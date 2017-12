Immortel Roger Federer, 36 ans, sur son art perché

Ne retenir qu’un nom d’une année sportive oblige forcément à laisser sur le bas-côté quelques athlètes d’exception, quelques moments d’histoire. Et l’exercice peut parfois s’avérer périlleux. Sauf, peut-être, au bout des douze mois écoulés. Il était en effet difficile, en cette année 2017 qui a été celle de son retour en grâce, de ne pas ériger Roger Federer en grand bonhomme de ce cru d’exception. Le «Maître» a posé son empreinte sur le monde sportif, en géant qu’il est et au mépris de tous les doutes qui escortaient son sort au sortir du Nouvel-An.

Il est vrai qu’avant de plonger dans cette saison irréelle au cours de laquelle il a remporté l’Open d’Australie et Wimbledon ainsi que cinq autres titres (Indian Wells, Miami, Halle, Shanghai et Bâle), le No 2 mondial avait passé six mois loin des courts, occupé à soigner un genou meurtri et à se ressourcer en famille. Une pause forcée qui avait contribué à faire naître les interrogations autour de ce que seraient ses productions à son retour. Notamment car à la veille de souffler leurs 36 bougies, nombre de sportifs auraient, en de telles circonstances, tout envoyé valdinguer.

Lui aussi aurait pu «bâcher» en profitant de se taper sur le ventre au moment de consulter son fabuleux palmarès. Mais imaginer «RF» se tourner les pouces et se contenter d’avoir déjà marqué l’histoire, c’était mal le connaître. C’était négliger son amour du jeu, de l’enjeu. C’était oublier, aussi, la grandeur du personnage, sa capacité à inventer et surtout à se réinventer.

Le fabuleux souvenir

Ainsi, du début à la presque fin de cette saison 2017, le Bâlois n’a jamais cessé de régaler avec son tennis offensif, avec cette balle prise encore plus tôt que d’habitude, à une vitesse folle. Par moments, il s’est permis de composer des partitions d’exception, en marchant sur l’eau. L’Australie, théâtre de sa renaissance, a fait la part belle à cet esthète dont on espère qu’il ne s’arrêtera jamais. Comment ne pas garder enfouis au plus profond de notre mémoire cette finale de dingue contre Rafael Nadal et ce point de «malades» à 4-3 (40-40) en sa faveur lors du cinquième set, un échange de vingt-six coups au bout duquel il arma un coup droit long de ligne qui déborda l’Espagnol?

Sur son art perché, Federer a fait plus que redevenir lui-même, il est revenu encore plus grand, encore plus fort. La preuve qu’il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion. Encore moins lorsque ledit champion est le plus grand tennisman de l’histoire, capable de s’offrir un huitième Wimbledon et de triompher à nouveau à Indian Wells ou encore à Miami. «Je suis fier d’avoir pratiqué un tel tennis, aussi offensif et aussi agressif tout au long de l’année, nous confiait-il au sortir du Masters. J’ai vécu une saison incroyable.»

«On aurait tous rigolé»

Tout juste l’homme aux désormais 19 titres du Grand Chelem pourrait-il peut-être regretter de n’avoir pas pu bondir sur le trône mondial durant l’été – la faute à son dos, bloqué en finale à Montréal! – ainsi que de n’avoir pas eu l’occasion de défier Rafael Nadal à l’US Open, mais comment nourrir des regrets lorsqu’on a pareillement repris le fil de sa propre légende? «Je crois que tout le monde, même moi, serait certainement parti dans un éclat de rire si j’avais dit que j’allais remporter deux majeurs en 2017», confie-t-il.

L’astre de Bâle a raison. Car qui aurait cru, le 8 juillet 2016 lorsqu’on le quitta un genou à terre et les yeux embués au cœur du Centre Court de Wimbledon, que 2017 déboucherait sur une saison aussi fructueuse pour lui? Et puis, même si ses motivations profondes ne résidaient en aucun cas là-dedans, son parcours constitue également le plus beau des pieds de nez à ses détracteurs.

Rappelons qu’en fin de saison passée, plus de quatre ans après sa dernière quête d’un majeur, d’aucuns avaient eu l’outrecuidance de contester

sa grandeur, de vouloir minimiser le mythe. C’était oublier qu’une légende ne meurt jamais. Immortel Federer.

Ils sont tombés de leur piédestal. Plus dure est la chute

L’exploit sportif porte aux nues. Cette forme d’élévation grandiloquente a son versant funeste. Plus dure est la chute lorsque l’idole dégringole de son piédestal. C’est ce qui est advenu à Usain Bolt, l’invincible sprinter jamaïcain, lancé à la conquête de son ultime titre mondial. Cinq jours plus tôt, la Foudre était déjà tombée sur un os US rongé par le spectre du dopage. Sa défaite sur 100 m face au sulfureux et conspué Gatlin l’avait au moins rendu à l’affection de ses fans. Bolt for ever! Mais la malédiction l’a poursuivi, jusqu’à le faucher en pleine finale du relais. Le roi à terre qui se tord de douleur et de dépit, c’est l’image d’un baisser de rideau tragique. D’une fin en queue de poisson. Game over! À Londres, certaines mauvaises langues ont soupçonné le héros maudit d’avoir manigancé sa propre chute… Une simulation, digne d’un footballeur qu’il aimerait tant devenir?

À Saint-Moritz, c’est loin des caméras que Lara Gut a glissé hors champ alors qu’elle rêvait de crever l’écran en fondant sur l’or mondial du combiné. Un genou qui se tord à l’échauffement du slalom et patatras! Ligaments croisés déchirés et ménisque abîmé, la bombe de Comano invoquera le stress, une «perte d’équilibre», pas sur ses skis mais dans sa vie. Une existence dévorée par l’ambition et la pression, qui dépersonnalise l’athlète. «Blessée, je suis redevenue une personne normale», dira-t-elle à son retour sur les pistes après six mois de convalescence et d’introspection. Depuis, la skieuse tessinoise est remontée sur un podium (celui de Lake Louise). Plus belle est la guérison.

En 2016, dans la montée presque christique du mont Ventoux, Chris Froome s’était étalé avant de faire le buzz en escaladant le Géant de Provence à la course à pied! Si cette scène de bêtisier a prêté à sourire, celle qu’il vient de tourner à l’insu de son plein gré fait jaser. Cette fois, ce n’est pas une maladresse mais un contrôle positif au salbutamol lors du Tour d’Espagne qui risque bien de faire tomber le quadruple vainqueur du Tour de France. Champion asthmatique bardé de conseillers juridiques, le Britannique saura-t-il convaincre les instances antidopage qu’il n’a pas dépassé les bornes? Pour le cyclisme, sa chute pourrait bien être salvatrice! Pascal Bornand (TDG)