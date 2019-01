Ge/Servette coule contre Ambri mais sauve un point

Il est encore trop tôt pour savoir si ces deux points égarés contre Ambri-Piotta seront ceux qui manqueront au soir de la 50e ronde de la saison régulière. Quand le train des play-off s’ébrouera sans eux, les Aigles repenseront-ils à cette soirée pourrie du 24 janvier 2019? Même pas sûr. Car au regard du déroulement et des circonstances de ce match, on aurait plutôt tendance à répondre par la négative. Mieux, on peut plutôt affirmer que l’unité récoltée est quasi miraculeuse tant la performance des Aigles a été marquée du sceau de la médiocrité pendant plus de quarante-cinq minutes.

Des passes dans le dos, une incapacité à créer le danger (même pendant les cinq minutes de supériorité numérique suite à l’expulsion de Dario Rohrbach), l’entame de match de Ge/Servette restera comme la référence de ce qu’il ne faut pas faire lorsque l’on envisage de s’inviter à la course pour le titre. «Non seulement on n’était pas dans le match mais surtout on offre encore des cadeaux à l’adversaire, regrette Tim Kast. C’est frustrant car l’équipe en face, elle, ne donne rien.» Le bilan des 20 premières minutes est indigne: 16 tirs à 4 pour les visiteurs.

Une première secouée dans le vestiaire aurait pu avoir pour effet d’équilibrer quelque peu les débats. Mais c’est une fois encore Ambri qui a exploité un gros oubli de la défense genevoise. Seul à six mètres du but, Hofer a pu prendre tout son temps pour nettoyer le filet de Gauthier Descloux par ailleurs brillant. Et quand c’est le gardien qui endosse le costume de super-héros dans un match capital, ce n’est jamais très bon signe. Avec à son actif plusieurs très gros arrêts, le N° 34 des Vernets a pourtant offert la possibilité à ses coéquipiers d’enfiler leurs masques de voleurs en quête de casse du siècle.

C’est la magie du hockey qui permet des retours inattendus et des hold-up hollywoodiens. Dominés par un adversaire bien organisé à défaut d’être génial, les Aigles sont revenus de nulle part en quinze secondes. Les deux fois en supériorité numérique. «C’est le point positif qu’il faut retenir ces derniers temps, estime Tim Kast, passeur sur le 2-1 de Tömmernes. On grappille des points grâce à notre jeu de puissance. Car on a vu lors des deux derniers matches qu’on a de la peine à marquer à cinq contre cinq. C’est surtout notre 4e ligne qui a été décisive ces derniers temps.»

C’est bien sûr à ce moment que les regards se tournent vers l’infirmerie. Pleine à craquer malgré le retour au jeu de Tömmernes. «On a l’impression que ça n’arrive qu’à Genève, toutes ces blessures. Et c’est vrai que cela n’aide pas, poursuit Tim Kast. Mais malgré tout, on reste dans la course. Il faudra qu’on parvienne très rapidement à gagner à nouveau des matches dans le temps réglementaire, car cela fait un moment qu’on gaspille de précieux points.»

Cela commencera dès samedi à l’Ilfis de Langnau, contre l’autre équipe en forme du moment. Et là encore, c’est pas gagné.

(TDG)