienvenue à la course parents-enfants, à la «flexi mix» et au relais. Faut-il voir dans ce regain d’innovation une opération de ratissage dans le but de renflouer les caisses? «Non, rétorque Jerry Maspoli. On est dans l’air du temps, on répond aux demandes et aux goûts des participants. C’est pour cela que notre manifestation reste si populaire.» Cela dit, le président du comité d’organisation ne réfute pas une situation financière tendue. «Un dernier exercice déficitaire a mis nos réserves à ras le plancher, reconnaît-il. Pour y remédier, on a surtout décidé d’augmenter la finance d’inscription, mais exclusivement pour les adultes et à l’exception de la Marmite. Cela fait huit ans que nos prix n’avaient pas varié.»

Cette année, le budget de l’Escalade culminera à 3,5 millions de francs. Ce n’est donc pas une mince affaire. «Tout augmente, sauf les prestations gratuites, qui sont en diminution», indique Jerry Maspoli. Avant d’ajouter: «Mais attention, notre entreprise n’est pas une opération commerciale à but lucratif. Comme toujours, elle repose essentiellement sur le bénévolat.» Pour équilibrer ses comptes, la 42e édition espère la participation de 46 000 concurrents. Sur le bateau parti de Chine, il y a toutefois quelques milliers de prix souvenir en plus.

Des soucis à régler

À deux mois de l’événement (30 novembre et 1er décembre), les préparatifs vont bon train. L’avancement forcé de la date de la manifestation, imposé par la présence du Marché de Noël aux Bastions, est aujourd’hui digéré. «Croyez bien que ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on s’est soumis à ce remaniement du calendrier. Il lèse les courses d’Onex et de Meyrin, obligées de cohabiter le samedi précédent, mais il nous a aussi affectés. Il a fallu s’entendre avec la protection civile, formuler de nouvelles demandes d’autorisation, trouver un autre réalisateur TV. Heureusement, tout devrait rentrer dans l’ordre en 2020, les magistrats nous l’ont assuré», tiennent à préciser Jerry Maspoli.

Autre souci à régler: l’acheminement des 10 000 marcheurs à Veyrier, chaotique en 2018. «Notre coordination avec les TPG et la police a connu un gros bug, confesse l’organisateur. Avec un événement d’une telle ampleur, certains incidents peuvent avoir d’énormes conséquences. On ne peut rien laisser au hasard, rien faire à la légère.» Pour éviter une nouvelle gabegie, l’Escalade a engagé un ingénieur transport et organisera un service de bus privés. «On va mettre le paquet. Notre partenariat avec la société Citec, reconnue pour son expertise, est un gage de réussite. Elle a travaillé pour les JO de Londres ou la venue des Géants à Genève.»

Lancée il y a trois semaines, la campagne d’inscription bat son plein. Elle s’achèvera le 11 novembre, sans prolongation possible. Là aussi, il ne faut pas agir à la légère.