Genève se luge en tongs mais se pique au jeu avec des moufles

Son amphithéâtre de montagnes ne lui attribue pas un rôle de station de sports d’hiver. Ville d’eau, Genève préfère l’été en pente douce, la glace en sorbet et se luger en tongs. Ainsi, rares sont ses sportifs à avoir goûté à l’ivresse des flocons olympiques. Il y a bien sûr Renée Colliard, la divine exception, et quelques aventuriers qui ont bravé les frimas quand le réchauffement climatique n’avait pas encore mis les saisons en pagaille.

Et puis Benoît Schwarz, le «petit prince» du curling, enrôlé à Sotchi comme remplaçant dans l’équipe d’Adelboden. Il y a fait des étincelles, allumant une passion olympique qu’il vivra, «pour de vrai», en février à Pyeongchang avec ses partenaires du Team de Cruz.

Suivre à la trace ces Genevois fondus de neige et de glace, c’est se glisser sur les pages jaunies et les pistes héroïques d’un passé enseveli. On y retrouve Fernand Grosjean, ses skis en bois, son art des courbes et sa manière instinctive de dévaler les pentes, qui lui vaudront une médaille d’argent en slalom géant lors des Mondiaux d’Aspen, en 1950, et les honneurs d’une sélection olympique deux ans plus tard à Oslo (11e). Son petit-fils Romain, un as du volant en Formule 1, lui doit sa science de la vitesse.

Chez lui, à Onex, Jean-Pierre Guéron conserve pieusement les reliques de ses glissades olympiques à Innsbruck, en 1964. Une affiche, un dossard, un vieux patin. L’ancien hockeyeur d’UGS s’était mis au patinage de vitesse un peu par hasard. Il y prit goût, usant ses premières lames sur le tourniquet des Vernets, trois fois plus petit que l’anneau de Davos. «Pour le coach national, je n’avais qu’à m’entraîner sur les bouts droits parce que j’étais suffisamment costaud dans les virages!» Qualifié de dernière minute en battant à l’arraché le record de Suisse du 500 m, le futur président du CP Genève débarquera en Autriche à la sauvette, les yeux émerveillés et les jambes en coton. «J’ai raté la cérémonie d’ouverture et je n’ai pas flambé sur la piste (ndlr: 43e du 500 m et 53e du 1500 m). La plupart de mes adversaires s’entraînaient quatre fois plus que moi! Mais je garde de mes Jeux un magnifique souvenir.» Ces Jeux qui, contre vents et scandales, n’ont pas fini de faire rêver.

Pour Olivier Keller, l’été, c’était «une corvée»

Photo: EPA

Il y a aujourd’hui prescription. Mais Olivier Keller peut le dire désormais sans ambages: le Genevois, qui a fêté ses 46 ans le 20 mars, n’aimait pas s’entraîner l’été. «C’était une corvée pour moi», avoue-t-il, onze ans après ses deuxièmes et derniers Jeux olympiques, à Turin, en 2006, quatre ans après Salt Lake City. La saison avait été souvent très longue pour un hockeyeur de son niveau, entre un championnat à rallonge et l’équipe nationale avec chaque année des Mondiaux. Et, forcément, c’était compliqué pour lui de remettre la machine en route, surtout après quelques années de compétition.

«On nous accordait entre deux et trois semaines de congé en juillet pour reposer notre corps, mis à rude épreuve, et aussi pour se vider la tête, parce que c’est important de penser à autre chose, poursuit-il. Mais ces vacances étaient écourtées par rapport aux autres joueurs qui n’avaient pas été sélectionnés», explique l’ancien défenseur.

Lui, père de famille, aimait passer du bon temps avec sa femme, Romina, et ses enfants, Ewan et Emma, alors que d’autres, des célibataires, partaient dans des pays chauds pour faire la fête. «Mais plus tu avançais avec les entraînements et plus tu étais content de retrouver tes copains, renchérit celui qui est entraîneur assistant à Forward Morges et responsable du mouvement juniors du club. Il était important également de faire connaissance avec les nouveaux, de créer un nouvel esprit, de manger ensemble, car c’est l’été que le groupe commence à vivre, qu’on commence à bien s’intégrer ou pas.» Quand il était encore à Genève-Servette, sous les ordres de Chris McSorley, Olivier Keller ne cache pas que, malgré tout, cela le démangeait assez vite, au mois d’août, de remettre les patins, même s’ils faisaient mal, et qu’il avait des courbatures après les entraînements.

