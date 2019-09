Ge/Servette réussit un hold-up à Lugano: merci Gauthier Descloux

Encore un «grand soir» pour ce Ge/Servette qui collectionne les grandes performances depuis que tout le monde dans le pays le voyait traîner dans les profondeurs du classement. Après Zurich et Berne la semaine dernière, Lausanne mardi à la Vaudoise aréna et Lugano ce vendredi à la Resega, la belle série se poursuit. Mais où s’arrêteront les Aigles?

Tout avait pourtant mal commencé, par un gros rugissement dans la patinoire alors qu’on avait éteint la lumière. On a craint le pire. C’est toujours de cette manière que les Lugano Tigers accueillent leurs invités avant qu’on ne lâche au milieu des flammes les fauves dans l’arène. Est-ce cela qui a effrayé à ce point les Aigles en début de rencontre? Toujours est-il que ces Grenat, si sereins lors de leurs dernières sorties, semblaient avoir les ailes coupées, comme paralysés par l’enjeu. À croire que tout n’avait été que mirage jusque-là, qu’ils cherchaient l’ombre après avoir été trop longtemps exposés au soleil…

Quand quelqu’un a des choses à dire et qu’il se tait, ce silence devient du coup assourdissant. Mais s’ils ont énormément tiré, beaucoup pioché et passablement raté, en face, Luca Fazzini et ses copains ne marqueront qu’une fois, au premier tiers. Puis plus rien. Comme si les images étaient passées en noir et blanc, il a longtemps manqué le son à ce film muet et surtout la couleur à leur jeu. La faute à un homme. Mais comment dit-on hold-up en italien? Désormais, cela se traduit par Gauthier Descloux…

À force de mettre sa mitaine à chaque fois au bon endroit ou presque, l’alter ego de Robert Mayer les a rendus complètement «marteaux», les Tessinois. Ils se demandent encore bien comment ils n’ont pas réussi à battre le portier genevois plus d’une fois. Mais actuellement, avec autant de baraka, un gros caractère et leurs deux anges gardiens, les Servettiens continuent d’évoluer sur leur nuage: sept matches, six victoires, ça rigole toujours autant du côté des Vernets, où l’Aigle plane vers les sommets.

«Lugano est venu très fort et nous en tricotant et sur un patin, reconnaît le capitaine Noah Rod. Mais on a fini par jouer plus simple, plus direct et cela a porté ses fruits. Gauthier a été très fort et c’est ce qui nous fait gagner. On a été aussi redoutable mentalement, en bloquant de nombreux shoots. On peut être fier de l’équipe…» Et encore une victoire en prolongation.

Pat Emond est un coach heureux. «Dans notre équipe, on va encore connaître des soirées difficiles comme celle-ci, mais il y aura toujours quelqu’un qui se lèvera dans le vestiaire pour faire tourner le match. Pour le moment, on trouve toujours le moyen de gagner…»

Vendredi à Lugano, c’était donc Gauthier Descloux qui a mérité les honneurs. «Et cela fait du bien, sourit le héros. Cela fait du bien de gagner maintenant et pas plus tard. Il faut qu’on se mette dans le bon wagon, d’enter dans le tunnel de performances les yeux fermés et de continuer de courir en prenant le maximum de points jusqu’à être cramés avec ce gros caractère, c’est notre force.» Et maintenant, au tour de Fribourg-Gottéron aux Vernets. «Les bonnes équipes trouvent toujours des solutions pour gagner», sourit Gauthier Descloux, prêt pour un nouveau grand soir…