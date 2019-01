«J’adore m’évader dans la nature du Jura»

Fraîchement auréolé d’une 6e couronne mondiale WRC aux côtés de son compatriote Sébastien Ogier, Julien Ingrassia (39 ans) n’a pourtant pas eu beaucoup de temps pour la savourer. Le 2e titre acquis au volant d’une Ford Fiesta aura été le dernier remporté pour le compte de la petite écurie britannique privée M-Sport. La saison 2019, l’équipage français l’entamera en effet sous les couleurs de Citroën, marque avec laquelle il avait fait ses grands débuts professionnels.

De passage chez lui, à Arzier-Le Muids, dans le Jura vaudois, pour un bref interlude avant d’aller prendre en mains la nouvelle voiture, le copilote en a profité pour parler de cette délicate transition, mais aussi de sa proximité avec la nature, dans laquelle il s’évade à la moindre occasion.

Julien Ingrassia, comment avez-vous vécu cette 6e consécration en Australie?

Si je n’avais pas encore saisi la notion de pression, cette fois c’est bon! Même si je suis arrivé là-bas très confiant. Après toutes ces années d’expérience en WRC, on a l’habitude de la pression, des enjeux, des médias, etc. De son côté, notre adversaire Thierry Neuville est arrivé en disant quelque chose comme: «On va se bagarrer, mais si ce n’est pas cette année, pas grave, ça sera une autre fois.» J’étais choqué, le mec n’avait rien à perdre, n’avait jamais gagné le titre, mais il était déjà en train de se dire qu’il y avait une chance qu’il le rate. Nous, on n’était pas du tout dans cet état d’esprit-là.

Dans ces cas-là, ne se dit-on pas qu’on a déjà gagné cinq fois et qu’on va sans pression? Non, la pression, on la ressentait, mais on sait la maîtriser. Ou plutôt la canaliser. Mais c’est vrai qu’elle était encore plus énorme sur les épaules de nos concurrents.

Obtenu à la fin de l’ère M-Sport, ce 6e titre a-t-il une place particulière dans votre cœur?

La question revient assez régulièrement. Si je vous demande lequel de vos enfants vous préférez, vous êtes capable de me répondre? Après, c’est clair que c’était différent, parce que ça s’est joué sur la dernière spéciale du dernier rallye de la saison, aux antipodes, avec une pression de fou. Et surtout avec une petite écurie, qui n’a pas du tout les mêmes moyens que les autres. On voulait lui faire de beaux adieux.

Continuer l’aventure M-Sport n’était pas envisageable?

C’est vrai que c’est assez contre nature de quitter une écurie avec laquelle on gagne. Mais on était tous d’accord que c’était le bon moment pour arrêter. Ford n’avait malheureusement pas envie d’investir humainement et techniquement dans la suite du programme, donc on aurait été vite limités par rapport aux autres en termes de développement de la voiture. Et ça, c’est imparable. On a beau avoir le meilleur pilote du monde, on va vite se heurter à ces limites-là. Mais c’est vrai que les adieux étaient difficiles.

Vous aurez désormais la garantie de disposer d’une voiture compétitive?

Ces dernières saisons, on a vu que la Citroën était bien sur toutes surfaces, mais qu’il manquait un petit quelque chose pour conclure. Notre retour vient d’une envie réciproque de travailler ensemble. C’est le bon moment. Mais il y a encore du boulot! Il faut s’adapter à la voiture en très peu de temps. Et ça démarre à Monte-Carlo (ndlr: du 21 au 27 janvier), où on n’est jamais certains des conditions: asphalte sec, neige, glace, humidité, froid… La Suède, c’est très particulier aussi. Puis le Mexique, premier rallye de terre sèche, en altitude. Et la Corse. Donc durant le premier trimestre il faut tout découvrir de la voiture. On a un nombre limité de jours d’essais et on est dépendants de la météo. Pour préparer le Mexique, en Europe au mois de février, où est-ce que vous trouvez 30 degrés, du soleil, du sec et de l’altitude? À part le sud de l’Espagne, et il faut avoir de la chance, c’est plutôt compliqué. Ça demande beaucoup d’énergie à toute l’écurie. Et ça sera notre dernier contrat en WRC, sur deux ans. On espère devenir l’un des rares équipages à s’imposer avec trois constructeurs différents (ndlr: seul le Finlandais Juha Kankkunen l’a fait en 1993).

Ogier et vous avez 6 titres, mais on a l’impression que vos exploits passent un peu inaperçus par rapport à ceux de l’autre Sébastien, Loeb…

J’y ai réfléchi, mais ça ne m’empêche pas de dormir. La première chose, c’est que Loeb a fait toute sa carrière dans la même équipe. Pendant douze ans. Il est assimilé à une marque. Ensuite, entre 2000 et 2010, il y avait plus d’argent un peu partout, donc la possibilité de faire beaucoup de publicité et de communication. À l’époque il y avait encore l’amour de la voiture, du vroom-vroom… Aujourd’hui tout ça a changé et il y a moins d’argent. De notre côté, on s’est aussi un peu dispersés avec des passages dans plusieurs équipes. Enfin, avec les réseaux sociaux, tout a explosé. C’est l’information instantanée. On se souvient tous de cette pub où Loeb arrive chez son concessionnaire et signe un autographe sur son chèque. C’était funky, c’était frais et c’est resté plusieurs mois à la TV. Aujourd’hui, tout défile et on a la mémoire hypercourte. On consomme, on oublie, on passe à autre chose. C’est comme ça.

Qu’est-ce qui a dicté votre choix de vous établir dans le Jura vaudois?

J’ai toujours aimé la nature, donc je cherchais un endroit calme, avec un très joli cadre, où je pouvais me ressourcer. J’ai beaucoup cherché dans la région avant de trouver le bon endroit, parce qu’il y a plein de coins magnifiques. Le fait d’avoir un petit train qui dessert la localité, c’est toujours pratique pour se rendre en plaine ou monter plus haut dans l’immense forêt du Jura, où j’adore m’évader pour des randonnées à pied ou en raquettes. Au début, en n’ayant que Genève comme référence, je croyais que la Suisse était surtout citadine, mais finalement j’ai découvert que c’était très agricole et je me régale. Dans les environs il y a des fermes ouvertes aux visiteurs. J’y vais avec mes petits-neveux, mes filleuls. On est très bien accueillis. J’ai fait beaucoup de rencontres très sympas. Mon préparateur physique et ma masseuse sont également à Tannay (VD). J’effectue un gros travail avec eux pour rester en forme physique et mentale d’un bout à l’autre de la saison.

Êtes-vous un peu impliqué dans la vie locale?

J’aimerais, mais pour l’instant mon calendrier ne m’en laisse pas trop le temps. En moyenne, je suis absent 200 nuits par an. Les plus grosses années, c’était 280. J’aimerais bien me mettre au badminton, au village, mais pour l’instant je suis rarement là les lundis. Je ne peux pas répondre aux sollicitations, mais j’ai l’œil, je surveille ce qui se passe.

Et après votre retraite sportive?

Je n’ai pas encore de réponse définitive. J’adore transmettre, donc pourquoi pas un mandat dans la formation de la relève du rallye. Ou alors, comme je suis un amoureux de la nature, quelque chose dans ce domaine-là. Si je peux trouver une façon de compenser un peu mon bilan carbone de ces dernières années, ça serait déjà une bonne chose (rire)! J’ai en tout cas envie de vivre ici, de profiter de cet environnement et de connaître mieux les Suisses.

