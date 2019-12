Genève se mouille pour ses très nombreux nageurs

Genève sait que ses habitants adorent la natation. «Avec 32% d’adeptes parmi la population, elle est la discipline la plus pratiquée après la randonnée», soulignait en mai dernier le Département de la culture et du sport. Mais la Ville sait aussi que ses infrastructures ne lui permettent pas de satisfaire la demande. Alors qu’en matière de piscines couvertes, l’Office fédéral des sports recommande 0,014m² par usager, l’offre genevoise ne dépasse pas les 0,008m². Pour se rapprocher de la norme, voire la respecter, les autorités ont pris une série de mesures qui ne sont pas encore toutes visibles.

La première est appliquée depuis le 16 septembre. Cela fait bientôt trois mois que les horaires d’ouverture au public de la très populaire piscine des Vernets ont été élargis. Le bassin olympique est ouvert jusqu’à 22h les lundi et vendredi soirs contre respectivement 18h et 20h par le passé.

Cette rallonge a été bien accueillie mais elle n’a pas changé l’impression générale des habitués. «Quand on vient aux Vernets, il faut bien choisir ses créneaux, avertit «Flo». J’y suis très attentive, et je ne suis pas la seule.» La quinquagénaire, croisée après la douche, recommande d’éviter les pauses déjeuners. «Il y a du monde et les gens sont stressés car ils ont peu de temps avant de reprendre le travail. Ça trace.» Cornelia a déjà transformé sa séance de natation en moment de détente au sauna – le petit plus de la piscine – en raison de la forte densité de population dans le bassin olympique. On la croise ce jour-là après son cours privé. «On était dans un autre bassin. C’était agréable.»

615000 entrées en 2018

Dans la plus grande piscine couverte du canton se côtoient toutes sortes de nageurs, aux profils et aux ambitions distinctes. Cela nécessite une certaine souplesse. «Comme le grand bassin fait 50 mètres, il y a quand même de l’espace même pendant les périodes de forte affluence», trouve Lucas. Certains usagers ont un avis différent. «À midi quand il n’y a qu’un seul cours, ça va. Mais le soir c’est l’horreur, peste Nicolas. Il y a deux ou trois lignes prises pour les cours. Il devient très difficile de nager.»

En 2018, les sites des Vernets et de Varembé ont enregistré 615000 entrées. C’est beaucoup, et c’était déjà ainsi la saison d’avant. Pour tenter de désengorger la première piscine de la Ville, et libérer jusqu’à huit lignes d’eau supplémentaires en soirée, trois clubs genevois ont délocalisé une partie de leurs entraînements au Grand-Lancy : le Triathlon Club Genève, la Natation Sportive Genève et Genève Natation. Pour cette dernière entité, il s’agit d’un «défi logistique mais, en fin de compte ça ne change pas grand-chose à l’occupation des Vernets», observe Cédric Vallet. Le directeur général du club omnisports (on y pratique la natation mais aussi le water-polo, la natation synchronisée et le plongeon) aux 1200 membres avoue que «chaque année, faire le planning des cours est un petit casse-tête. On a toutes les peines du monde à offrir des lignes d’eau à nos nageurs, même en sollicitant d’autres bassins du canton.»

Au Grand-Lancy, les membres du club croisent des amateurs ravis de la nouvelle offre proposée. Car pour la première fois la piscine de Marignac restera ouverte durant tout l’hiver. D’importants travaux, estimés entre 1,5 et 2 millions de francs, ont été nécessaires pour adapter le bassin olympique aux conditions hivernales. Un système de chauffage permet de maintenir l’eau à une température constante de 28degrés. Les gens adorent. «Nager dehors, c’est hypercool, savoure Frédéric. On a une sensation de chaud-froid, c’est un peu comme du sucré-salé.» «Le froid donne une petite décharge d’énergie, trouve Thomas. On se dépense bien davantage. Je nage même plus vite.» Une nouvelle communauté de nageurs est en train de se constituer. On s’arrête pour bavarder en bout de ligne, ou observer le brouillard d’évaporation qui ajoute à la magie de l’endroit. C’est encore plus beau à la nuit tombée (la fermeture est à 19h) quand les spots s’allument dans le fond du bassin.

Fermetures pour rénover

Deux cents nageurs en moyenne se donnent rendez-vous chaque jour dans ce décor unique en Suisse romande. Certains arrêtaient carrément de pratiquer leur sport favori les saisons précédentes. Parce qu’évoluer dans un bassin de 25m est «un autre sport» ou parce que les Vernets sont «horribles tant il y a du monde». Ici, les nageurs ont de l’espace et même pas le temps d’avoir froid: l’accès au bassin olympique se fait via un couloir d’eau que l’on emprunte directement depuis les vestiaires. À mesure que l’on progresse la température du bassin est plus chaude, ce qui est un ravissement à la fois pour le corps et pour la tête. Les vestiaires sont en travaux pour garantir un confort maximum. «Nous installons actuellement des parois amovibles supplémentaires afin d’aménager des sas. Les pièces nouvellement créées seront ainsi maintenues à plus haute température», dévoile Olivier Carnazzola, chef du Service des sports de Lancy, passablement occupé. «Mon téléphone sonne souvent en ce moment. Fribourg et Neuchâtel sont déjà venus aux renseignements.»

Marignac devrait attirer toujours plus de monde. Car les piscines couvertes des Vernets et de Varembé devront être rénovées dans les prochaines années, ce qui entraînera une fermeture de douze mois par piscine au moins. À moyen terme, les autorités réfléchissent déjà à des solutions provisoires. À long terme, elles imaginent la construction de nouvelles infrastructures. Un bassin de 25 mètres dans le futur centre sportif de la gare des Eaux-Vives sera soumis à un vote au conseil communal au printemps. Un projet intercommunal est également à l’étude pour une piscine olympique projetée dans le périmètre de Pré-Bois, sur la Rive droite. Pas certain toutefois que cela suffise pour satisfaire la demande. D’après une étude commandée par la Ville, et dévoilée en mai dernier, les besoins pour le bassin de population se monteront à six piscines supplémentaires dans les années à venir.

Tensions dans le bassin...

D’ici là, il faut compter sur la compréhension de chacun pour faire de la place à l’autre, ce qui n’est pas toujours simple. «Le personnel est très souvent sollicité en raison de tensions dans le bassin», fit récemment remarquer Sami Kanaan (conseiller administratif de la Ville en charge des Vernets), évoquant la situation dans les piscines couvertes de Genève. Afin d’éviter les vagues, une «association des usagers des bains et piscines genevoises» a vu le jour il y a un an. Le but : défendre «une utilisation plus confortable» des infrastructures, ce qui n’est pas toujours simple.