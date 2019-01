Ge/Servette domine son sujet avant de s’effacer

Il y aura forcément des regrets. Après avoir dominé son sujet pendant 40 minutes, Ge/Servette a perdu beaucoup. Laisser filer deux points lorsqu’on a mené 4-1, avec 15 minutes encore à jouer et une totale mainmise sur les événements relève de la très grosse bêtise. Battu sur le fil de la prolongation, l’Aigle n’est plus invaincu en 2019. Hasard du calendrier, il aura une semaine devant lui pour ruminer et digérer le come-back subi.

Il fallait sans doute que l’adversaire soit de la trempe de Berne pour que pareil cas de figure se produise. Dans la capitale, on a la culture de la gagne dans le sang. Et à la bande, un coach qui sait réagir quand rien ne va. Kari Jalonen n’a pas hésité une seconde à rappeler au banc Leonardo Genoni après le 4-1 inscrit à la 34e minute par Daniel Winnik. Avec le recul, c’est toujours plus facile d’avoir raison, mais force est d’admettre que le Finlandais a fait basculer le match sur ce joli coup tactique.

De quoi faire rager celui qui pensait bien avoir enfoncé le clou à ce moment-là. Mais malgré cette fin de match amer, malgré ce retour pas après pas (deux buts en supériorité numérique) avant que Robert Mayer ne s’invente un but en allant chercher en l’air un puck qui filait dans le plexiglas (!), il faudra se souvenir des belles choses dans le camp grenat.

À commencer par la performance de Daniel Winnik, extrêmement dominant depuis maintenant un bon bout de temps. Ce n’est pas le plus flashy des étrangers. Avec sa barbe fournie, son nez de boxeur, il a le visage d’un dur au mal. Pendant plus de dix ans, il a roulé sa bosse en NHL (plus de 900 matches) dans les lignes de devoir. Bagarreur, joueur d’impact, certes, mais pas que. Daniel Winnik a une fois encore démontré face à Berne qu’il n’était pas un ourson. Il a travaillé comme lui seul sait le faire dans cette équipe.

Avec son mètre 90, son coup de patin, il crée du jeu de l’espace pour mieux permettre à ses deux compères de lignes de briller dans la lumière. Depuis son arrivée en remplacement de Lance Bouma, le Canadien a collectionné les mentions d’aide (17 avant le match de mardi soir). Il avait en revanche une peine folle à inscrire le moindre but. Sa seule réussite datait du 27 octobre contre Langnau. C’est dire si son soulagement a fait plaisir à voir lorsqu’il est venu gratter le 4-1 à la 34e minute pour asseoir presque définitivement la supériorité des Aigles.

Avant de jubiler, Winnik avait déjà fait du Winnik en s’associant avec Tanner Richard sur l’ouverture du score signée Tommy «Wingoals». Son deuxième but de la saison avait vraiment valeur d’assurance.

Chris McSorley a trouvé le parfait équilibre en associant les trois lascars d’une première ligne offensive qui va encore en faire souffrir plus d’un. De quoi (presque) effacer tous les regrets d’une fin de soirée galvaudée.

