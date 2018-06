Ils peuvent décoller sur le tremplin du Mondial

C’est à chaque fois pareil. Le Mondial a le pouvoir de forcer un destin. En mondovision, dans la plus prestigieuse des vitrines de la planète football, une performance d’exception et tout s’accélère à la vitesse de l’éclair.

Parmi les révélations du Mondial 2014, Keylor Navas, Juan Cuadrado et Divock Origi n’étaient pas des nobodies avant la compétition. Ils ne sont pas non plus devenus d’un seul coup des cracks. Simplement, ils ont convaincu les plus grosses écuries d’Europe au moment où il le fallait. Et vu leur valeur marchande prendre l’ascenseur en quelques jours. Jusqu’à ce que s’ouvrent à eux des transferts de Levante au Real Madrid, de la Fiorentina à Chelsea ou de Lille à Liverpool.

Qui seront les Keylor Navas, Juan Cuadrado ou Divock Origi de 2018? Quels joueurs se révéleront aux yeux du grand public dès jeudi prochain? Nous avons identifié quatre pépites – âgées de 20 à 22 ans et dont la valeur marchande est actuellement estimée entre 20 et 35 millions d’euros – à suivre de près durant le Mondial. On parie que l’un d’eux verra son statut et donc son prix exploser cet été, en cas de fulgurances en Russie?

Amine Harit (Maroc):

Élu rookie de l’année pour sa première saison en Bundesliga, le milieu offensif de Schalke (3 buts et 7 passes décisives en 31 matches) détonne. Opposé à l’Espagne et au Portugal, le Maroc aura fort à faire pour sortir de la phase de groupes de la Coupe du monde. Mais si Amine Harit (20 ans) parvient à briller contre l’une des deux nations ibériques, nul doute que les plus grands clubs d’Europe sauront le remarquer et verront leur intérêt pour le jeune prodige s’intensifier. Sous contrat avec Schalke jusqu’en juin 2021, l’international marocain est en tout cas en pleine mutation. D’un point de vue personnel aussi, lui qui avait été écarté du groupe professionnel du FC Nantes en février 2017 en raison d’une sortie nocturne.

Hirving Lozano (Mexique):

Avant de s’engager avec le PSV Eindhoven en juillet dernier (17 buts et 11 passes décisives pour sa première saison en Europe), l’ailier mexicain (22 ans) portait les couleurs de Pachuca dans son pays. Club dans lequel évoluait l’Équatorien Enner Valencia avant le Mondial 2014 qui l’avait révélé lui aussi. Un heureux présage? Toujours est-il que le grand artisan du titre de champion des Pays-Bas décroché par le PSV, où il est sous contrat jusqu’en juin 2023, est déjà pisté par certaines écuries, dont Everton et Valence. Leur nombre et leur standing pourraient bien grimper durant la Coupe du monde en Russie. En particulier si la fougue et l’efficacité d’Hirving Lozano (26 sélections) permettent au Mexique de se qualifier pour les huitièmes de finale en compagnie de l’Allemagne, soit devant la Suède et la Corée du Sud.

Alvaro Odriozola (Espagne):

Il a été préféré à Juanfran, Sergi Roberto et Bellerin dans la liste du sélectionneur espagnol. Avec la blessure de Carvajal, il pourrait même être titulaire au poste de latéral droit, vendredi prochain face au Portugal. Avec l’occasion d’enchaîner ses impressionnants déboulés et centres millimétrés dans un tout grand match. De quoi faire basculer encore plus la carrière du défenseur de la Real Sociedad (22 ans, contrat jusqu’en juin 2022), qui évoluait en troisième division espagnole il y a un an et demi seulement. Le Real et le Barça l’ont déjà à l’œil.

Cristian Pavon (Argentine):

Les performances de l’international argentin avec Boca Juniors (6 buts et 11 passes décisives cette saison) ont interpellé l’Europe, dont le PSG. Si l’ailier de 22 ans arrive à profiter de son temps de jeu plus limité en sélection – vu la qualité du contingent – pour marquer les esprits en Russie, la concurrence et les enchères deviendraient plus rudes encore. Des clubs pour payer la clause libératoire de Cristian Pavon (33 millions d’euros), il y en aura. (24 heures)