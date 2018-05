Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jean-Dominique Michel: stimulez votre cerveau spirituel !

La créativité est un processus neurologique qui a fait l'objet d'innombrables recherches. Dans une étude publiée récemment, une équipe de Harvard a demandé à des volontaires d'imaginer comment utiliser de manière inhabituelle des objets ordinaires, comme une chaussette, un savon ou un emballage de chewing-gum... L'usage normal tend à s'imposer et, chez les personnes peu créatives, bloque généralement l'émergence d'idées nouvelles. (...) La compétence à trouver des solutions innovantes active au moins trois réseaux neuronaux (...) Voici donc une proposition d'expérience pour stimuler les centres créatifs de votre cerveau : choisissez un problème avec lequel vous vous débattez actuellement dans votre vie. Laissez ensuite venir à votre esprit l'idée la plus ridicule possible et écrivez-la ! (...) Laissez-vous surprendre et même émerveiller par ces ressources d'inventivité en vous. Et puisque techniquement vous serez alors en train de stimuler les circuits spirituels de votre cerveau relationnel et social, vous pourrez en remercier Dieu ou la vie ou encore cette conscience mystérieuse dont nous sommes dotés, selon vos convictions !

Marie-France de Meuron: Pourquoi le nom de Pentecôte?

Il signifie le 50e jour, sous-entendu après Pâques. C'est l'achèvement de 7 semaines, image des 7 jours de la Genèse. Pentecôte fait partie de de la trilogie Pâques, l'Ascension, Pentecôte. D'autre part, cette Fête est reliée à la Pentecôte juive qui est la fête des prémices des travaux des semailles. De ce fait, on passe de graines bien matérielle et fertile à une semence énergétique et lumineuse. Au niveau chrétien, il est la descente de l'Esprit - Respir - Divin, du Souffle divin, qu'on décrit aussi comme un feu qui vient allumer notre braise intérieure. Toutefois, s'il est disponible pour tous, encore faut-il que chacun soit prêt à le recevoir… Comme dit le Père Rondin, le Souffle s'adapte à chacun. Il est donc merveilleusement créateur!

Esther Alder: Crèches, l’aide de la Confédération est indispensable

(...) Malgré ces efforts, l’offre existante ne suffit toujours pas à répondre à la demande, puisque dans notre pays, 20% des enfants en âge préscolaire et 18% des enfants en âge scolaire ne peuvent pas être gardés autant que les parents le souhaiteraient. A Genève, où l’offre s’est pourtant considérablement développée ces dernières années, il faudrait encore créer entre 3’000 et 4’000 places de crèche pour satisfaire les préférences des parents, selon l’Observatoire cantonal de la petite enfance. C’est dire si la prolongation du programme d’aides financières de la Confédération est nécessaire! La Ville de Genève, qui a fait du soutien à la parentalité une de ses priorités, a largement bénéficié de ces aides. Mais la demande des parents reste importante. Comme d’autres communes, la Ville a besoin de l’appui financier de la Confédération pour créer de nouvelles places. Toute la société sort gagnante du renforcement de l’accueil extra-familial…

Joseph Daher:Trump et l’Iran

(...) Les principales victimes de cette situation sont néanmoins les classes populaires iraniennes qui vont être confronté à des nouvelles sanctions avec des conséquences néfastes sur leurs situations socio-économiques et les risques de renforcement de tensions régionales. Après la vague de manifestations populaires et grèves au début de l’année 2018 contre le régime iranien, avec des appels notamment au renversement de la République islamique et à la fin de ses interventions militaires dans la région, particulièrement en Syrie et au Liban, la décision du président états unien Trump et les menaces de guerres contre Téhéran permettront au régime des Mollah de qualifier toute forme d’opposition progressiste, de gauche et démocratiques d’expression de soutien aux États-Unis, à Israël et à l’Arabie saoudite et donc de renforcer les mesures répressives dans le pays. Notre solidarité va donc avec les clasess populaires iraniennes et de la région contre les états autoritaires de la région et des impérialismes internationaux.

Sylvain Thévoz: Tolérance zéro pour les grillades ...

Dans le journal 20 Minutes, Monsieur Barazzone, par la voix de son porte-parole, annonce que la Ville va "serrer la vis face à de nombreux abus" concernant les grillades "sauvages". Il s'en suit une explication fumeuse sur le fait que des débuts d'incendie de bosquet ont été déclenché après que des gens y aient vidé leurs braises, et que des groupes occupent des grils municipaux, les privatisant de fait. C'est en effet une explication improbable, car le fait que les grills soient squattés découle précisément du fait qu'ils sont installés en nombre insuffisants, et précisément de l'interdiction de la Ville de laisser la liberté à chacun.e. d'amener son propre grill. Si la Ville veut interdire les grills individuels, qu'elle établisse au moins un nombre suffisant de grills collectifs pour celles et ceux qui souhaitent s'adonner à cette pratique populaire. Malheureusement, ce n'est pas la voie suivie. Aujourd'hui : tolérance zéro pour les personnes qui veulent juste griller un petit bout de viande ou de tofu en été. Et gel des nouveaux grills collectifs. Avec une seule logique : celle de la répression et de la mise à l'amende. Quand on n'a pas vraiment de position, l'intolérance peut vite devenir une norme. Et si on sortait de la logique de la répression et de l'amende ? (...) (TDG)