De toute manière, aujourd’hui il y a prescription. C.MA.

Cédric Grand, le sprinter devenu… freineur

Photo: EPA

Fan de Carl Lewis et de Linford Christie, Cédric Grand a toujours eu la passion des Jeux. Le sprinter du CHP a longtemps cru que les pistes de l’été le mèneraient au Graal, mais ce sont les toboggans de l’hiver qui ont permis au… freineur d’assouvir ses rêves olympiques! «Le félin s’est transformé en buffle», sourit-il, lui qui détient toujours le record de Suisse du 60 mètres indoor en 6’’60.

C’est en embarquant, à 22 ans, dans le bob à quatre de Christian Reich que l’athlète genevois a découvert Nagano et l’ombre du podium (4e). Il arrosera ce premier diplôme en buvant un whisky avec Wayne Gretzky, la légende du hockey sur glace! «Ce résultat m’a ouvert les yeux. Seul le bob pouvait me promettre une médaille olympique.»

L’athlétisme, Cédric Grand a continué de le pratiquer en amateur, sans autre espérance que de participer aussi aux Jeux d’été. Une gageure rarement réalisée. Mais ceux de Sydney, pour lesquels il était présélectionné sur 100 m, lui passeront sous le nez. La faute à un claquage. Il s’est alors jeté à fond dans le bob. Ce sera son gagne-pain et son porte-bonheur. «En remportant la médaille de bronze à Turin avec Martin Annen, j’ai atteint mon objectif, celui d’une vie. Si j’étais resté chocolat comme à Salt Lake City et à Vancouver, la pilule aurait été dure à avaler. Il m’aurait manqué quelque chose», confie le mastard, également sacré deux fois champion du monde avec Ivo Ruegg.

L’hiver olympique lui a beaucoup donné, des émotions fortes et de joyeuses rencontres, comme celle avec le voltigeur Simon Ammann, auquel il fera passer son brevet de… plongée. Après une retraite difficile et une ultime métamorphose sportive dans le monde du culturisme, Cédric Grand a calmé le jeu. Il est aujourd’hui responsable d’un fitness et toujours fan des JO, d’hiver comme d’été. P.B.

Renée Farraud-Colliard: «Avant, c’était facultatif!»

Forcément que c’était une autre époque: les skis étaient en bois et les piquets, «des troncs de petits sapins», ne se repliaient pas. Avant qu’elle ne devienne, en 1956, championne olympique de slalom à Cortina d’Ampezzo, la Genevoise Renée Farraud-Colliard n’avait eu aucune préparation spécifique. L’été, les membres de l’équipe de Suisse peaufinaient leur forme comme ils l’entendaient. «De notre temps, on ne skiait que quatre mois par année et après on rangeait nos skis, se souvient cette dame qui reste encore aujourd’hui la seule médaillée d’or genevoise à des Jeux d’hiver. Pendant la morte-saison, il n’y avait rien de prévu pour les athlètes, c’était facultatif, du chacun pour soi. Et moi, comme j’aimais le sport, je pratiquais de l’athlétisme ou du tennis à Genève. Ce n’était pas un entraînement pour préparer l’hiver, juste du plaisir.» Ce n’est qu’après son titre sur la piste de la Tofana que la Fédération suisse de ski a organisé, pour la première fois, un stage d’une semaine à Macolin: une au printemps et une autre en automne. A l’époque, il n’était pas question non plus de camp d’entraînement en Amérique du Sud! «Si maintenant on parle de millions, les Suisses n’avaient même pas l’argent pour nous payer un café ou notre matériel, à l’inverse des Autrichiens, qui offraient les skis à leurs athlètes, se remémore-t-elle. C’est même une maison française qui nous a équipés de gants pour les JO!»

Si à 83 ans elle est encore très active, Renée Farraud-Colliard, installée à Crans-Montana, ne dévale plus la Nationale aujourd’hui. «Il y a un an et demi, je me suis déchiré les ligaments d’un genou en courant après mon chien au bord du lac à Genève, raconte-t-elle. Depuis, je ne peux malheureusement plus skier ni jouer au tennis, car on m’a dit que les assurances ne remboursaient plus les opérations pour une femme de mon âge!» Mais quelle drôle d’époque! C.MA. (TDG)