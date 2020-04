Grâce à lui, les joueurs retraités ont un avenir

«Un moyen de trouver sa voie»

Parmi les quinze hockeyeurs présents à la séance d’information de lundi, Romain Loeffel (Lugano) et Igor Jelovac (ex-Ambri et futur Rapperswil) semblent motivés à se lancer. «Disons que je suis en ballottage très favorable, rigole Loeffel, qui est passé par Genève-Servette. J’ai 29ans et encore de belles années devant moi, mais je sais également que la première moitié de ma carrière est derrière moi.» Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce réalisé dans une banque lorsqu’il évoluait à Fribourg, le défenseur international ne sait pas trop de quoi son avenir sera fait. Mais suivre cette formation doit l’y aider. Et tant pis pour les sacrifices à court terme. «Ce d’autant plus qu’avec ma femme nous attendons notre premier enfant pour tout bientôt, précise-t-il. Mais mes parents m’ont inculqué cette notion du travail. À l’heure actuelle, je ne sais pas dans quelle voie j’aurai envie de me lancer plus tard. Ces cours peuvent me servir de déclic. Et si ce n’est pas le cas, un brevet fédéral est une bonne base pour la suite, quoi qu’il arrive.»



Igor Jelovac, lui, n’a que 25ans. Mais lui aussi va se lancer dans le projet. «Mitch (ndlr: Ngoy) m’en parle depuis un moment puisque j’ai joué avec lui jusqu’à la saison dernière, nous confie le défenseur vaudois. Mes parents ont toujours insisté sur une bonne formation. Je n’avais pas le droit de quitter Lausanne avant d’avoir terminé ma maturité en économie et droit.» Son travail de matu? La reconversion des hockeyeurs professionnels. «J’avais conscience que c’était un moment potentiellement compliqué, surtout en parlant avec d’anciens joueurs dans le cadre de cette thèse. C’est pourquoi je pense qu’il est intéressant de profiter du temps à disposition en ce moment pour songer à la suite. On ne sait jamais à quel moment une carrière s’arrête. Autant être bien préparé.» Pour l’heure, l’ancien junior du LHC n’a pas de projet précis. «J’aimerais éviter la routine d’un travail de bureau, lance-t-il. Pourquoi pas monter mon propre projet? Une telle formation avec un brevet fédéral à la clé peut en tout cas m’ouvrir bien des portes grâce à de nouvelles connaissances acquises.» G.B.