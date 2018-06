Impitoyable, Nadal est bien trop seul sur terre

Et à la fin, c’est Rafael Nadal qui gagne… Parce que la «Next­Gen» et Dominic Thiem, qui n’est pas beaucoup plus vieux que celle-ci, ne cessent de s’estimer capables de renverser les indéboulonnables et d’afficher leur ambition de faire un jour vivre un four au «Big Four», d’aucuns un peu crédules s’étaient plu à croire que Roland-Garros pourrait cette année être la terre des grands bouleversements, le théâtre des plus belles révolutions, cinquante ans après Mai 68.

Or cette édition 2018 du tournoi parisien a accouché d’une souris, se terminant comme les spécialistes l’avaient annoncé quinze jours auparavant, avec la victoire du tenant du titre, impitoyable face à l’Autrichien (6-4, 6-3, 6-2). Comme si, dans le fond, tout cela était naturel. Mais non, surtout pas.

«Incroyable ce que j’ai fait»

Après cette onzième quête, cette «undécima» comme il l’appelle lui-même, laissons à Rafa ce qui appartient à Rafa. À défaut d’avoir fait souffler un vent nouveau sur le tennis masculin, à défaut d’avoir saupoudré de suspense sa quinzaine, la Porte d’Auteuil a en effet confirmé la suprématie d’un géant, d’un monstre des courts, autour duquel les superlatifs pleuvent autant que sur les épaules de Roger Federer lors de ses plus belles conquêtes. C’est dire. En enlevant son onzième titre sur l’ocre de Paris, son dix-septième en Grand Chelem, l’Espagnol a enfoncé encore un peu plus sa trace dans l’histoire, dans la légende du jeu. Patron, un point c’est tout. Patron, à ce point, c’est fou. «C’est vraiment incroyable ce que j’ai fait, souffle celui qui doit tout de même réussir à se surprendre lui-même – enfin, on l’espère. Gagner onze titres dans le même tournoi majeur, c’est un truc que personne n’aurait pu imaginer. Mes sentiments sont indescriptibles.»

Eh oui, la performance du numéro un mondial est ahurissante, stratosphérique. Elle dépasse l’entendement. En 2012, son septième sacre avait été salué comme il se doit. Six ans plus tard, le bougre en a ajouté quatre de plus à sa collection et, très sincèrement, il nous laisse coi. Chapeau, champion!

À travers ce remarquable enchaînement, le «Matador de Manacor» assomme de lui-même les velléités de ses adversaires potentiels sur cette brique pilée qui l’a fait roi. Il maîtrise les lieux comme personne et dégoûte ceux qui essaient de rivaliser.

La crampe, seule alerte

«À ce rythme, il devient difficile de croire qu’on peut le battre ici», remarque l’ancien joueur Ken Rosewall. «Très franchement, je ne suis pas certain que le joueur capable de s’imposer ici contre lui existe», lâche Marc Rosset. «La science du jeu sur terre de Rafa est unique, relève Fabrice Santoro. Il n’y fait jamais de mauvais choix.» Ou alors si peu, comme lorsque le doute et la pluie s’en mêlent, comme cela fut le cas mercredi contre Diego Schwartzman.

Dans cette finale, Nadal n’a laissé Thiem faire illusion que l’espace de huit jeux, pour mieux s’engouffrer par la suite dans les espaces laissés par un Autrichien vaillant mais finalement assommé comme tant d’autres avant lui. Le gain de la première manche a de lui-même dessiné la suite des opérations. Une fois en tête, la «loco loca» de Rafa n’a jamais déraillé, ou juste quand une crampe s’est glissée dans sa main droite au cours du dernier set. Pour le reste, même lorsque le No 8 mondial semblait s’ouvrir le court, l’Ibère parvenait à le refroidir d’un coup gagnant. Pas de doute: le «Nadal Style» reste chaque année un tube de printemps. La ola parisienne, aussi.

Des deux, le plus grandiose reste le chemin de l’Espagnol, qui est décidément bien trop seul sur terre. (24 heures)